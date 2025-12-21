https://ukraina.ru/20251221/pust-prodolzhaetsya-voyna-pochemu-ukrainskie-bezhentsy-v-evrope-ne-khotyat-mira-1073385052.html

"Пусть продолжается война": почему украинские беженцы в Европе не хотят мира

"Пусть продолжается война": почему украинские беженцы в Европе не хотят мира

Разговоры о возможном мирном договоре взбудоражили живущих в Европе украинских беженцев: возвращаться на Родину они не хотят по разным причинам

2025-12-21

Когда в начале декабря вовсю шли разговоры о возможных переговорах между Украиной и Россией и обсуждался мирный план президента США Дональда Трампа, один из живущих в Испании русскоязычных пользователей соцсети X поделился историей посещения украинской семьи."Был на Дне рождения у украинцев, чёт зашёл разговор за подписание договора и прекращение войны. Все так стушевались, я начал приводить доводы и т.д., а оказалось, что они боятся, что аннулируют карточку ВНЖ (вид на жительство — ред.), если война закончится. Ну да понимаю. Пусть продолжается война", — писал он.Его публикация стала популярна. Под записью мигом собрались украинские пользователи, которые пытались доказывать, что всё не так и вообще автор — пророссийский тролль."Не знаю, что там тебе наговорили украинцы и какие у них лично мотивы, но стоило бы разобраться в этом так называемом мирном договоре, прежде чем г**но на вентилятор накидывать", — указывал один молодой украинец, который, судя по его странице, живёт в Швейцарии и пылко любит Украину из-за рубежа, мониторит чаты беженцев и не помышляя о том, как бы поехать защищать свою Родину на фронт.Живущий же в Испании оправдывался: он говорил, что живёт в Испании с 2016 года, "не имеет отношения к оркам и вате", а украинцы, о которых шла речь, без пяти минут его семья."У меня девушка украинка и все родственники теперь вокруг украинцы, и я-то наблюдаю, что да как. И я не говорю же за всех украинцев, а конкретно про эту группу", — отвечал он одному из пользователей.Но украинцев это не убеждало.Впрочем, были и те комментаторы, кто поддержал автора."Ты не поверишь, сколько их сейчас пачками прёт за паспортами в Латинскую Америку. Ибо весь разговор "нафиг вам паспорта, когда у вас безвиз?": "А когда всё закончится, что мы делать будем?" Я в а**е, ибо это а**й полный", — писала живущая в Южной Америке пользовательница.В те дни в сети появились и видео, в которых молодые и не только украинцы признавались в том, что не хотят подписания мирного договора и установления мира в стране, т. к. не хотят возвращаться на Украину. Часть из видео была нейрослопом — некачественной поделкой ИИ. Но часть — вполне реальна. Более того, есть и те украинские беженцы, которые не скрывая свою личность открыто признаются: живущие в Европе их соотечественники, да и они сами, не хотят возвращаться на домой.Причины невозвращенцаУкраинский путешественник Андрей Сапунов покинул свою родину в сентябре 2023 года. С Украины Сапунов бежал: ещё за год до этого он присмотрел место на украино-молдавской границе, где, в случае, если конфликт затянется, будет нелегально пересекать границу. Спустя год именно там он переплыл Днестр. С тех пор Сапунов поколесил по миру: был в Молдавии, Приднестровье, Франции, Азербайджане, Вьетнаме, Пакистане, Швейцарии, Германии, Ирландии. И в большинстве из этих стран встречался в т. ч. и с живущими там украинцами.В понедельник, 14 декабря, в своём телеграм-канале он написал два обширных поста по поводу того, почему украинцы не хотят возвращаться на Родину."В процессе своей жизни и путешествий по миру, особенно по Европе, я общался с разными жителями Украины. Значительную часть из них уже можно назвать бывшими жителями Украины, потому что возвращаться они не собираются", — писал Сапунов.По его словам, причины люди называют разные. Путешественник выделил несколько. Первая касалась денег."