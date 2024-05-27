По тысяче человек в день: Владимир Евсеев рассказал про истончение фронта и огромные потери ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир ЗеленськийВСУ украинские военнослужащие раненные медики медицинская помощь
После нового закона о мобилизации Украина стала набирать в армию больше людей. Но и потерь у нее стало больше. По официальным данным, украинская армия в день теряет на поле боя около тысячи человек. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Начало работы по созданию санитарной зоны и выход во фланг группировке ВСУ в Купянске российские войска предприняли в нужное время, когда противник не вполне удачно пытался контратаковать возле Очеретино, рассказал эксперт.
Когда противнику казалось, что он еще может как-то продержаться, ВС РФ растянули украинский фронт как минимум на 92 километра. Надо делать все, чтобы для ВСУ фронт продолжал удлиняться, добавил он.
"Если Россия уже увеличила линию фронта на 92 километра, она может увеличить ее еще на 92 километра. В этом случае вражеская оборона станет еще тоньше", - отметил Евсеев.
После нового закона о мобилизации Украина стала набирать в армию больше людей. Но и потерь у нее стало больше. По официальным данным, украинская армия в день теряет около тысячи человек, подчеркнул специалист.
Если умножить эту сумму на 30, то это примерно такое же количество бойцов, какое Киев успевает набирать. На Харьковском направлении средняя продолжительность жизни мобилизованного ВСУ составляет три-четыре дня. Но тем не менее людские резервы у Украины еще есть, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Владимира Евсеева ВСУ пытаются заманить Россию на Запорожье, а ядерный "Кинжал" готовится проткнуть НАТО читайте на сайте Украина.ру
О том, в чем уникальность Артемовско-соледарского направления и как там менялась обстановка можно прочитать в интервью Евгения Линина Россия сбросила ВСУ с высоты на высоте, чтобы "одной ротой" загнать их куда-то за Харьков
24 мая, 19:48Николай Межевич: У Путина и Лукашенко есть дела поважнее, чем обсуждение нового похода на Киев Сейчас главная задача Москвы и Минска – это военно-политическая и промышленная интеграция. Грубо говоря, сначала мы должны закрыть Союзное государство от всякой внешней угрозы, а потом уже строить поликлиники, выращивать лен и конкурировать по производству чипсов