Тени в ночи: "Герани" ищут цели, энергосистема — на графиках
В течение ночи украинские системы ПВО фиксировали удары дронов "Герань". Воздушная тревога звучала в большинстве регионов страны. Основными направлениями атак стали населенные пункты в Черниговской, Киевской, Кировоградской, Одесской и Харьковской областях.Об этом 21 декабря написал Телеграм-канал Украина.ру
Одесские паблики сообщили о приближении как минимум восьми дронов к стратегически важному району Маяков, где расположен мост через Днестровский лиман. Позже стало известно об ударе по инфраструктурному объекту в населенном пункте Великий Бурлук Харьковской области. Также ночью был нанесен удар по Ровенской области. Параллельно с угрозой в небе украинцы столкнулись с ограничениями на земле. Национальный энергооператор "Укрэнерго" предупредил, что сегодня в большинстве регионов будут действовать графики аварийных отключений электроэнергии. О других новостях к началу сегодняшнего дня — в публикации А "плана Б" не было: Мерц потерпел поражение на саммите ЕС. Главные новости за ночь 21 декабря.
Одесские паблики сообщили о приближении как минимум восьми дронов к стратегически важному району Маяков, где расположен мост через Днестровский лиман. Позже стало известно об ударе по инфраструктурному объекту в населенном пункте Великий Бурлук Харьковской области.
Также ночью был нанесен удар по Ровенской области.
Параллельно с угрозой в небе украинцы столкнулись с ограничениями на земле. Национальный энергооператор "Укрэнерго" предупредил, что сегодня в большинстве регионов будут действовать графики аварийных отключений электроэнергии.