Совершенно несоизмеримая разница в уровне зарплат на Украине и в странах Европы. Известно, что ниже, чем украинские, зарплат в Европе нет нигде", — указывал он.При этом если с трудоустройством на должность, требующую высокой квалификации, могут быть проблемы — нужно подтверждение диплома и т. п., то вот с работой попроще — нет.Примечательно, что на это обращают внимание и сторонние наблюдатели. Так, российский публицист Павел Пряников изучил несколько влогов тех украинских беженцев, которые сейчас находятся в Европе. Он обратил внимание на то, что многие из них указывают: условия работы в ЕС несравнимо лучше, чем на Украине."Если бы европейское начальство было умным, оно бы вместо эритрейцев, афганцев, сирийцев, йеменцев, алжирцев и т.п. завозило бы сплошь украинцев. Работящие люди, кто не сидит массово на пособиях, не разбойничает и не насилует, а, наоборот, налогами пополняет казну. Нация к тому же быстро вписывается в европейскую жизнь, не видя культурных преград", — подытожил Пряников.Он проанализировал влоги украинцев, трудящихся в Европе, и отметил: работающие украинцы очутились словно в раю. Обратил внимание Пряников и на ещё одну особенность эмигрантских украинских влогов — все, которые он видел, ведутся на русском языке.Ещё одна причина, которую назвал украинский путешественник Сапунов — неверие в то, что военные действия закончатся надолго."Даже если будет перемирие и о чём-то договорятся, кто даст гарантии, что через несколько лет не начнётся опять? Многие люди попросту не верят в мир и стабильность на десятилетия — а ведь если говорить о стране, где хочется жить всю жизнь, растить детей, то это — важное условие выбора места проживания. Вернёшься, пройдёт 2 года, или 5 лет, и опять по новой — комендантский час, закрытые границы, бомбы... Так себе картина будущего", — отмечал он.Также путешественник указал и то, что на многих жителей Украины "произвела сильное впечатление украинская мобилизация в армию, и методы, которыми она проводится". Многие опасаются, что при возобновлении боевых действий выезд мужчинам снова запретят."Окунуться в будущем ещё раз в атмосферу страха готовы не все", — отмечал Сапунов.Примечательно, что ещё одной весомой причиной нежелания возвращаться на Украину являлся и языковой вопрос."Большая часть уехавших — это жители восточных и южных областей Украины, которые всю жизнь разговаривали на русском. Сейчас так оказалось, что родной язык, на котором они всю жизнь общались, не просто как бы иностранный, а "язык врага", поэтому он может быть непригоден для трудоустройства на многие должности на Украине", — рассказывал путешественник.В качестве примера он привёл требование для госслужащих сдавать экзамен по украинскому языку на весьма высокий уровень (В2, С1/С2) и получать специальный сертификат."И если в любом случае на родном уже работать не получится (ну или только ограниченно работать в определённых сферах), так что более перспективно — сидеть над учебником украинского или взять лучше для изучения язык страны, где зарплата будет выше в разы?", — задавал он вполне логичный вопрос.Следующими причинами нежелания возвращаться домой являются и опасение конфликтов с теми, кто принимал участие в боевых действиях в духе "Я за тебя воевал, а ты где был", и в целом опасение роста преступности, особенно на фоне неспособности украинского государства оказать необходимую психологическую и социальную помощь вернувшимся с фронта, отмечал Сапунов.Кроме того, многие из беженцев потеряли своё жильё в результате боевых действий, и возвращаться им буквально некуда."В то, что государство всем поможет с бесплатным новым жильём, многие не верят. А ещё если твоё жильё — совсем рядом от линии разграничения, которая может в любой момент стать снова линией фронта...", — писал путешественник.При этом многие потеряли не только жильё, но и работу. И смысл им искать её в другом городе Украины, если они уже нашли работу, но в Европе.