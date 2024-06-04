https://ukraina.ru/20240604/1055471582.html

Из камуфляжа во фрак. Максим Бардин о том, какую должность Зеленскому готовит Вашингтон после Украины

Из камуфляжа во фрак. Максим Бардин о том, какую должность Зеленскому готовит Вашингтон после Украины - 04.06.2024 Украина.ру

Из камуфляжа во фрак. Максим Бардин о том, какую должность Зеленскому готовит Вашингтон после Украины

Владимиру Зеленскому нужна общемировая легитимность, а США — война с Россией руками Польши, Румынии и Прибалтики. Поэтому Вашингтон назначил Макрона ответственным за втягивание в конфликт военных НАТО

2024-06-04T16:57

2024-06-04T16:57

2024-06-04T16:57

интервью

украина

россия

владимир зеленский

эммануэль макрон

нато

всу

молдавия

милитаризация

война

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия", политолог Максим Бардин.Зеленский 2 июня выступил на форуме по безопасности "Диалог Шангри Ла" в Сингапуре, где раскритиковал позицию Китая относительно мирной конференции в Швейцарии 15–16 июня.Также Владимир Зеленский отметил, что Украина признает и Израиль, и Палестину, и сделает все, чтобы закончился их конфликт.— Максим, выступая в Сингапуре, Зеленский заявил, что Украина сделает все, чтобы Израиль остановился и палестинцы не страдали. В какую игру играет Зеленский и во что это ему выльется?— Зеленский играет в дипломатическую игру.Во-первых, он хочет подчеркнуть свою легитимность после истечения срока президентских полномочий. Причем, что важно, легитимность не только внутриукраинскую, но и общемировую. Поэтому роль дипломатического миротворца — одна из составляющих нового образа.Во-вторых, меняется общая стратегия образа Зеленского. Из политика воющей страны, перемещающегося по миру в камуфляже, глава киевского режима будет превращаться в государственного деятеля, способного к урегулированию международных конфликтов. Кстати, возможно, это последующая должность Зеленского, которую ему формирует Вашингтон.На Украине президент может смениться, а Зеленский станет спецпредставителем ООН или иной международной политической структуры. То есть складывается ощущение, что несмотря на все слухи и домыслы, Зеленский по-прежнему в американской политической обойме.— Впереди встреча "Большой Семёрки" в Италии и мирный саммит в Швейцарии. Какие прогнозы у вас для Украины и России в связи с этими мероприятиями? Напомним, Зеленский обвинил Китай в том, что последний уговаривает лидеров других стран не ехать на этот швейцарский саммит.— Как раз об этом мы и говорили. Зеленский начинает вживаться в образ всемирного дипломата-переговорщика. "Готовит" саммит "мира" в Швейцарии. Ездит по миру, критикует Китай. Пытается договариваться со странами Глобального Юга.Очень похоже, что Зеленского будут переводить на новый политический формат. Учитывая его сценическое прошлое, это вполне вероятно. Ведь надо понимать, что экономического и политического ресурса выступать в роли автономного игрока в Италии и Швейцарии у Зеленского нет. Поэтому свой сценарий он реализовать не сможет, а значит будет руководствоваться внешними указаниями.Саммит в Швейцарии — своеобразное дипломатическое "крещение" Зеленского на будущее, поэтому он и уделяет данному мероприятию так много внимания. Сам ездит и о чем-то уговаривает лидеров других стран.— У Зеленского тур по Европе с подписанием договоров в области безопасности. Почему он ездит по всему миру сейчас? Ведь у ВСУ проблемы на фронте. Какую важную задачу решает он на саммитах?Зеленский пытается устроить свое новое политическое будущее. Он ездит по Европе, совершает дипломатические визиты, а внешние кураторы в это время смотрят, как он себя проявит. Размышляют над тем, можно ли будет ему доверить новую должность, связанную с общемировой дипломатией, которая, разумеется, будет осуществляться под присмотром Вашингтона.— Макрон хочет создать европейскую коалицию для отправки военных инструкторов на Украину, которые будут сопровождать и обслуживать военную технику и обучать солдат ВСУ ею пользоваться. Какой практический и политический смысл в создании такой коалиции? По сути, это прямое вмешательство НАТО в военный конфликт?— Эмманюэль Макрон стал президентом Франции, благодаря беспрецедентной поддержке США. В 2017 году они вовремя вывели из игры Франсуа Фийона. В 2017 году — победа над Ле Пен уже по инерции. Все решилось в 2017 году.С тех пор Макрон полностью зависит от Вашингтона. Полностью! Поэтому все сценарии, которые озвучивает президент Франции, на самом деле пишут в Вашингтоне. США хотели бы, чтобы европейские солдаты НАТО начали воевать на Украине с Россией. Поэтому действия Макрона будут укладываться в эту схему.