https://ukraina.ru/20240603/1055459323.html

Кто присоединится к России и Белоруссии после роспуска ЕС и чего ждать от Польши - Стремидловский

Кто присоединится к России и Белоруссии после роспуска ЕС и чего ждать от Польши - Стремидловский - 03.06.2024 Украина.ру

Кто присоединится к России и Белоруссии после роспуска ЕС и чего ждать от Польши - Стремидловский

Эксперт-полонист информационного агентства REX Станислав Стремидловский в эфире Украина.ру рассказал о том, что Вашингтон имеет в виду под новой доктриной... Украина.ру, 03.06.2024

2024-06-03T20:04

2024-06-03T20:04

2024-06-03T20:04

видео

станислав стремидловский

прибалтика

польша

россия

ес

кнр (китай)

пцу

упц

спецоперация

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Эксперт-полонист информационного агентства REX Станислав Стремидловский в эфире Украина.ру рассказал о том, что Вашингтон имеет в виду под новой доктриной Монро, а также смоделировал будущее Польши и Прибалтики: 00:23 - О новой доктрине Монро; 01:53 - Нужна ли США война с Китаем? 03:19 - Положение Польши в прифронтовой зоне; 13:11 - Кто вернётся в Евросоюз после роспуска? 15:03 - О проблемах географии Прибалтики; 16:39 - Роль церквей в украинском конфликте.

прибалтика

польша

россия

кнр (китай)

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2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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