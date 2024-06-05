"Украина отступает, но держит оборону": эксперт объяснил, сколько еще продлится позиционная война - 05.06.2024 Украина.ру
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"Украина отступает, но держит оборону": эксперт объяснил, сколько еще продлится позиционная война
"Украина отступает, но держит оборону": эксперт объяснил, сколько еще продлится позиционная война - 05.06.2024 Украина.ру
"Украина отступает, но держит оборону": эксперт объяснил, сколько еще продлится позиционная война
Сейчас нет даже теоретического сценария, при котором Россия могла бы проиграть на поле боя. Еще одна хорошая новость состоит в том, что армия РФ обладает стратегической инициативой. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру писатель, юрист и военный волонтер Герман Садулаев
2024-06-05T05:40
2024-06-05T05:40
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мобилизация
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Возможно, что долгое позиционное противостояние кончится истощением сил Украины, когда у нее или фронт рухнет, или военнослужащие потеряют мотивацию. Для этого мы и сражаемся в этом жестком позиционном противостоянии. Но не стоит уповать на подобный сценарий, рассказал волонтер.Дело в том, что та же Первая мировая война длилась четыре года. В случае с СВО позиционная стадия длится всего два года (до этого она была маневренной). Так что еще год, два или три эта может продлиться позиционная война, отметил специалист.Плохая новость состоит в том, что украинский фронт пока не сыплется. Украина отступает, но оборону держит стойко. С оружием и мотивацией у противника проблем нет. Вооружения Запад дает, мобилизационный ресурс тоже не исчерпан. Поэтому сопротивляться она может еще долго, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Германа Садулаева Россия отдохнет, встанет на ступеньку, сбросит ВСУ с ближнего неба и ударит им в тыл читайте на сайте Украина.руО том, будет ли Трамп баллотироваться на пост президента США из тюрьмы можно прочитать в интервью Дмитрия Дробницкого В США начнется война, где призом станет кнопка, которая запустит оружие Судного дня
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новости, россия, украина, сша, сво, война, вс рф, всу, мобилизация, вооружения, оборона
Новости, Россия, Украина, США, СВО, война, ВС РФ, ВСУ, мобилизация, вооружения, оборона

"Украина отступает, но держит оборону": эксперт объяснил, сколько еще продлится позиционная война

05:40 05.06.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа реактивной артиллерии ВС РФ на Артемовском направлении
Боевая работа реактивной артиллерии ВС РФ на Артемовском направлении - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Сейчас нет даже теоретического сценария, при котором Россия могла бы проиграть на поле боя. Еще одна хорошая новость состоит в том, что армия РФ обладает стратегической инициативой. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру писатель, юрист и военный волонтер Герман Садулаев
Возможно, что долгое позиционное противостояние кончится истощением сил Украины, когда у нее или фронт рухнет, или военнослужащие потеряют мотивацию. Для этого мы и сражаемся в этом жестком позиционном противостоянии. Но не стоит уповать на подобный сценарий, рассказал волонтер.
Дело в том, что та же Первая мировая война длилась четыре года. В случае с СВО позиционная стадия длится всего два года (до этого она была маневренной). Так что еще год, два или три эта может продлиться позиционная война, отметил специалист.
"Хорошая новость состоит в том, что сейчас нет даже теоретического сценария, при котором Россия могла бы проиграть на поле боя. Это фантастика. Еще одна хорошая новость состоит в том, что мы обладаем стратегической инициативой", - подчеркнул Садулаев.
Плохая новость состоит в том, что украинский фронт пока не сыплется. Украина отступает, но оборону держит стойко. С оружием и мотивацией у противника проблем нет. Вооружения Запад дает, мобилизационный ресурс тоже не исчерпан. Поэтому сопротивляться она может еще долго, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Германа Садулаева Россия отдохнет, встанет на ступеньку, сбросит ВСУ с ближнего неба и ударит им в тыл читайте на сайте Украина.ру
О том, будет ли Трамп баллотироваться на пост президента США из тюрьмы можно прочитать в интервью Дмитрия Дробницкого В США начнется война, где призом станет кнопка, которая запустит оружие Судного дня
Зеленский
Вчера, 07:06
Двухнедельная просрочка по-английски. Зеленский превратил украинцев в перекати-полеОтправляясь в многодневное турне по странам мира, которое долго не могло завершиться, просроченный президент Украины Владимир Зеленский удивил всех собственными заявлениями. Дернулись даже ушлые журналисты Guardian, которым он давал интервью.
 
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