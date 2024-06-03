https://ukraina.ru/20240603/1055459323.html
Кто присоединится к России и Белоруссии после роспуска ЕС и чего ждать от Польши - Стремидловский
Кто присоединится к России и Белоруссии после роспуска ЕС и чего ждать от Польши - Стремидловский - 03.06.2024 Украина.ру
Кто присоединится к России и Белоруссии после роспуска ЕС и чего ждать от Польши - Стремидловский
Эксперт-полонист информационного агентства REX Станислав Стремидловский в эфире Украина.ру рассказал о том, что Вашингтон имеет в виду под новой доктриной... Украина.ру, 03.06.2024
2024-06-03T20:04
2024-06-03T20:04
2024-06-03T20:04
видео
станислав стремидловский
прибалтика
польша
россия
ес
кнр (китай)
пцу
упц
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/03/1055459201_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d262a379862cf0da7b37358e7c3c22e6.jpg
Эксперт-полонист информационного агентства REX Станислав Стремидловский в эфире Украина.ру рассказал о том, что Вашингтон имеет в виду под новой доктриной Монро, а также смоделировал будущее Польши и Прибалтики: 00:23 - О новой доктрине Монро; 01:53 - Нужна ли США война с Китаем? 03:19 - Положение Польши в прифронтовой зоне; 13:11 - Кто вернётся в Евросоюз после роспуска? 15:03 - О проблемах географии Прибалтики; 16:39 - Роль церквей в украинском конфликте.
прибалтика
польша
россия
кнр (китай)
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/03/1055459201_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ad6a2413075e4c1f8d61733628e55983.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, станислав стремидловский, прибалтика, польша, россия, ес, кнр (китай), пцу, упц, спецоперация, видео
Видео, Станислав Стремидловский, Прибалтика, Польша, Россия, ЕС, КНР (Китай), ПЦУ, УПЦ, Спецоперация
Кто присоединится к России и Белоруссии после роспуска ЕС и чего ждать от Польши - Стремидловский
Эксперт-полонист информационного агентства REX Станислав Стремидловский в эфире Украина.ру
рассказал о том, что Вашингтон имеет в виду под новой доктриной Монро, а также смоделировал будущее Польши и Прибалтики: 00:23
- О новой доктрине Монро; 01:53
- Нужна ли США война с Китаем? 03:19
- Положение Польши в прифронтовой зоне; 13:11
- Кто вернётся в Евросоюз после роспуска? 15:03
- О проблемах географии Прибалтики; 16:39
- Роль церквей в украинском конфликте.