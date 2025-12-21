https://ukraina.ru/20251221/tri-glavnykh-ieroglifa-yaponiya-khochet-poluchit-yadernoe-oruzhie-i-oboyti-rossiyu-1073424264.html

Японское правительство резко усиливает военную эскалацию на Дальнем Востоке. Высокопоставленный представитель администрации японского премьер-министра Санаэ Такаити на условиях анонимности дал сенсационный комментарий всем основным национальным СМИ, заявив о том, что Япония должна иметь в своём распоряжении ядерное оружие

Министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми, к которому кинулись за комментариями журналисты, фактически солидаризовался с мнением анонимного источника. "Мы продолжим изучение этого вопроса, не исключая никакие варианты", — заявил глава военного ведомства.Таким образом, японские власти постепенно, но вполне уверенно отказываются от так называемых неядерных принципов, на которых строилась в течение восьмидесяти послевоенных лет политика Страны восходящего солнца. А это непосредственно угрожает безопасности соседних государств, включая Китай, Корейскую Народно-Демократическую Республику и Россию, которые могут оказаться в зоне досягаемости японского оружия массового поражения."Нельзя не заметить, что заявление анонимного советника премьер-министра о ядерном вооружении стилистически созвучно многим собственным словам Санаэ Такаити. Разные есть оценки, но японцы ядерную боеголовку для своей ракеты до Шанхая и Пекина могут при желании сделать, конечно, достаточно быстро", — пишет об этом из Токио известный японист Василий Головнин.В Японии напряжённо ожидают политического и экономического ответа со стороны Китая, который может оказаться очень серьёзным. Недавние заявления Такаити, намекнувшей на возможность военного вмешательства в случае воссоединения Тайваня с материковым Китаем, вызвали беспрецедентный политический кризис в отношениях между Токио и Пекином. А сейчас японские политики подняли ставки выше — потому что их намерения заполучить в своё распоряжение ядерный арсенал является красной линией для председателя КНР Си Цзиньпина.Многие не понимают, почему японское руководство стремительно скатывается в оголтелый милитаризм, постоянно играя мускулами и подогревая силовую конфронтацию с гораздо более сильным в военном плане Китаем. Однако наблюдатели единодушно отмечают — эта агрессивная внешняя политика является попыткой купировать нарастающий внутренний коллапс в экономике и социальной сфере, с которым определённо не могут справиться японские власти.О том, как обстоят сегодня дела в Японии, наглядно свидетельствует знаковая история с голосованием за иероглифы, которые отражают для её жителей основные смыслы уходящего года.Символом 2025-го года стало слово "медведь" — потому что в последние месяцы в стране зафиксировали почти триста случаев нападения этого дикого животного, в результате чего пострадали как минимум 230 японцев, а 13 человек были растерзаны медведями насмерть.Однако вторым по популярности иероглифом является слово "рис" — потому что цены на этот основной продукт из ежедневного пищевого рациона подданных японского микадо резко пошли вверх. А третье место в конкурсе, который освещали в прямом эфире основные телеканалы, занял иероглиф "дорогой", который является первым иероглифом фамилии премьера Санаэ Такаити. Таким образом японцы недвусмысленно обвиняют её в неспособности и нежелании бороться с инфляцией, постоянно разгоняющей цены на продовольствие.Ситуация является настолько серьёзной, что министр сельского хозяйства Японии Норикадзу Судзуки распорядился раздавать нуждающимся людям специальные продуктовые талоны на покупку дешёвого риса — поскольку он становится малодоступным для многих бедных японцев, обрекая их на недоедание. Некоторые японские муниципалитеты уже начали раздавать продуктовые карточки явочным порядком в рамках существующих программ социальной помощи. И это беспрецедентное явление, которое служит маркером кризисных тенденций внутри страны.Правящая Либерально-демократическая партия до последнего игнорировала острые социальные проблемы, хотя они являются прямым следствием её неолиберального экономического курса. Это касается даже бесконтрольного размножения медведей. Только сейчас японские власти наконец-то выделили для борьбы с хищниками специальный бюджет, а в последние годы они последовательно сокращали финансирование заповедников, расположенных в северной части страны — что и привело в итоге к массовому распространению опасных животных.Однако всё говорит о том, что официальный Токио не собирается менять свою политику на внутреннем контуре. Команда Такаити решила последовать примеру Эммануэля Макрона, Кира Стармера, Фридриха Мерца и других европейских лидеров. Как известно, они пытаются отвлечь своих сограждан от внутренних проблем за счёт создания вымышленного образа внешнего врага, которым выступает для них Россия. Японские власти действуют сейчас по тем же самым лекалам — с той разницей, что их внешнеполитическая активность пока что в основном направлена против Китая.Скандальные заявления о необходимости обладать ядерным оружием должны перебить в информационном пространстве проблему инфляции и дороговизны. Голосование за главные иероглифы года говорит о том, что простых японцев волнуют не ядерные ракеты, а цены в ближайшей лавке. Однако, судя по всему, правительство Санаэ Такаити не собирается обращать на глас народа никакого внимания — опять-таки копируя в этом европейских политиканов.Рассорившись с Китаем, глава японского правительства решила идти дальше, осложняя отношения с другими соседями Страны восходящего солнца. Сегодня она объявила о том, что Токио профинансирует строительство "каспийского транспортного коридора" — логистического маршрута в обход России, через Среднюю Азию и Кавказ. Такаити готова выделить для этого проекта внушительную сумму в 19 миллиардов долларов, предоставив специальное оборудование и обеспечив строительство железнодорожных мостов.Действия японского премьера явно координируются её покровителями в Соединённых Штатах Америки и Евросоюзе. Не следует забывать, что она два года работала в США помощницей конгрессвумен от Демократической партии Патриции Шредер и опирается на поддержку ястребов из западного политического истеблишмента. Вместо того чтобы обеспечить японцам доступные цены на рис, кабинет Санаэ будет тратить огромные суммы на закупку оружия и внешнеполитические авантюры, чреватые кровопролитным конфликтом в зоне Тихоокеанского региона — с непредсказуемыми последствиями для всей остальной планеты.Читайте также: Новый премьер Японии Санаэ Такаити: устроит ли "самурай в юбке" ядерную войну

