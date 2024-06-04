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В Харькове националисты победили памятник Ломоносову

В Харькове националисты победили памятник Ломоносову - 04.06.2024 Украина.ру

В Харькове националисты победили памятник Ломоносову

В Харькове демонтировали памятник ученому и поэту Михаилу Ломоносову, об этом сообщил телеграм-канал "Харьков Life"

2024-06-04T16:04

2024-06-04T16:04

2024-06-04T16:04

новости

харьков

украина

михаил ломоносов

памятник

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В радикальном телеграм-канале "Деколонізація Україна", освещающем варварские расправы над памятниками и мемориалами на Украине, снесенный монумент Ломоносову на Салтовке называли "одним из главных русских памятников в городе".Бюст на постаменте был установлен 25 января 2002 года, автор – харьковчанин, скульптор Александр Табатчиков.Коммунальные службы Киева в конце апреля демонтировали скульптурную композицию в честь Переяславской Рады под Аркой Дружбы народов (переименована в "Арку свободы украинского народа").Больше о войне с памятниками на Украине – в материале Василия Стоякина "Конь - хороший": судьба одного киевского памятника на сайте Украина.ру.

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новости, харьков, украина, михаил ломоносов, памятник