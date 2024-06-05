"Побесится и поугрожает": эксперт объяснил, что сделает Запад, когда ВС РФ дойдут до Киева или Одессы
© РИА Новости / Перейти в фотобанкКолонна российской военной техники на шоссе в окрестностях Херсона.
Зайдут ли на Украину регулярные части Запада и смогут ли они переломить ситуацию – это тоже большой вопрос. Не факт, что они захотят быть втянутыми в полномасштабную войну с Россией. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру писатель, юрист и военный волонтер Герман Садулаев
Сейчас Запад грозит России тем, что если ВС РФ дойдут до Киева или Одессы, то он введет на Украину свои войска. Трудно сказать, получится ли у него исполнить эту угрозу, рассказал волонтер.
Все-таки западные военные уже воюют на Украине в качестве инструкторов и ЧВК. Не надо думать, что в зоне спецоперации сейчас появятся западные солдаты, которые переломят ситуацию, отметил он.
"Зайдут ли на Украину регулярные части Запада и смогут ли они переломить ситуацию – это тоже большой вопрос. Не факт, что они захотят быть втянутыми в полномасштабную войну с Россией. Вряд ли европейское общество захочет повоевать с Россией регулярными войсками на Украине", – подчеркнул Садулаев.
Если мы будем одерживать решительные победы на Украине, Западу придется с этим смириться. Он "побесится и поугрожает", но примет новую реальность, в которой Россия будет являться великой державой мирного уровня, способной защитить свой народ и национальные интересы, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Германа Садулаева Россия отдохнет, встанет на ступеньку, сбросит ВСУ с ближнего неба и ударит им в тыл читайте на сайте Украина.ру
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