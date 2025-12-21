https://ukraina.ru/20251221/teni-v-nochi-gerani-ischut-tseli-energosistema--na-grafikakh-1073427195.html

Тени в ночи: "Герани" ищут цели, энергосистема — на графиках

Тени в ночи: "Герани" ищут цели, энергосистема — на графиках

В течение ночи украинские системы ПВО фиксировали удары дронов "Герань". Воздушная тревога звучала в большинстве регионов страны. Основными направлениями атак стали населенные пункты в Черниговской, Киевской, Кировоградской, Одесской и Харьковской областях.Об этом 21 декабря написал Телеграм-канал Украина.ру

Одесские паблики сообщили о приближении как минимум восьми дронов к стратегически важному району Маяков, где расположен мост через Днестровский лиман. Позже стало известно об ударе по инфраструктурному объекту в населенном пункте Великий Бурлук Харьковской области. Также ночью был нанесен удар по Ровенской области. Параллельно с угрозой в небе украинцы столкнулись с ограничениями на земле. Национальный энергооператор "Укрэнерго" предупредил, что сегодня в большинстве регионов будут действовать графики аварийных отключений электроэнергии. О других новостях к началу сегодняшнего дня — в публикации А "плана Б" не было: Мерц потерпел поражение на саммите ЕС. Главные новости за ночь 21 декабря.

