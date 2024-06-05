Путин назвал соотношение безвозвратных потерь сил на СВО России и Украины
22:42 05.06.2024 (обновлено: 22:47 05.06.2024)
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие во внеочередном саммите "Группы двадцати"
Потери российской армии в ходе проведения спецоперации в разы меньше, чем с украинской стороны, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с руководителями информационных агентств в среду
По его словам, соотношение безвозвратных потерь сил на СВО России и Украины составляет один к пяти. На сегодня в украинском плену находится 1 348 россиян, в то время как в российском — 6 465 украинских военных.
"Наших солдат 1 348 человек, я знаю эти цифры, потому что мы работаем с ними каждый день. Совсем недавно был обмен 75 на 75. Украинских солдат у нас 6 465", – привел данные глава государства.
Путин указал, что попытка провести тотальную мобилизацию на Украине связана с большими потерями на фронте. Согласно подсчетам российской стороны, ВСУ в месяц теряют до 50 тысяч солдат – в это число входят санитарные и безвозвратные потери в соотношении 50 на 50.
"То, что сейчас проводится тотальная мобилизация не решает проблем. Потому что, по нашим данным, где-то 30 тысяч в месяц они набирают. В основном насильственно. Желающих там воевать не много", – добавил российский лидер.
В апреле Министерство обороны РФ информировало о том, что ВСУ с начала спецоперации на Украине потеряли около полумиллиона военнослужащих.
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