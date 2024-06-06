В любую секунду: полковник запаса рассказал, когда армия РФ "распечатает" Сумское направление
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкГаубичный дивизион ЦВО на Краснолиманском направлении спецоперации
ВСУ укрепляют Киевскую и Волынскую области вдоль границы с Белоруссией. Минобороны РФ пристально следит за тем, как ВСУ возводят оборонительные сооружения в Сумской области. Блиндажи и окопы противника отлично видно со спутниковых снимков. Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв
Неизвестно, сколько сил и средств есть в составе группировки войск "Север". Но у ВС РФ достаточно ресурсов, чтобы отразить любую агрессию западных стран, рассказал эксперт.
Сейчас на фронт регулярно поступают новые формирования российских сил, также накоплены резервы. Все они способны перебить западную технику, которая должна отправиться на Украину, добавил военный.
"Вражеская пропаганда не раз заявляла, что у нас [якобы] закончился личный состав, танки и "Калибры", но все это мы продолжаем наращивать. И Сумское направление откроется в ближайшее время (ближайшее время сейчас — это каждая секунда)", — подчеркнул Киселев.
Минобороны РФ пристально следит за тем, как ВСУ возводят оборонительные сооружения в Сумской области. Блиндажи и окопы противника отлично видно со спутниковых снимков, отметил он.
Эксперт подчеркнул, что противник также тщательно укрепляет Киевскую и Волынскую области вдоль границы с Белоруссией. Киевские власти прекрасно понимают, что там неминуемо продвижение российский войск.
"Запад это тоже прекрасно понимает. Поэтому следит за тем, чтобы Украина не разворовывала последние деньги из бюджета, а что-то вкладывала в сооружение обороны", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Виталия Киселева: Россия перейдет от классики к новизне, перекроет ВСУ в Сумах и сокрушит США читайте на сайте Украина.ру
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