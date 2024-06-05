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Путин назвал соотношение безвозвратных потерь сил на СВО России и Украины

Путин назвал соотношение безвозвратных потерь сил на СВО России и Украины - 05.06.2024 Украина.ру

Путин назвал соотношение безвозвратных потерь сил на СВО России и Украины

Потери российской армии в ходе проведения спецоперации в разы меньше, чем с украинской стороны, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с руководителями информационных агентств в среду

2024-06-05T22:42

2024-06-05T22:42

2024-06-05T22:47

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вооруженные силы украины

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сво

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По его словам, соотношение безвозвратных потерь сил на СВО России и Украины составляет один к пяти. На сегодня в украинском плену находится 1 348 россиян, в то время как в российском — 6 465 украинских военных. "Наших солдат 1 348 человек, я знаю эти цифры, потому что мы работаем с ними каждый день. Совсем недавно был обмен 75 на 75. Украинских солдат у нас 6 465", – привел данные глава государства. Путин указал, что попытка провести тотальную мобилизацию на Украине связана с большими потерями на фронте. Согласно подсчетам российской стороны, ВСУ в месяц теряют до 50 тысяч солдат – в это число входят санитарные и безвозвратные потери в соотношении 50 на 50. В апреле Министерство обороны РФ информировало о том, что ВСУ с начала спецоперации на Украине потеряли около полумиллиона военнослужащих.О том как российское наступление и создание санитарной зоны повлияло на потери в Вооруженных силах Украины читайте в интервью изданию Украина.ру военного эксперта Института стран СНГ Владимира Евсеева.

https://ukraina.ru/20240511/1054960066.html

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новости, владимир путин, россия, украина, вооруженные силы украины, потери всу, сво