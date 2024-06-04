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Эксперт рассказал, почему России нужно "спокойно продолжать", пока Запад пытается переломить ход СВО
Эксперт рассказал, почему России нужно "спокойно продолжать", пока Запад пытается переломить ход СВО - 04.06.2024 Украина.ру
Эксперт рассказал, почему России нужно "спокойно продолжать", пока Запад пытается переломить ход СВО
Несмотря на формальную мощь экономики Запада — их политики сами загнали свои страны в безвыходные ситуации. Мало кто сейчас всерьез хочет быть партнером Запада, когда он стал злейшим врагом самому себе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк Евгений Белаш
2024-06-04T04:40
2024-06-04T04:40
2024-06-04T04:40
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Выставить сейчас Россию и ее граждан якобы "кровожадными маньяками" — последний шанс Запада переломить ход СВО. Это разом позволит списать любые провалы в политике США, ЕС и Британии, отметил историк.Других "работающих вариантов", по сути, у Запада уже не осталось. Поставки Киеву сложной техники "в час по чайной ложке" приводят к пополнению выставки трофеев на Поклонной горе, но не меняют ход боев, отметил он.Мало кто сейчас всерьез хочет быть партнером Запада, когда и сам Запад — злейший враг самому себе: начиная от "Брекзита" до срыва поставок американского СПГ в Европу, указал он.Специалист отметил, что количество контейнеровозов, проходящих через Красное море, сократилось по сравнению с 2023 годом на 90 %. Происходит буквально "разрушение рынков" скоропортящейся продукции, как утверждают специалисты логистических групп.Поэтому лучшая стратегия для России — спокойно продолжать. Как на поле боя, так и особенно вне его, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Евгения Белаша: "Абрамсы" в Москве уже не спасут Украину от поражения читайте на сайте Украина.руО других особенностях тактики России на фронтах спецоперации — в интервью Александра Бородая: Каждую неделю ВСУ теряют столько дезертиров, что их хватило бы на полноценную бригаду
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новости, запад, россия, сша, брикс, сво, украина, ес, политика, экономика, германия
Новости, Запад, Россия, США, БРИКС, СВО, Украина, ЕС, политика, экономика, Германия
Эксперт рассказал, почему России нужно "спокойно продолжать", пока Запад пытается переломить ход СВО
Несмотря на формальную мощь экономики Запада — их политики сами загнали свои страны в безвыходные ситуации. Мало кто сейчас всерьез хочет быть партнером Запада, когда он стал злейшим врагом самому себе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк Евгений Белаш
Выставить сейчас Россию и ее граждан якобы "кровожадными маньяками" — последний шанс Запада переломить ход СВО. Это разом позволит списать любые провалы в политике США, ЕС и Британии, отметил историк.
Других "работающих вариантов", по сути, у Запада уже не осталось. Поставки Киеву сложной техники "в час по чайной ложке" приводят к пополнению выставки трофеев на Поклонной горе, но не меняют ход боев, отметил он.
"Несмотря на формальную мощь экономики Запада — их политики сами загнали свои страны в безвыходные ситуации. Например, крупнейший в мире химический концерн BASF на родине, в Германии, стал убыточным и закрывает огромные заводы. В БРИКС стоит целая очередь стран, Россия строит новейшие атомные реакторы по всему миру", — подчеркнул Белаш.
Мало кто сейчас всерьез хочет быть партнером Запада, когда и сам Запад — злейший враг самому себе: начиная от "Брекзита" до срыва поставок американского СПГ в Европу, указал он.
Специалист отметил, что количество контейнеровозов, проходящих через Красное море, сократилось по сравнению с 2023 годом на 90 %. Происходит буквально "разрушение рынков" скоропортящейся продукции, как утверждают специалисты логистических групп.
Поэтому лучшая стратегия для России — спокойно продолжать. Как на поле боя, так и особенно вне его, подытожил собеседник издания.
О других особенностях тактики России на фронтах спецоперации — в интервью Александра Бородая: Каждую неделю ВСУ теряют столько дезертиров, что их хватило бы на полноценную бригаду