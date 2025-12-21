Тени в ночи: "Герани" ищут цели, энергосистема — на графиках - 21.12.2025 Украина.ру
Тени в ночи: "Герани" ищут цели, энергосистема — на графиках
Тени в ночи: "Герани" ищут цели, энергосистема — на графиках
В течение ночи украинские системы ПВО фиксировали удары дронов "Герань". Воздушная тревога звучала в большинстве регионов страны. Основными направлениями атак стали населенные пункты в Черниговской, Киевской, Кировоградской, Одесской и Харьковской областях.
2025-12-21T09:36
2025-12-21T09:36
Одесские паблики сообщили о приближении как минимум восьми дронов к стратегически важному району Маяков, где расположен мост через Днестровский лиман. Позже стало известно об ударе по инфраструктурному объекту в населенном пункте Великий Бурлук Харьковской области. Также ночью был нанесен удар по Ровенской области. Параллельно с угрозой в небе украинцы столкнулись с ограничениями на земле. Национальный энергооператор "Укрэнерго" предупредил, что сегодня в большинстве регионов будут действовать графики аварийных отключений электроэнергии. О других новостях к началу сегодняшнего дня — в публикации А "плана Б" не было: Мерц потерпел поражение на саммите ЕС. Главные новости за ночь 21 декабря.
Тени в ночи: "Герани" ищут цели, энергосистема — на графиках

09:36 21.12.2025
 
В течение ночи украинские системы ПВО фиксировали удары дронов "Герань". Воздушная тревога звучала в большинстве регионов страны. Основными направлениями атак стали населенные пункты в Черниговской, Киевской, Кировоградской, Одесской и Харьковской областях.
Одесские паблики сообщили о приближении как минимум восьми дронов к стратегически важному району Маяков, где расположен мост через Днестровский лиман. Позже стало известно об ударе по инфраструктурному объекту в населенном пункте Великий Бурлук Харьковской области.
Также ночью был нанесен удар по Ровенской области.
Параллельно с угрозой в небе украинцы столкнулись с ограничениями на земле. Национальный энергооператор "Укрэнерго" предупредил, что сегодня в большинстве регионов будут действовать графики аварийных отключений электроэнергии.
О других новостях к началу сегодняшнего дня — в публикации А "плана Б" не было: Мерц потерпел поражение на саммите ЕС. Главные новости за ночь 21 декабря.
