"Побесится и поугрожает": эксперт объяснил, что сделает Запад, когда ВС РФ дойдут до Киева или Одессы - 05.06.2024 Украина.ру
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"Побесится и поугрожает": эксперт объяснил, что сделает Запад, когда ВС РФ дойдут до Киева или Одессы
"Побесится и поугрожает": эксперт объяснил, что сделает Запад, когда ВС РФ дойдут до Киева или Одессы - 05.06.2024 Украина.ру
"Побесится и поугрожает": эксперт объяснил, что сделает Запад, когда ВС РФ дойдут до Киева или Одессы
Зайдут ли на Украину регулярные части Запада и смогут ли они переломить ситуацию – это тоже большой вопрос. Не факт, что они захотят быть втянутыми в полномасштабную войну с Россией. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру писатель, юрист и военный волонтер Герман Садулаев
2024-06-05T05:10
2024-06-05T05:10
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Сейчас Запад грозит России тем, что если ВС РФ дойдут до Киева или Одессы, то он введет на Украину свои войска. Трудно сказать, получится ли у него исполнить эту угрозу, рассказал волонтер.Все-таки западные военные уже воюют на Украине в качестве инструкторов и ЧВК. Не надо думать, что в зоне спецоперации сейчас появятся западные солдаты, которые переломят ситуацию, отметил он.Если мы будем одерживать решительные победы на Украине, Западу придется с этим смириться. Он "побесится и поугрожает", но примет новую реальность, в которой Россия будет являться великой державой мирного уровня, способной защитить свой народ и национальные интересы, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Германа Садулаева Россия отдохнет, встанет на ступеньку, сбросит ВСУ с ближнего неба и ударит им в тыл читайте на сайте Украина.руО том, что происходит в эти дни на Харьковском направлении спецоперации - в материале Александра Чаленко Это - начало конца! Стратегические резервы ВСУ погибнут в "Харьковской мясорубке"
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новости, интервью, россия, украина, запад, всу, вс рф, киев, одесса, сво, война
Новости, Интервью, Россия, Украина, Запад, ВСУ, ВС РФ, Киев, Одесса, СВО, война

"Побесится и поугрожает": эксперт объяснил, что сделает Запад, когда ВС РФ дойдут до Киева или Одессы

05:10 05.06.2024
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкКолонна российской военной техники на шоссе в окрестностях Херсона.
Колонна российской военной техники на шоссе в окрестностях Херсона. - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости
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Зайдут ли на Украину регулярные части Запада и смогут ли они переломить ситуацию – это тоже большой вопрос. Не факт, что они захотят быть втянутыми в полномасштабную войну с Россией. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру писатель, юрист и военный волонтер Герман Садулаев
Сейчас Запад грозит России тем, что если ВС РФ дойдут до Киева или Одессы, то он введет на Украину свои войска. Трудно сказать, получится ли у него исполнить эту угрозу, рассказал волонтер.
Все-таки западные военные уже воюют на Украине в качестве инструкторов и ЧВК. Не надо думать, что в зоне спецоперации сейчас появятся западные солдаты, которые переломят ситуацию, отметил он.

"Зайдут ли на Украину регулярные части Запада и смогут ли они переломить ситуацию – это тоже большой вопрос. Не факт, что они захотят быть втянутыми в полномасштабную войну с Россией. Вряд ли европейское общество захочет повоевать с Россией регулярными войсками на Украине", подчеркнул Садулаев.

Если мы будем одерживать решительные победы на Украине, Западу придется с этим смириться. Он "побесится и поугрожает", но примет новую реальность, в которой Россия будет являться великой державой мирного уровня, способной защитить свой народ и национальные интересы, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Германа Садулаева Россия отдохнет, встанет на ступеньку, сбросит ВСУ с ближнего неба и ударит им в тыл читайте на сайте Украина.ру
О том, что происходит в эти дни на Харьковском направлении спецоперации - в материале Александра Чаленко Это - начало конца! Стратегические резервы ВСУ погибнут в "Харьковской мясорубке"
Виталий Киселев интервью - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
Вчера, 04:43
Полковник Виталий Киселев: Россия перейдет от классики к новизне, перекроет ВСУ в Сумах и сокрушит США У нас нет существенных успехов на фронте. Но у нас есть оптимальные успехи, которые позволяют выдавливать противника с линии соприкосновения. Даже в Харьковской области мы понемногу освобождаем населенные пункты
 
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