https://ukraina.ru/20240605/1055471230.html

Охота на живых людей. Украинские эксперты о том, что Украина прошла точку невозврата

Охота на живых людей. Украинские эксперты о том, что Украина прошла точку невозврата - 05.06.2024 Украина.ру

Охота на живых людей. Украинские эксперты о том, что Украина прошла точку невозврата

В украинском экспертном сообществе обсуждают неизбежные последствия эскалации и ударов западным оружием по российской территории для самой Украины и думают над тем, не сломалась ли уже украинская пенсионная система

2024-06-05T06:07

2024-06-05T06:07

2024-06-05T06:07

эксклюзив

сво

украина

всу

мобилизация

экономика

олег царев

константин бондаренко

андрей золотарев

пенсии

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Спешка с разрешениями использовать западные вооружения для ударов вглубь РФ вызвана политическими причинами, считает украинский политолог Константин Бондаренко. Он предположил, что уже 4 июля, вероятнее всего, консерваторов в Британии сменят во власти лейбористы — и на длительное время.По мнению эксперта, нынешнее повышение градуса делается специально для того, чтобы не дать возможности преемникам отойти от режима эскалации, "чтобы они, не дай Бог, не начали проводить какую-то мирную программу"."Потому что если начнут бить оружием по России, это вызовет, естественно, ответный шквал, очень серьезную бомбардировку Украины это вызовет со стороны России", - сказал Бондаренко в эфире одного из ютуб-каналов.Продолжается бегство украинцев от мобилизации."В госпогранслужбе Украины рассказали, что люди не оставляют попыток покинуть страну, и порой это стоит им жизни. 45 граждан Украины, пытавшихся сбежать через горы и реки, уже погибли. А возможно и больше. Ведь речь идёт только о тех, чьи трупы обнаружены. Ежедневно число украинцев, которые на границе получают отказ в выезде, составляет 120-150 человек. Также задерживают по 10 человек в день, пытающихся выехать по поддельным документам или с помощью подкупа пограничников", - пишет в своем телеграм-канале экс-депутат Верховной Рады Олег Царев."Мобилизация на Украине давно обрела характер охоты на живых людей. Такие действия уже отразились на жизни страны — города опустели, а Украина рискует быстро обезлюдеть. Оставшиеся человеческие ресурсы мало годны к использованию на фронте, в трудовой сфере наблюдается нехватка рабочих рук. Следующий вполне логичный шаг — введение всеобщей трудовой повинности, особенно на фоне приближающейся мобилизации женщин", - констатирует телеграм-канал "Резидент".Украина действительно катастрофически теряет население, точка невозврата пройдена, считает украинский политтехнолог Андрей Золотарев. По его словам, не зря на Украине так и не решились за три десятилетия провести перепись ─ ведь можно получить очень токсичный для власти результат."Это наталкивает людей на разные конспирологические теории народа без страны, страны без людей. И действительно, учитывая темпы депопуляции и эмиграции из Украины, даже если пушки замолкнут, отток населения не прекратится. Мы уже прошли точку невозврата в плане демографии. Деньги, инвестиции, оборудование можно найти, но если не будет людей, не будет голов и рук, которые этому дадут толк — все пропало", - заявил эксперт в эфире одного из интернет-каналов.Ухудшается ситуация в украинской энергосистеме, и это ухудшение будет продолжаться, сообщают в компания "Укрэнерго". По крайней мере, со светом будет хуже по сравнению с последними днями мая, дефицит вернется в серьезном объеме. Как заявил глава компании Владимир Кудрицкий, причины такой ситуации в обстрелах, в плановом ремонте двух блоков АЭС и в жаре, из-за которой прогнозируется рост потребления электроэнергии (начнут включать кондиционеры).Популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный" со ссылкой на свой источник сообщает, что все эксперты энергетики бьют тревогу относительно очень высоких шансов чрезвычайных ситуаций на украинских объектах АЭС."Вся инфраструктура АЭС работает на износ уже второй год, локальные ремонтные работы не решают проблем. При этом повышается шанс внештатного выхода из строя блоков АЭС и сопутствующей инфраструктуры. Банковая об этом в курсе, но продолжает свой "эксперимент". Запущенная Банковой инфраструктурная война, может очень дорого обойтись Украине", - отмечают авторы канала.И уже обходится. Гражданам следует привыкать к отключениям и учиться воспринимать их как норму на длительное время, заявил на брифинге в Киеве директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.Похоже на то, что как норму придется научиться воспринимать и отсутствие пенсий или привыкать к тому, что они будут абсолютно символическими. Как сообщила первый замминистра соцполитики Украины Дарина Марчак, государственные пенсионные выплаты будут небольшими (а они и сейчас мизерные). Таким образом, украинцам надо готовиться к тому, чтобы работать до тех пор, пока смогут, а на пенсии себе откладывать что-то самостоятельно, информирует "Обозреватель.ua".В общем, украинцам следует приготовиться к пересмотру отношения к пенсионному обеспечению.Да и многое другое придется кардинально пересматривать. Канал "Легитимный" сообщает, что в целом, по прогнозам экспертов, Украине понадобится 25 лет, чтобы восстановится после войны, и это при условии инвестиций в сотни миллиардов долларов. А если конфликт продлится с той же интенсивностью, что сейчас, еще год-полтора, тогда времени для восстановления понадобится 35 лет при двукратном увеличении инвестиций, что вряд ли реально.Авторы канала делают вывод: "Украина скатится до уровня африканских стран по медицине, образованию, интеллектуальным ценностям, промышленному потенциалу, рождаемости, нищете и т.д. Чем дольше Зеленский затягивает с войной, тем меньше шансов Украине выжить".

https://ukraina.ru/20240604/1055456060.html

https://ukraina.ru/20240603/1055444509.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

эксклюзив, сво, украина, всу, мобилизация, экономика, олег царев, константин бондаренко, андрей золотарев, пенсии, политика, эксперты