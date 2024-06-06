В любую секунду: полковник запаса рассказал, когда армия РФ "распечатает" Сумское направление - 06.06.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240606/1055497639.html
В любую секунду: полковник запаса рассказал, когда армия РФ "распечатает" Сумское направление
В любую секунду: полковник запаса рассказал, когда армия РФ "распечатает" Сумское направление - 06.06.2024 Украина.ру
В любую секунду: полковник запаса рассказал, когда армия РФ "распечатает" Сумское направление
ВСУ укрепляют Киевскую и Волынскую области вдоль границы с Белоруссией. Минобороны РФ пристально следит за тем, как ВСУ возводят оборонительные сооружения в Сумской области. Блиндажи и окопы противника отлично видно со спутниковых снимков. Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв
2024-06-06T04:45
2024-06-06T04:45
новости
россия
украина
вс рф
сумы
киев
волынь
белоруссия
оборона
наступление
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/1a/1050500005_0:65:3149:1836_1920x0_80_0_0_a4553cdd8e6046c9fb81f58ccd1ebf32.jpg
Неизвестно, сколько сил и средств есть в составе группировки войск "Север". Но у ВС РФ достаточно ресурсов, чтобы отразить любую агрессию западных стран, рассказал эксперт.Сейчас на фронт регулярно поступают новые формирования российских сил, также накоплены резервы. Все они способны перебить западную технику, которая должна отправиться на Украину, добавил военный.Минобороны РФ пристально следит за тем, как ВСУ возводят оборонительные сооружения в Сумской области. Блиндажи и окопы противника отлично видно со спутниковых снимков, отметил он.Эксперт подчеркнул, что противник также тщательно укрепляет Киевскую и Волынскую области вдоль границы с Белоруссией. Киевские власти прекрасно понимают, что там неминуемо продвижение российский войск."Запад это тоже прекрасно понимает. Поэтому следит за тем, чтобы Украина не разворовывала последние деньги из бюджета, а что-то вкладывала в сооружение обороны", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Виталия Киселева: Россия перейдет от классики к новизне, перекроет ВСУ в Сумах и сокрушит США читайте на сайте Украина.руО том, до каких пределов дойдет эскалация после разрешения западных стран наносить удары своим оружием по "старым территориям" России можно прочитать в интервью Михаила Павлива: Украина замрет во внутренней эмиграции, а Россия ждет, когда Запад доведет ее до края
https://ukraina.ru/20240605/1055480473.html
россия
украина
сумы
киев
волынь
белоруссия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/1a/1050500005_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_19e57d73e31541ff1caaadda97e1bd8f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, вс рф, сумы, киев, волынь, белоруссия, оборона, наступление, север, граница, сво
Новости, Россия, Украина, ВС РФ, Сумы, Киев, Волынь, Белоруссия, оборона, наступление, север, граница, СВО

В любую секунду: полковник запаса рассказал, когда армия РФ "распечатает" Сумское направление

04:45 06.06.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкГаубичный дивизион ЦВО на Краснолиманском направлении спецоперации
Гаубичный дивизион ЦВО на Краснолиманском направлении спецоперации - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
ВСУ укрепляют Киевскую и Волынскую области вдоль границы с Белоруссией. Минобороны РФ пристально следит за тем, как ВСУ возводят оборонительные сооружения в Сумской области. Блиндажи и окопы противника отлично видно со спутниковых снимков. Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв
Неизвестно, сколько сил и средств есть в составе группировки войск "Север". Но у ВС РФ достаточно ресурсов, чтобы отразить любую агрессию западных стран, рассказал эксперт.
Сейчас на фронт регулярно поступают новые формирования российских сил, также накоплены резервы. Все они способны перебить западную технику, которая должна отправиться на Украину, добавил военный.

"Вражеская пропаганда не раз заявляла, что у нас [якобы] закончился личный состав, танки и "Калибры", но все это мы продолжаем наращивать. И Сумское направление откроется в ближайшее время (ближайшее время сейчас — это каждая секунда)", — подчеркнул Киселев.

