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По тысяче человек в день: Владимир Евсеев рассказал про истончение фронта и огромные потери ВСУ

По тысяче человек в день: Владимир Евсеев рассказал про истончение фронта и огромные потери ВСУ - 27.05.2024 Украина.ру

По тысяче человек в день: Владимир Евсеев рассказал про истончение фронта и огромные потери ВСУ

После нового закона о мобилизации Украина стала набирать в армию больше людей. Но и потерь у нее стало больше. По официальным данным, украинская армия в день теряет на поле боя около тысячи человек. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

2024-05-27T05:20

2024-05-27T05:20

2024-05-27T05:20

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Начало работы по созданию санитарной зоны и выход во фланг группировке ВСУ в Купянске российские войска предприняли в нужное время, когда противник не вполне удачно пытался контратаковать возле Очеретино, рассказал эксперт.Когда противнику казалось, что он еще может как-то продержаться, ВС РФ растянули украинский фронт как минимум на 92 километра. Надо делать все, чтобы для ВСУ фронт продолжал удлиняться, добавил он.После нового закона о мобилизации Украина стала набирать в армию больше людей. Но и потерь у нее стало больше. По официальным данным, украинская армия в день теряет около тысячи человек, подчеркнул специалист.Если умножить эту сумму на 30, то это примерно такое же количество бойцов, какое Киев успевает набирать. На Харьковском направлении средняя продолжительность жизни мобилизованного ВСУ составляет три-четыре дня. Но тем не менее людские резервы у Украины еще есть, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Евсеева ВСУ пытаются заманить Россию на Запорожье, а ядерный "Кинжал" готовится проткнуть НАТО читайте на сайте Украина.руО том, в чем уникальность Артемовско-соледарского направления и как там менялась обстановка можно прочитать в интервью Евгения Линина Россия сбросила ВСУ с высоты на высоте, чтобы "одной ротой" загнать их куда-то за Харьков

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