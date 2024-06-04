Эксперт рассказал, почему России нужно "спокойно продолжать", пока Запад пытается переломить ход СВО - 04.06.2024 Украина.ру
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Эксперт рассказал, почему России нужно "спокойно продолжать", пока Запад пытается переломить ход СВО
Эксперт рассказал, почему России нужно "спокойно продолжать", пока Запад пытается переломить ход СВО - 04.06.2024 Украина.ру
Эксперт рассказал, почему России нужно "спокойно продолжать", пока Запад пытается переломить ход СВО
Несмотря на формальную мощь экономики Запада — их политики сами загнали свои страны в безвыходные ситуации. Мало кто сейчас всерьез хочет быть партнером Запада, когда он стал злейшим врагом самому себе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк Евгений Белаш
2024-06-04T04:40
2024-06-04T04:40
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Выставить сейчас Россию и ее граждан якобы "кровожадными маньяками" — последний шанс Запада переломить ход СВО. Это разом позволит списать любые провалы в политике США, ЕС и Британии, отметил историк.Других "работающих вариантов", по сути, у Запада уже не осталось. Поставки Киеву сложной техники "в час по чайной ложке" приводят к пополнению выставки трофеев на Поклонной горе, но не меняют ход боев, отметил он.Мало кто сейчас всерьез хочет быть партнером Запада, когда и сам Запад — злейший враг самому себе: начиная от "Брекзита" до срыва поставок американского СПГ в Европу, указал он.Специалист отметил, что количество контейнеровозов, проходящих через Красное море, сократилось по сравнению с 2023 годом на 90 %. Происходит буквально "разрушение рынков" скоропортящейся продукции, как утверждают специалисты логистических групп.Поэтому лучшая стратегия для России — спокойно продолжать. Как на поле боя, так и особенно вне его, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Евгения Белаша: "Абрамсы" в Москве уже не спасут Украину от поражения читайте на сайте Украина.руО других особенностях тактики России на фронтах спецоперации — в интервью Александра Бородая: Каждую неделю ВСУ теряют столько дезертиров, что их хватило бы на полноценную бригаду
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новости, запад, россия, сша, брикс, сво, украина, ес, политика, экономика, германия
Новости, Запад, Россия, США, БРИКС, СВО, Украина, ЕС, политика, экономика, Германия

Эксперт рассказал, почему России нужно "спокойно продолжать", пока Запад пытается переломить ход СВО

04:40 04.06.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРазрушения в Марьинке Донецкой народной республики
Разрушения в Марьинке Донецкой народной республики - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Несмотря на формальную мощь экономики Запада — их политики сами загнали свои страны в безвыходные ситуации. Мало кто сейчас всерьез хочет быть партнером Запада, когда он стал злейшим врагом самому себе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк Евгений Белаш
Выставить сейчас Россию и ее граждан якобы "кровожадными маньяками" — последний шанс Запада переломить ход СВО. Это разом позволит списать любые провалы в политике США, ЕС и Британии, отметил историк.
Других "работающих вариантов", по сути, у Запада уже не осталось. Поставки Киеву сложной техники "в час по чайной ложке" приводят к пополнению выставки трофеев на Поклонной горе, но не меняют ход боев, отметил он.

"Несмотря на формальную мощь экономики Запада — их политики сами загнали свои страны в безвыходные ситуации. Например, крупнейший в мире химический концерн BASF на родине, в Германии, стал убыточным и закрывает огромные заводы. В БРИКС стоит целая очередь стран, Россия строит новейшие атомные реакторы по всему миру", — подчеркнул Белаш.

Мало кто сейчас всерьез хочет быть партнером Запада, когда и сам Запад — злейший враг самому себе: начиная от "Брекзита" до срыва поставок американского СПГ в Европу, указал он.
Специалист отметил, что количество контейнеровозов, проходящих через Красное море, сократилось по сравнению с 2023 годом на 90 %. Происходит буквально "разрушение рынков" скоропортящейся продукции, как утверждают специалисты логистических групп.
Поэтому лучшая стратегия для России — спокойно продолжать. Как на поле боя, так и особенно вне его, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Евгения Белаша: "Абрамсы" в Москве уже не спасут Украину от поражения читайте на сайте Украина.ру
О других особенностях тактики России на фронтах спецоперации — в интервью Александра Бородая: Каждую неделю ВСУ теряют столько дезертиров, что их хватило бы на полноценную бригаду
Ростислав Ищенко интервью
Вчера, 06:00
Ростислав Ищенко: Россия упустила шанс "гуманно" разбить ВСУ, а теперь Запад толкает ее к ядерной войне Если бы мы повторили грузинский сценарий на Украине в феврале 2022 года, Запад бы оказался полностью парализован. Он бы не смог нам что-то предъявить. Ситуация в мире развивалась бы по-другому
 
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