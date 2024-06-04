https://ukraina.ru/20240604/1055475695.html

Чтобы не стать Украиной. Игорь Гвритишвили о законе об иноагентах и запрете пропаганды ЛГБТ* в Грузии

Чтобы не стать Украиной. Игорь Гвритишвили о законе об иноагентах и запрете пропаганды ЛГБТ* в Грузии - 04.06.2024 Украина.ру

Чтобы не стать Украиной. Игорь Гвритишвили о законе об иноагентах и запрете пропаганды ЛГБТ* в Грузии

К осенним выборам в Грузии давление на Тбилиси со стороны Запада усилится, в том числе можно ожидать ограничений в экономических связях и возвращения визового режима с ЕС. Правительство Грузии готовится к этому. Начало положено — закон об иноагентах принят

2024-06-04T19:13

2024-06-04T19:13

2024-06-04T19:13

интервью

грузия

майдан

украина

россия

ес

европарламент

сша

иноагент

закон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/09/1044228067_53:18:856:469_1920x0_80_0_0_136e24834bf8aeb1601a44c4ea9d711c.jpg.webp

Грузинский политолог, член совета Союза грузин России Игорь Гвритишвили, приехавший на днях из Тбилиси, рассказал в интервью изданию Украина.ру о ситуации в стране и настроениях населения.В Грузии официально был принят закон об иноагентах — "О прозрачности иностранного влияния". Парламент смог обойти вето президента Саломе Зурабишвили. На фоне принятия закона в стране с 15 апреля шли акции протеста, периодически перерастающие в массовые беспорядки. 4 июня стало известно, что, помимо этого, правящая партия "Грузинская мечта" намерена внести в парламент законопроект, запрещающий пропаганду ЛГБТ* и смены пола, а также объявляющий единственным законным видом супружества брак между мужчиной и женщиной. — Игорь Иосифович, вы на днях вернулись из Грузии. Расскажите, как там обстановка, какие настроения в связи с принятием закона об иноагентах? Что говорят граждане и что пишут местные СМИ?— Все по-разному.Я в основном с людьми среднего и старшего поколения общался. Они однозначно высказываются за закон "О прозрачности иностранного влияния". Если верить опросам, которые проходят в стране, то инициативу в отношении иноагентов поддерживают более 60% населения. А правящую партию намерены поддержать до 80% граждан.То есть правительство, можно сказать, получило положительный отклик. Как оно утверждает, принятие закона именно сейчас было необходимо, чтобы планируемые в октябре выборы прошли в спокойной обстановке. Если бы инициативу стали обсуждать осенью и начались массовые митинги, это могло бы сорвать выборы.А кто выступал против закона? Молодежь и их преподаватели. Они и сейчас ещё собираются на улицах. Преподаватели — в основном это получатели грантов из-за рубежа. При этом у митингующих имеется не совсем верная информация о том, на что направлен данный закон. Преподаватели, которые используют гранты на благие честные цели, боятся, что теперь не смогут получать финансирование на свои проекты, и так далее.— А на что закон направлен на самом деле?— В Грузии сейчас около 20 тысяч неправительственных организаций (НКО, НПО), большинство из которых ─ грантополучатели из-за рубежа. Это очень много для такой маленькой страны. Конечно, когда предоставляют гранты, что-то требуется взамен от их получателей. Правительство располагало серьезной информацией о том, что часть средств, которые получали НПО, оппозиционные партии и СМИ, используются не по назначению, а именно для финансирования антиправительственных протестов студентов и молодежи, которые недавно шли в Грузии. Это очень серьезно.Поэтому и приняли закон, чтобы финансирование было публичным. Он направлен на то, чтобы сделать прозрачными действия НПО. То есть полученные гранты и цели, на которые организации их используют, теперь станут достоянием общественности.— Прижмут ли тех, кто зарабатывал с помощью НКО?— Лично я не совсем понимаю, каким образом их могут прижать. Максимум наказания — это даже не закрытие НКО, а штраф 25 тысяч лари. Это меньше 10 тысяч долларов!Уголовного преследования этот закон тоже не подразумевает.— Как именно будет работать закон на практике? Как будет осуществляться его правовое и юридическое применение?— Законом предусмотрено, что специальные уполномоченные лица министерства финансов Грузии будут в постоянном режиме всеми средствами отслеживать финансирование неправительственных организаций и использование ими полученных средств (за исключением гостайны). Теперь НПО, СМИ и партии (в основном оппозиционные) должны декларировать свои доходы за 2023 год — вносить их в специальный реестр.Вот чего больше всего боятся те получатели грантов, которые используют эти средства "неправильно". Ведь если общественность узнает о махинациях, это для них равносильно краху.А в остальном, я считаю, это крайне либеральный и очень мягкий закон. То есть признают иноагентами СМИ и НКО, которые получают свыше 20% годового дохода из-за рубежа. Они обязаны зарегистрировать этот статус и каждый год сдавать отчетность по доходам.Допустим, у общественной организации бюджет 10 тысяч долларов, значит 20% (свыше 2 тысяч долларов) они обязаны декларировать. А если бюджет у предприятия меньше — это делать не обязательно.