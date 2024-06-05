Путин назвал соотношение безвозвратных потерь сил на СВО России и Украины - 05.06.2024 Украина.ру
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Путин назвал соотношение безвозвратных потерь сил на СВО России и Украины
Путин назвал соотношение безвозвратных потерь сил на СВО России и Украины - 05.06.2024 Украина.ру
Путин назвал соотношение безвозвратных потерь сил на СВО России и Украины
Потери российской армии в ходе проведения спецоперации в разы меньше, чем с украинской стороны, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с руководителями информационных агентств в среду
2024-06-05T22:42
2024-06-05T22:47
новости
владимир путин
россия
украина
вооруженные силы украины
потери всу
сво
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По его словам, соотношение безвозвратных потерь сил на СВО России и Украины составляет один к пяти. На сегодня в украинском плену находится 1 348 россиян, в то время как в российском — 6 465 украинских военных. "Наших солдат 1 348 человек, я знаю эти цифры, потому что мы работаем с ними каждый день. Совсем недавно был обмен 75 на 75. Украинских солдат у нас 6 465", – привел данные глава государства. Путин указал, что попытка провести тотальную мобилизацию на Украине связана с большими потерями на фронте. Согласно подсчетам российской стороны, ВСУ в месяц теряют до 50 тысяч солдат – в это число входят санитарные и безвозвратные потери в соотношении 50 на 50. В апреле Министерство обороны РФ информировало о том, что ВСУ с начала спецоперации на Украине потеряли около полумиллиона военнослужащих.О том как российское наступление и создание санитарной зоны повлияло на потери в Вооруженных силах Украины читайте в интервью изданию Украина.ру военного эксперта Института стран СНГ Владимира Евсеева.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, владимир путин, россия, украина, вооруженные силы украины, потери всу, сво
Новости, Владимир Путин, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, потери ВСУ, СВО

Путин назвал соотношение безвозвратных потерь сил на СВО России и Украины

22:42 05.06.2024 (обновлено: 22:47 05.06.2024)
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие во внеочередном саммите "Группы двадцати"
Президент РФ В. Путин принял участие во внеочередном саммите Группы двадцати - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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Потери российской армии в ходе проведения спецоперации в разы меньше, чем с украинской стороны, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с руководителями информационных агентств в среду
По его словам, соотношение безвозвратных потерь сил на СВО России и Украины составляет один к пяти. На сегодня в украинском плену находится 1 348 россиян, в то время как в российском — 6 465 украинских военных.

"Наших солдат 1 348 человек, я знаю эти цифры, потому что мы работаем с ними каждый день. Совсем недавно был обмен 75 на 75. Украинских солдат у нас 6 465", – привел данные глава государства.

Путин указал, что попытка провести тотальную мобилизацию на Украине связана с большими потерями на фронте. Согласно подсчетам российской стороны, ВСУ в месяц теряют до 50 тысяч солдат – в это число входят санитарные и безвозвратные потери в соотношении 50 на 50.
"То, что сейчас проводится тотальная мобилизация не решает проблем. Потому что, по нашим данным, где-то 30 тысяч в месяц они набирают. В основном насильственно. Желающих там воевать не много", – добавил российский лидер.
В апреле Министерство обороны РФ информировало о том, что ВСУ с начала спецоперации на Украине потеряли около полумиллиона военнослужащих.
О том как российское наступление и создание санитарной зоны повлияло на потери в Вооруженных силах Украины читайте в интервью изданию Украина.ру военного эксперта Института стран СНГ Владимира Евсеева.
- РИА Новости, 1920, 11.05.2024
11 мая, 06:45
"50 тысяч остались без конечностей": эксперт назвал огромную цифру безвозвратных потерь солдат ВСУ США за все время поставили на Украину три миллиона артиллерийских снарядов. Последнее время киевский режим сидел на голодном пайке. И поэтому этот фактор поражения ВС РФ серьезно снизился. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру историк, участник Югославской войны, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе Михаил Поликарпов
 
НовостиВладимир ПутинРоссияУкраинаВооруженные силы Украиныпотери ВСУСВО
 
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