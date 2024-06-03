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Украинцам порекомендовали смириться с длительным отсутствием электроэнергии
Украинцам порекомендовали смириться с длительным отсутствием электроэнергии - 03.06.2024 Украина.ру
Украинцам порекомендовали смириться с длительным отсутствием электроэнергии
Жителям Украины следует смириться с тем, что из-за дефицита мощности в энергосистеме страны, отсутствие электроэнергии по часам сохранится еще долгое время. Такое предупреждение сделал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в ходе брифинга в Киеве 3 июня
2024-06-03T19:55
2024-06-03T19:55
2024-06-03T19:59
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обстрелы
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Дефицит мощностей Харченко связывает с российскими обстрелами. В Киеве надеются, что к 2026 году энергосистему страны удастся восстановить, и хотя способы финансирования для реализации такой идеи не разглашаются, эксперт обещает: к 2029-ому отключений "вообще не будет". Харченко надеется, что водоканал и канализация не перестанут работать. По его словам, самыми тяжелыми будут середина и конец лета из-за повышенной потребности в охлаждении. При этом подготовка к осенне-зимнему периоду должна и будет продолжаться. "Худший сценарий на зиму в моем понимании – это ограничение потребителей от 6 до 10 часов в сутки, но при этом работает критическая инфраструктура, в частности ключевые оборонные предприятия", – цитирует его СМИ. Ранее сообщалось, что с 1 июня на Украине тариф на электроэнергию увеличился на 64%. В минувшем месяце производство электроэнергии в стране сократилось на 4,4 тысячи МВт из-за российских атак.
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новости, киев, украина, сергей харченко, энергетика, энергосистема украины, сво, обстрелы, вс рф
Новости, Киев, Украина, Сергей Харченко, энергетика, Энергосистема Украины, СВО, обстрелы, ВС РФ
Украинцам порекомендовали смириться с длительным отсутствием электроэнергии
19:55 03.06.2024 (обновлено: 19:59 03.06.2024)
Жителям Украины следует смириться с тем, что из-за дефицита мощности в энергосистеме страны, отсутствие электроэнергии по часам сохранится еще долгое время. Такое предупреждение сделал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в ходе брифинга в Киеве 3 июня
"Сейчас общая ситуация – это нехватка генерирующих мощностей в системе, но все, что мы можем делать – это привыкать к восприятию этого, как нормального положения вещей на длительное время", – приводит его слова "Интерфакс-Украина".
Дефицит мощностей Харченко связывает с российскими обстрелами. В Киеве надеются, что к 2026 году энергосистему страны удастся восстановить, и хотя способы финансирования для реализации такой идеи не разглашаются, эксперт обещает: к 2029-ому отключений "вообще не будет".
"До этого мы живем в режиме ограничений на 4-6 часов в течение суток по всей стране, а для Киева этот срок составляет 6-8 часов в течение суток. Отключения не будут ежедневными, это будет зависеть от большого количества параметров, в том числе и от погодных условий", - добавил он.
Харченко надеется, что водоканал и канализация не перестанут работать. По его словам, самыми тяжелыми будут середина и конец лета из-за повышенной потребности в охлаждении. При этом подготовка к осенне-зимнему периоду должна и будет продолжаться.
"Худший сценарий на зиму в моем понимании – это ограничение потребителей от 6 до 10 часов в сутки, но при этом работает критическая инфраструктура, в частности ключевые оборонные предприятия", – цитирует его СМИ.
Ранее сообщалось, что с 1 июня на Украине тариф на электроэнергию увеличился
на 64%. В минувшем месяце производство электроэнергии в стране сократилось
на 4,4 тысячи МВт из-за российских атак.