Чтобы не стать Украиной. Игорь Гвритишвили о законе об иноагентах и запрете пропаганды ЛГБТ* в Грузии
© из личного архиваИгорь Гвритишвили интервью
© из личного архива
К осенним выборам в Грузии давление на Тбилиси со стороны Запада усилится, в том числе можно ожидать ограничений в экономических связях и возвращения визового режима с ЕС. Правительство Грузии готовится к этому. Начало положено — закон об иноагентах принят
Грузинский политолог, член совета Союза грузин России Игорь Гвритишвили, приехавший на днях из Тбилиси, рассказал в интервью изданию Украина.ру о ситуации в стране и настроениях населения.
В Грузии официально был принят закон об иноагентах — "О прозрачности иностранного влияния". Парламент смог обойти вето президента Саломе Зурабишвили. На фоне принятия закона в стране с 15 апреля шли акции протеста, периодически перерастающие в массовые беспорядки.
4 июня стало известно, что, помимо этого, правящая партия "Грузинская мечта" намерена внести в парламент законопроект, запрещающий пропаганду ЛГБТ* и смены пола, а также объявляющий единственным законным видом супружества брак между мужчиной и женщиной.
— Игорь Иосифович, вы на днях вернулись из Грузии. Расскажите, как там обстановка, какие настроения в связи с принятием закона об иноагентах? Что говорят граждане и что пишут местные СМИ?
— Все по-разному.
Я в основном с людьми среднего и старшего поколения общался. Они однозначно высказываются за закон "О прозрачности иностранного влияния". Если верить опросам, которые проходят в стране, то инициативу в отношении иноагентов поддерживают более 60% населения. А правящую партию намерены поддержать до 80% граждан.
То есть правительство, можно сказать, получило положительный отклик. Как оно утверждает, принятие закона именно сейчас было необходимо, чтобы планируемые в октябре выборы прошли в спокойной обстановке. Если бы инициативу стали обсуждать осенью и начались массовые митинги, это могло бы сорвать выборы.
А кто выступал против закона? Молодежь и их преподаватели. Они и сейчас ещё собираются на улицах. Преподаватели — в основном это получатели грантов из-за рубежа.
При этом у митингующих имеется не совсем верная информация о том, на что направлен данный закон. Преподаватели, которые используют гранты на благие честные цели, боятся, что теперь не смогут получать финансирование на свои проекты, и так далее.
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— А на что закон направлен на самом деле?
— В Грузии сейчас около 20 тысяч неправительственных организаций (НКО, НПО), большинство из которых ─ грантополучатели из-за рубежа. Это очень много для такой маленькой страны.
Конечно, когда предоставляют гранты, что-то требуется взамен от их получателей.
Правительство располагало серьезной информацией о том, что часть средств, которые получали НПО, оппозиционные партии и СМИ, используются не по назначению, а именно для финансирования антиправительственных протестов студентов и молодежи, которые недавно шли в Грузии. Это очень серьезно.
Поэтому и приняли закон, чтобы финансирование было публичным. Он направлен на то, чтобы сделать прозрачными действия НПО. То есть полученные гранты и цели, на которые организации их используют, теперь станут достоянием общественности.
— Прижмут ли тех, кто зарабатывал с помощью НКО?
— Лично я не совсем понимаю, каким образом их могут прижать. Максимум наказания — это даже не закрытие НКО, а штраф 25 тысяч лари. Это меньше 10 тысяч долларов!Уголовного преследования этот закон тоже не подразумевает.
— Как именно будет работать закон на практике? Как будет осуществляться его правовое и юридическое применение?
— Законом предусмотрено, что специальные уполномоченные лица министерства финансов Грузии будут в постоянном режиме всеми средствами отслеживать финансирование неправительственных организаций и использование ими полученных средств (за исключением гостайны). Теперь НПО, СМИ и партии (в основном оппозиционные) должны декларировать свои доходы за 2023 год — вносить их в специальный реестр.
Вот чего больше всего боятся те получатели грантов, которые используют эти средства "неправильно". Ведь если общественность узнает о махинациях, это для них равносильно краху.
А в остальном, я считаю, это крайне либеральный и очень мягкий закон. То есть признают иноагентами СМИ и НКО, которые получают свыше 20% годового дохода из-за рубежа. Они обязаны зарегистрировать этот статус и каждый год сдавать отчетность по доходам.
Допустим, у общественной организации бюджет 10 тысяч долларов, значит 20% (свыше 2 тысяч долларов) они обязаны декларировать. А если бюджет у предприятия меньше — это делать не обязательно.