По замыслу французского лидера, военнослужащие разных стран НАТО должны под видом инструкторов легально появиться на территории Украины. Официально, в военной форме с шевронами.Рано или поздно военные НАТО попадут под удар российской армии и погибнут. Гибель задокументируют и начнут показывать кадры на всю Европу. И тогда Макрон начнет призывать страны альянса отправить более многочисленный воинский контингент якобы для "защиты инструкторов НАТО".Чем больше европейских военных прибудет на Украину, тем для Макрона, а соответственно для Вашингтона, лучше.Европейцы на этот сценарий идти не хотят. Поэтому Макрон всячески раскачивает ситуацию и подготавливает общественное мнение. Раньше он говорил о 2000 французских военных, теперь анонсировал коалицию. Суть одна — Вашингтон назначил Макрона ответственным за втягивание в конфликт европейских военных.— Москва предостерегает США от просчетов, которые могут иметь фатальные последствия, заявил Сергей Рябков. Так дипломат прокомментировал разрешение Киеву атаковать Россию американским оружием. О каких фатальных последствиях идет речь, на ваш взгляд? Ударим по Вашингтону?— США и их ближайшие союзники по блоку НАТО открыто, публично обсуждают возможность переброски дальнобойных вооружений на Украину с тем, чтобы ВСУ имели возможность наносить удары по объектам, расположенным на территории России. Разумеется, это серьезное вмешательство в конфликт.Если учесть, что управлять этим оружием будут в действительности западные инструкторы, а, что еще более важно, корректировать и координировать атаки будут с помощью американских спутников — то можно предположить, что конфликт очень быстро перерастет в формат глобального.В России понимают возможную ситуацию и через представителей МИДа делаются соответствующие заявления. В случае реализации вышеуказанного плана НАТО Россия будет вынуждена наносить удары по военным объектам и логистическим хабам, расположенным на территории отдельных стран альянса, по крайней мере, в Румынии, Польше и Прибалтике.Ведь дальнобойное вооружение, о котором там много говорят сегодня на Западе, необходимо довезти до Украины. Его надо где-то разгружать. А именно в Польше и Румынии функционируют подобные полигоны.Поэтому в случае поставок "особенного" вооружения маховик конфликта раскрутится сильнее и в короткие сроки приобретет формат экстерриториального.Вместе с тем, США искренне надеются, что пострадают в таком конфликте меньше всего, так как находятся за океаном.Расчет Вашингтона прост. В случае разрастания конфликта российской армии будут противостоять польские, румынские, германские и французские войска. В этом конфликте стороны могут утратить боевой ресурс. В общем, крупномасштабная война с Россией руками европейских и украинских солдат — это давняя мечта Вашингтона.— Учения армии Молдавии с десантированием парашютистов вызывают беспокойство в Приднестровье, заявил сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) от непризнанной республики Олег Беляков. Молдавия накапливает военную технику возле Приднестровья на полигоне у населённого пункта Бульбоака. Каких шагов мы можем ожидать на этом направлении?— В отношении Молдавии у Вашингтона есть две стратегические задачи. По сути бесконечные военные учения в постсоветской стране вполне укладываются в этот фронт.Первое. Втянуть Молдавию в вооруженный конфликт, увеличить пропускную способность логистического хаба через территорию страны, а также усилить защиту Одесского региона. Участие Кишинева в конфликте выгодно Вашингтону.Учитывая, что 20 октября в Молдавии состоятся президентские выборы, Белый дом может смело давить на современных руководителей страны. Деваться Майе Санду и Дорину Речану некуда. По большому счету, кроме Вашингтона их серьезно никто поддерживать не будет. Ресурса Бухареста будет недостаточно.Второе. Превращение Молдавии в "анти-Россию" по аналогии с Украиной. В этом случае Вашингтон будет заставлять Кишинев силой ликвидировать самостоятельные политические институты в Приднестровье и Гагаузии.В обоих случаях Вашингтону необходима дополнительная милитаризация Молдавии. Собственно, он этим и занимается. Учения, поставки вооружения, оборудование пунктов аэрокосмической разведки и так далее. США рассматривают регион исключительно в своих целях.Также о том, как Трамп будет управлять страной из тюрьмы, читайте в интервью с экспертом Грег Вайнер: Ни Трамп, ни Байден не готовы бомбить Россию — это пиар Украины.

https://ukraina.ru/20240422/1054645337.html

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https://ukraina.ru/20240528/1055336567.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, украина, россия, владимир зеленский, эммануэль макрон, нато, всу, молдавия, милитаризация, война, коалиция, европа, швейцария, саммит