Упомянул Сапунов и жителей исторических регионов России."Есть люди, у которых жильё осталось вообще за пределами подконтрольной территории Украины, и вернуться к себе домой они могут только через Россию. А въезд в Россию для всех украинских граждан — через фильтрацию в аэропорту Шереметьево, и не секрет, что процент отказов во въезде весьма высок. Так что многие физически не могут и не смогут, вероятно, ещё долго вернуться к себе домой", — указал он.Есть и те, кто боятся возвращаться, т. к. пересекали границу нелегально. Иные из них вообще бежали из армии. Эти люди боятся возбуждения уголовных дел."Вероятно, значительная часть таких людей также останется за границей навсегда", — предположил Сапунов.И, конечно же, не обошлось без политики."И есть, конечно, люди, и их немало, которые не представляют себя на Украине при нынешнем политическом курсе, которые идеологически против, они массово уехали в Россию, ту же Европу или другие места на нашей планете, и, скорее всего, тоже никогда не вернутся", — отметил путешественник.По его словам, не все из опрошенных им украинцев чётко, по пунктам, обосновывали своё нежелание возвращаться домой."Многие просто машут рукой и говорят "А что там делать?", "Куда я поеду?", "Нечего мне уже на Украине делать" и тому подобное", — писал он.В то же время путешественник признавал, что есть и те, кто желает вернуться домой. С другой стороны, многие из тех, кто не хотел бы оставаться на Украине, сейчас не могут её легально покинуть. В любом случае, указывал Сапунов, "уже понятно, что к довоенным показателям число жителей Украины вряд ли вернётся" по крайней мере в течение ближайших десятков лет.Среди всех перечисленных им причин не упомянута ещё одна: для отдельной категории украинских беженцев боевые действия финансово выгодны. Речь в первую очередь о беженцах с Западной Украины. В украинских мигрантских чатах особенно в богатейших странах Европы — Швейцарии, Германии или скандинавских государствах — можно встретить истории о "бідосях" (рус. бедняжечках — ред.) — беженках, скромно стоящих в очереди за гуманитарной помощью. И лишь немногие из тех, кто стоит с этими женщинами в очередях, знают, что "бедняжечки" при помощи оставшихся на Украине родных и знакомых втридорога сдают свои квартиры (которых бывает и несколько) беженцам с Донбасса. И это не досужие сплетни: как свидетельствует статистика Государственной налоговой службы Украины, за годы СВО количество миллионеров в той же Львовской области выросло в 2,2 раза.Также есть и те, кто при своих малых запросах оказался в Европе как в раю. Такие украинцы злоупотребляют той помощью, которую оказывают разные государства Европы. Иные умудряются получать помощь в нескольких государствах.Всё это откровенно злит европейцев.В 2024 году Норвегия прекратила предоставление убежища для прибывающих с Западной Украины. С ноября 2025 года Швейцария последовала норвежскому примеру, ограничив предоставление статуса защиты для беженцев из западных областей Украины. Летом 2025 года эта норма активно обсуждалась в Австрии. Население этой страны требовало провести тщательную проверку лиц, прибывших из западных регионов Украины. Особую обеспокоенность вызывали цыгане из Закарпатья. Австрийское правительство намеревалось положить конец злоупотреблениям при получении социальной помощи для многочисленных семей. Возмущали австрийцев и богатые украинцы: пресса Австрии поднимала вопрос выплат украинцам, которые в стране ездят на люксовых авто. Изменили подход к соцподдержке украинских беженцев и в Польше.В общем, часть украинских беженцев здорово разозлила европейцев, подставив тех своих соотечественников, которые хотят оставаться в Европе и честно работать там, став частью европейского общества. Но ни те, ни эти украинцы не стремятся домой.Читайте также: Кому горе, а кому и прибыль: почему украинские беженцы возвращаются в прифронтовые города