Минобороны РФ пристально следит за тем, как ВСУ возводят оборонительные сооружения в Сумской области. Блиндажи и окопы противника отлично видно со спутниковых снимков, отметил он.
Эксперт подчеркнул, что противник также тщательно укрепляет Киевскую и Волынскую области вдоль границы с Белоруссией. Киевские власти прекрасно понимают, что там неминуемо продвижение российский войск.
"Запад это тоже прекрасно понимает. Поэтому следит за тем, чтобы Украина не разворовывала последние деньги из бюджета, а что-то вкладывала в сооружение обороны", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Виталия Киселева: Россия перейдет от классики к новизне, перекроет ВСУ в Сумах и сокрушит США читайте на сайте Украина.ру
О том, до каких пределов дойдет эскалация после разрешения западных стран наносить удары своим оружием по "старым территориям" России можно прочитать в интервью Михаила Павлива: Украина замрет во внутренней эмиграции, а Россия ждет, когда Запад доведет ее до края
Дмитрий Краснов интервью
Вчера, 05:42
Дмитрий Краснов: Донбасс учит Москву жить не в гламуре, а в реальности судьбоносной борьбы с ЗападомВойна живет в каждом из дончан и луганчан, и горечь утраты тоже. Но это не сломило этих людей. Они лишь сильнее стали заинтересованы в том, чтобы интегрироваться в Россию, чтобы мы оказывали больше поддержки новым регионам в культурной и образовательной среде
 
НовостиРоссияУкраинаВС РФСумыКиевВолыньБелоруссияоборонанаступлениесеверграницаСВО
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:10Военные учения, потоп и блэкаут. Что происходит в Киеве
06:00"Потрепыхаемся ещё годик-полтора и сдохнем". Украинские эксперты о вариантах развития событий
05:58Агент ТНК и верховный жрец Украины. Почему Зеленский в самый сложный для страны момент сбежал из страны
05:30Полковник Киселев: Запад собирает 300-тысячную группировку войск НАТО для отправки на Украину
05:20"Их одурманили каким-то веществом": эксперт рассказал, почему ВСУ идут на убой и боятся сдаваться в плен
05:10Киев станет просить о пощаде: военный эксперт о том, почему нужно "открывать" Сумы и заходить в Богодухов
05:00Гробы в центре Парижа - не правило: Ксавье Моро об отношении французов к воинственности Макрона
04:45В любую секунду: полковник запаса рассказал, когда армия РФ "распечатает" Сумское направление
04:30Оружие будущего: военный эксперт рассказал, как танковое производство в России выходит на новый уровень
04:20Военный эксперт раскрыл, что хранит Украина на Ровенской АЭС и почему Киев не боится ядерного заражения
04:10"У кого нет денег — идут на штурм": эксперт раскрыл, как Киев роет окопы и блиндажи за счет солдат ВСУ
04:00"Мы везде давим ВСУ": эксперт раскрыл, сколько солдат нужно Киеву, чтобы затыкать дыры в обороне
03:50"Отвечать надо очень жестко": эксперт объяснил, зачем нужно сбивать дроны США над Черным морем
03:45Не терпится прийти к власти: Вайнер назвал три громкие фамилии кандидатов на главную вакансию Британии
03:40В части вооружений тягаться сложно: полковник запаса рассказал, каким способом можно сокрушить США
03:30"Лавочка закрылась": эксперт объяснил, почему Западу не стоит летать в нейтральных водах Черного моря
03:20Полковник Киселев объяснил, как новая гражданская война в США спровоцирует крах "жирной Европы"
03:10Нейросети и искусственный интеллект: эксперт о том, как "Ланцеты" и "Краснополи" молотят по тылам ВСУ
03:00Полковник Киселев о том, почему ВС РФ необходимо расширять линию боевого соприкосновения в районе Сум
01:21Мы предупреждаем. Журналист из Республики Сербской на ПМЭФ раскрыл смысл инициативы Додика по разделу БиГ
Лента новостейМолния