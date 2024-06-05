https://ukraina.ru/20240605/1055474418.html

"Побесится и поугрожает": эксперт объяснил, что сделает Запад, когда ВС РФ дойдут до Киева или Одессы

"Побесится и поугрожает": эксперт объяснил, что сделает Запад, когда ВС РФ дойдут до Киева или Одессы - 05.06.2024 Украина.ру

"Побесится и поугрожает": эксперт объяснил, что сделает Запад, когда ВС РФ дойдут до Киева или Одессы

Зайдут ли на Украину регулярные части Запада и смогут ли они переломить ситуацию – это тоже большой вопрос. Не факт, что они захотят быть втянутыми в полномасштабную войну с Россией. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру писатель, юрист и военный волонтер Герман Садулаев

2024-06-05T05:10

2024-06-05T05:10

2024-06-05T05:10

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Сейчас Запад грозит России тем, что если ВС РФ дойдут до Киева или Одессы, то он введет на Украину свои войска. Трудно сказать, получится ли у него исполнить эту угрозу, рассказал волонтер.Все-таки западные военные уже воюют на Украине в качестве инструкторов и ЧВК. Не надо думать, что в зоне спецоперации сейчас появятся западные солдаты, которые переломят ситуацию, отметил он.Если мы будем одерживать решительные победы на Украине, Западу придется с этим смириться. Он "побесится и поугрожает", но примет новую реальность, в которой Россия будет являться великой державой мирного уровня, способной защитить свой народ и национальные интересы, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Германа Садулаева Россия отдохнет, встанет на ступеньку, сбросит ВСУ с ближнего неба и ударит им в тыл читайте на сайте Украина.руО том, что происходит в эти дни на Харьковском направлении спецоперации - в материале Александра Чаленко Это - начало конца! Стратегические резервы ВСУ погибнут в "Харьковской мясорубке"

https://ukraina.ru/20240604/1055458188.html

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