Но все равно митингуют. И понятно почему — потому что деньги используют не по назначению. Компетентные люди из Грузии рассказали мне, что, согласно их данным, наиболее активные члены демонстраций получили по 100 долларов за участие.
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— Получается, ранее никакого контроля за финансированием НПО не было?
— Не было. Боялись, что будет как на Украине. Помните, когда поддерживали Майдан, самолетами кэш привозили [с Запада]. Именно такого сценария опасалось и правительство Грузии, поэтому и приняло этот закон.
— Грузия с принятием закона об иноагентах одержала победу в битве за суверенитет и безопасность, а проиграли недоброжелатели страны, заявил премьер-министр страны Кобахидзе. Кто для Грузии сегодня недоброжелатели?
— Это западные партнеры Грузии, в том числе Европейская народная партия [которая является ведущей в Европарламенте].
Во-первых, некоторые конгрессмены США, напомню, предложили ввести санкции против физических лиц — тех, кто принимал закон, и против их семей. Я имею ввиду отмену виз для этих личностей.
Во-вторых, если вы помните, когда шло принятие закона, в Грузию приехали и участвовали в митингах оппозиции (не постеснялись даже!) министры иностранных дел из Прибалтики.
В Европарламенте скоро выборы, им не до этого сейчас, поэтому они снизили активность. Но осенью — посмотрим. Наверное, к октябрьским выборам в Грузии поднимут какое-то движение. Думаю, давление будет серьезное. Правительство Грузии готовится к этому.
— Вслед за Грузией, в Анкаре также готовят варианты закона об иностранных агентах. В какой еще стране, по вашему мнению, могут принять подобный закон?
— По-моему, во Франции и Австралии готовится такой же закон — об иноагентах. В отдельных странах есть подобные законы, просто называются они иначе. Там серьезно отслеживается и контролируется зарубежное финансирование каких-либо организаций.
— Почему закон о прозрачности иностранного влияния в Грузии называют пророссийским?
— Это пошло от лидеров оппозиционных, радикальных партий. В первую очередь, от Единого национального движения [грузинская политическая партия, бывшая правящей в 2004–2012 годах, в период президентства её основателя Михаила Саакашвили].
Оппозиция хотела, чтобы закон не был принят, поэтому окрестила его пророссийским. Ведь, как они считают: пророссийский — значит, закон врага. Дескать, это подчеркивает связь правительства Грузии с Россией и влияние Москвы на Тбилиси.
При этом почему-то никто не называет его проамериканским, хотя первая редакция этой инициативы была чистой калькой с аналогичного американского закона. Просто позже в Грузии требования смягчили.
— Парламент Грузии рассмотрит пакет законов о запрете пропаганды ЛГБТ*. Как ав прокомментируете такие действия грузинского правительства? Сгорел "европейский" сарай, как говорится, гори и хата?
— Да, парламент Грузии собирается вносить поправки, касающиеся сохранения семейных ценностей и запрета пропаганды ЛГБТ* в школах и среди несовершеннолетних. Примерно так это пока что формулируют.
Дело в том, что в Грузии абсолютное большинство, если не все граждане, достаточно отрицательно относятся к ЛГБТ*. Там во всем превалируют традиционные, православные ценности. Именно православие спасло Грузию, сохранило ее государственность и народ.
Конечно, большую роль здесь играют епископы Грузинской православной церкви и её предстоятель Илия II, которого ценят и любят граждане. И молятся на него.
— Каких шагов ожидать в дальнейшем от США и Европы в отношении Грузии на фоне принятия и обсуждения этих законопроектов?
— Что касается закона "О прозрачности иностранного влияния", как я сказал, со стороны США уже шаги сделаны — в отношении инициаторов и их родственников. По экономике Грузии они вряд ли как-то ударят. Американскую финансовую помощь последний раз страна получала в 2009 году.
Но могут надавить на Грузию через Евросоюз и своих партнеров. Ограничить экономические связи, блокировать безвизовый режим, в том числе, для туристов. [Граждане Грузии могут ездить в страны ЕС по биометрическим паспортам без виз не более чем на 90 дней в течение полугода.]
На закон о запрете пропаганды ЛГБТ* из Евросоюза пока реакции никакой не было. Но она, конечно, будет отрицательной. Это еще одна капля… Боюсь, у Грузии могут даже отнять членство в Евросоюзе.
Но это пока все предположения.
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* Организация признана в РФ экстремистской и запрещена