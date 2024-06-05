https://ukraina.ru/20240605/1055479444.html

"Завопят про пятую статью НАТО": политолог о том, когда наступит время нанести удар по польскому Жешуву

"Завопят про пятую статью НАТО": политолог о том, когда наступит время нанести удар по польскому Жешуву - 05.06.2024 Украина.ру

"Завопят про пятую статью НАТО": политолог о том, когда наступит время нанести удар по польскому Жешуву

Страны НАТО уже воюют против России всеми силами и средствами и стянули все войска к границе. Поэтому не стоит опасаться, что они применят пятую статью НАТО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев

2024-06-05T04:50

2024-06-05T04:50

2024-06-05T04:50

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александр перенджиев

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f-16

война

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польша

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Бесконечно ракеты и F-16 Украине давать нельзя, Запад рано или поздно окажется в агонии из-за нехватки ресурсов. Поэтому, полагаю, что до ядерного конфликта дело не дойдет, сообщил политолог.Как ВС РФ уничтожили западные танки, так же уничтожат и самолеты F-16. Не надо бояться наносить удары по тем объектам на территории Европы, которые являются инфраструктурой для агрессии против России, отметил он.Например, по такому логистическому центру, как Жешув в Польше. То есть уничтожить все коммуникации на подступах к Украине, уточнил Перенджиев.Задача России ─ только нанести упреждающий удар в тот момент, когда страны Запада начнут разворачивать подразделения для агрессии. Если они ведут войска, значит, начнется полномасштабная война. Но у России есть, чем ударить, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Александра Перенджиева: Когда "индейцев" НАТО перебьют под Харьковом, наступит время для удара по Жешуву читайте на сайте Украина.руО том, почему коллективный Запад сейчас напоминает "гопника из подворотни" можно прочитать в интервью Армена Гаспаряна: Даже если Россия завершит СВО ужасным концом, украинцы все равно выйдут на большую дорогу

https://ukraina.ru/20240604/1055472289.html

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новости, россия, запад, украина, александр перенджиев, нато, f-16, война, самолет, польша, оружие