Но все равно митингуют. И понятно почему — потому что деньги используют не по назначению. Компетентные люди из Грузии рассказали мне, что, согласно их данным, наиболее активные члены демонстраций получили по 100 долларов за участие.— Получается, ранее никакого контроля за финансированием НПО не было?— Не было. Боялись, что будет как на Украине. Помните, когда поддерживали Майдан, самолетами кэш привозили [с Запада]. Именно такого сценария опасалось и правительство Грузии, поэтому и приняло этот закон.— Грузия с принятием закона об иноагентах одержала победу в битве за суверенитет и безопасность, а проиграли недоброжелатели страны, заявил премьер-министр страны Кобахидзе. Кто для Грузии сегодня недоброжелатели?— Это западные партнеры Грузии, в том числе Европейская народная партия [которая является ведущей в Европарламенте].Во-первых, некоторые конгрессмены США, напомню, предложили ввести санкции против физических лиц — тех, кто принимал закон, и против их семей. Я имею ввиду отмену виз для этих личностей.Во-вторых, если вы помните, когда шло принятие закона, в Грузию приехали и участвовали в митингах оппозиции (не постеснялись даже!) министры иностранных дел из Прибалтики.В Европарламенте скоро выборы, им не до этого сейчас, поэтому они снизили активность. Но осенью — посмотрим. Наверное, к октябрьским выборам в Грузии поднимут какое-то движение. Думаю, давление будет серьезное. Правительство Грузии готовится к этому.— Вслед за Грузией, в Анкаре также готовят варианты закона об иностранных агентах. В какой еще стране, по вашему мнению, могут принять подобный закон?— По-моему, во Франции и Австралии готовится такой же закон — об иноагентах. В отдельных странах есть подобные законы, просто называются они иначе. Там серьезно отслеживается и контролируется зарубежное финансирование каких-либо организаций.— Почему закон о прозрачности иностранного влияния в Грузии называют пророссийским?— Это пошло от лидеров оппозиционных, радикальных партий. В первую очередь, от Единого национального движения [грузинская политическая партия, бывшая правящей в 2004–2012 годах, в период президентства её основателя Михаила Саакашвили].Оппозиция хотела, чтобы закон не был принят, поэтому окрестила его пророссийским. Ведь, как они считают: пророссийский — значит, закон врага. Дескать, это подчеркивает связь правительства Грузии с Россией и влияние Москвы на Тбилиси.При этом почему-то никто не называет его проамериканским, хотя первая редакция этой инициативы была чистой калькой с аналогичного американского закона. Просто позже в Грузии требования смягчили.— Парламент Грузии рассмотрит пакет законов о запрете пропаганды ЛГБТ*. Как ав прокомментируете такие действия грузинского правительства? Сгорел "европейский" сарай, как говорится, гори и хата?— Да, парламент Грузии собирается вносить поправки, касающиеся сохранения семейных ценностей и запрета пропаганды ЛГБТ* в школах и среди несовершеннолетних. Примерно так это пока что формулируют.Дело в том, что в Грузии абсолютное большинство, если не все граждане, достаточно отрицательно относятся к ЛГБТ*. Там во всем превалируют традиционные, православные ценности. Именно православие спасло Грузию, сохранило ее государственность и народ.Конечно, большую роль здесь играют епископы Грузинской православной церкви и её предстоятель Илия II, которого ценят и любят граждане. И молятся на него.— Каких шагов ожидать в дальнейшем от США и Европы в отношении Грузии на фоне принятия и обсуждения этих законопроектов?— Что касается закона "О прозрачности иностранного влияния", как я сказал, со стороны США уже шаги сделаны — в отношении инициаторов и их родственников. По экономике Грузии они вряд ли как-то ударят. Американскую финансовую помощь последний раз страна получала в 2009 году.Но могут надавить на Грузию через Евросоюз и своих партнеров. Ограничить экономические связи, блокировать безвизовый режим, в том числе, для туристов. [Граждане Грузии могут ездить в страны ЕС по биометрическим паспортам без виз не более чем на 90 дней в течение полугода.]На закон о запрете пропаганды ЛГБТ* из Евросоюза пока реакции никакой не было. Но она, конечно, будет отрицательной. Это еще одна капля… Боюсь, у Грузии могут даже отнять членство в Евросоюзе.Но это пока все предположения.Также о том, как Макрон по науськиванию Вашингтона втягивает НАТО в конфликт с Россией, читайте в интервью с экспертом Из камуфляжа во фрак. Максим Бардин о том, какую должность Зеленскому готовит Вашингтон после Украины* Организация признана в РФ экстремистской и запрещена

https://ukraina.ru/20230310/1044249816.html

https://ukraina.ru/20240528/1055317838.html

https://ukraina.ru/20240601/1055427118.html

https://ukraina.ru/20240529/1055359416.html

грузия

майдан

украина

россия

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Анна Черкасова

Анна Черкасова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, грузия, майдан, украина, россия, ес, европарламент, сша, иноагент, закон, санкции, оппозиция, правительство, лгбт