https://ukraina.ru/20240604/1055460010.html

Эксперт рассказал, почему России нужно "спокойно продолжать", пока Запад пытается переломить ход СВО

Эксперт рассказал, почему России нужно "спокойно продолжать", пока Запад пытается переломить ход СВО - 04.06.2024 Украина.ру

Эксперт рассказал, почему России нужно "спокойно продолжать", пока Запад пытается переломить ход СВО

Несмотря на формальную мощь экономики Запада — их политики сами загнали свои страны в безвыходные ситуации. Мало кто сейчас всерьез хочет быть партнером Запада, когда он стал злейшим врагом самому себе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк Евгений Белаш

2024-06-04T04:40

2024-06-04T04:40

2024-06-04T04:40

новости

запад

россия

сша

брикс

сво

украина

ес

политика

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/19/1052388382_0:105:2998:1791_1920x0_80_0_0_2d922bcf891e22402031e0f1d8fb207b.jpg

Выставить сейчас Россию и ее граждан якобы "кровожадными маньяками" — последний шанс Запада переломить ход СВО. Это разом позволит списать любые провалы в политике США, ЕС и Британии, отметил историк.Других "работающих вариантов", по сути, у Запада уже не осталось. Поставки Киеву сложной техники "в час по чайной ложке" приводят к пополнению выставки трофеев на Поклонной горе, но не меняют ход боев, отметил он.Мало кто сейчас всерьез хочет быть партнером Запада, когда и сам Запад — злейший враг самому себе: начиная от "Брекзита" до срыва поставок американского СПГ в Европу, указал он.Специалист отметил, что количество контейнеровозов, проходящих через Красное море, сократилось по сравнению с 2023 годом на 90 %. Происходит буквально "разрушение рынков" скоропортящейся продукции, как утверждают специалисты логистических групп.Поэтому лучшая стратегия для России — спокойно продолжать. Как на поле боя, так и особенно вне его, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Евгения Белаша: "Абрамсы" в Москве уже не спасут Украину от поражения читайте на сайте Украина.руО других особенностях тактики России на фронтах спецоперации — в интервью Александра Бородая: Каждую неделю ВСУ теряют столько дезертиров, что их хватило бы на полноценную бригаду

https://ukraina.ru/20240603/1055424243.html

запад

россия

сша

украина

германия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, запад, россия, сша, брикс, сво, украина, ес, политика, экономика, германия