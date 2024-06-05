"Завопят про пятую статью НАТО": политолог о том, когда наступит время нанести удар по польскому Жешуву
Страны НАТО уже воюют против России всеми силами и средствами и стянули все войска к границе. Поэтому не стоит опасаться, что они применят пятую статью НАТО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
Бесконечно ракеты и F-16 Украине давать нельзя, Запад рано или поздно окажется в агонии из-за нехватки ресурсов. Поэтому, полагаю, что до ядерного конфликта дело не дойдет, сообщил политолог.
Как ВС РФ уничтожили западные танки, так же уничтожат и самолеты F-16. Не надо бояться наносить удары по тем объектам на территории Европы, которые являются инфраструктурой для агрессии против России, отметил он.
Например, по такому логистическому центру, как Жешув в Польше. То есть уничтожить все коммуникации на подступах к Украине, уточнил Перенджиев.
"Они, (страны Запада. - Ред.) конечно, завопят про пятую статью НАТО, но дело в том, что они уже давно против нас воюют. Нам не надо бояться этой пятой статьи. Они уже воюют против нас всеми силами и средствами. Они давно уже стянули все войска к нашим границам", ─ отметил он.
Задача России ─ только нанести упреждающий удар в тот момент, когда страны Запада начнут разворачивать подразделения для агрессии. Если они ведут войска, значит, начнется полномасштабная война. Но у России есть, чем ударить, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Александра Перенджиева: Когда "индейцев" НАТО перебьют под Харьковом, наступит время для удара по Жешуву читайте на сайте Украина.ру
О том, почему коллективный Запад сейчас напоминает "гопника из подворотни" можно прочитать в интервью Армена Гаспаряна: Даже если Россия завершит СВО ужасным концом, украинцы все равно выйдут на большую дорогу
Вчера, 19:00Ксавье Моро: Разрешая удары HIMARS по Белгороду, Запад ждёт "чуда" так же, как Гитлер в 1945 годуКиев хочет быстрой победы до саммита в Швейцарии, поэтому отправил на север Харьковской области лучшие войска. Русские это прекрасно понимают, и у них есть прекрасная возможность уничтожить там резервы ВСУ.