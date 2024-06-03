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Украинцам порекомендовали смириться с длительным отсутствием электроэнергии

Украинцам порекомендовали смириться с длительным отсутствием электроэнергии - 03.06.2024 Украина.ру

Украинцам порекомендовали смириться с длительным отсутствием электроэнергии

Жителям Украины следует смириться с тем, что из-за дефицита мощности в энергосистеме страны, отсутствие электроэнергии по часам сохранится еще долгое время. Такое предупреждение сделал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в ходе брифинга в Киеве 3 июня

2024-06-03T19:55

2024-06-03T19:55

2024-06-03T19:59

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обстрелы

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Дефицит мощностей Харченко связывает с российскими обстрелами. В Киеве надеются, что к 2026 году энергосистему страны удастся восстановить, и хотя способы финансирования для реализации такой идеи не разглашаются, эксперт обещает: к 2029-ому отключений "вообще не будет". Харченко надеется, что водоканал и канализация не перестанут работать. По его словам, самыми тяжелыми будут середина и конец лета из-за повышенной потребности в охлаждении. При этом подготовка к осенне-зимнему периоду должна и будет продолжаться. "Худший сценарий на зиму в моем понимании – это ограничение потребителей от 6 до 10 часов в сутки, но при этом работает критическая инфраструктура, в частности ключевые оборонные предприятия", – цитирует его СМИ. Ранее сообщалось, что с 1 июня на Украине тариф на электроэнергию увеличился на 64%. В минувшем месяце производство электроэнергии в стране сократилось на 4,4 тысячи МВт из-за российских атак.

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новости, киев, украина, сергей харченко, энергетика, энергосистема украины, сво, обстрелы, вс рф