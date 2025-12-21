https://ukraina.ru/20251221/nikto-ne-pobedit-vse-proigrayut--ischenko-sprognoziroval-iskhod-konflikta-interesov-ssha-es-i-ukrainy-1073203414.html

"Никто не победит. Все проиграют" — Ищенко спрогнозировал исход конфликта интересов США, ЕС и Украины

Внутренние противоречия между западными союзниками и Киевом ведут к стратегическому тупику. Каждая сторона преследует собственные, часто взаимоисключающие цели в конфликте с Россией. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

Отвечая на вопрос о том, кто может одержать верх в серьезной конфронтации Дональда Трампа с ЕС и Украиной, эксперт ответил категорично. "Никто не победит. Все проиграют", — заявил Ищенко.Он объяснил, что сложившиеся отношения налагают на США обязательства, от которых они не могут просто так отказаться. "Если вы кого-то приручили, а потом пинком вышвырнете за дверь, вас все будут сторониться. Поэтому США не могут просто так выбросить Зеленского или уйти из Европы", — пояснил обозреватель.Ищенко детализировал расхождение в целях каждого из игроков, что делает невозможной выработку единой стратегии. "Украина не готова уступать столько, сколько надо России. Россия не готова уступать столько, сколько надо Украине. Европа до сих пор безальтернативно хочет победить Россию. А США нужно временное перемирие, чтобы потом вернуться к войне и победить Россию", — сказал он. "Так где же здесь общий план? Его просто нет физически", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Если у Украины будет несколько гарантов безопасности, от нее вообще ничего не останется" на сайте Украина.ру.Также на тему переговоров по Украине — в статье Юрия Милославского "Область случайности: предварительные итоги берлинских обсуждений" на сайте Украина.ру.

