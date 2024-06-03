https://ukraina.ru/20240603/1055457814.html
В Киеве запретили ЛГБТ*-марш в метро, прогнав желающих пройти шествием в другое место
В Киеве запретили ЛГБТ*-марш в метро, прогнав желающих пройти шествием в другое место - 03.06.2024 Украина.ру
В Киеве запретили ЛГБТ*-марш в метро, прогнав желающих пройти шествием в другое место
Власти украинской столицы не согласовали проведение ЛГБТ*-марша в метро Киева, потому как это может спровоцировать нападение на участников шествия. Взамен им предложили "выбрать другую локацию"
2024-06-03T18:18
2024-06-03T18:18
2024-06-03T18:20
новости
киев
украина
лгбт
экстремизм
экстремисты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/16/1052342157_0:0:790:444_1920x0_80_0_0_6380737e997b7b758e81cd102ca09338.jpg
"Чтобы не подвергать опасности участников мероприятия и пассажиров, избежать возможных провокаций, городские власти не могут разрешить проведение Марша Равенства в метро. Организаторов просят выбрать другую локацию. В случае проведения мероприятия ответственность за соблюдение всех мер безопасности возлагается на организаторов", - говорится в опубликованном сообщении властей. Примечательно, что в метро представители и защитники ЛГБТ* как раз и хотели собраться, потому как боятся ракетных обстрелов российской армии, полагая, что их марш может стать потенциальной целью для удара. Помимо этого, в мэрии не подтверждают выделение средств из городского бюджета на проведение мероприятия. ЛГБТ*-марш или "КиевПрайд" запланирован на 16 июня. Ранее на Украине призвали отдать в штурмовики детей, заражённых идеологией ЛГБТ*. * Запрещенная в РФ экстремистская и террористическая организация.
https://ukraina.ru/20240504/1054884890.html
киев
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/16/1052342157_92:0:684:444_1920x0_80_0_0_bcaffdf4e88be965e8270fbe25d62e86.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, киев, украина, лгбт, экстремизм, экстремисты
Новости, Киев, Украина, ЛГБТ, экстремизм, экстремисты
В Киеве запретили ЛГБТ*-марш в метро, прогнав желающих пройти шествием в другое место
18:18 03.06.2024 (обновлено: 18:20 03.06.2024)
Власти украинской столицы не согласовали проведение ЛГБТ*-марша в метро Киева, потому как это может спровоцировать нападение на участников шествия. Взамен им предложили "выбрать другую локацию"
"Чтобы не подвергать опасности участников мероприятия и пассажиров, избежать возможных провокаций, городские власти не могут разрешить проведение Марша Равенства в метро. Организаторов просят выбрать другую локацию. В случае проведения мероприятия ответственность за соблюдение всех мер безопасности возлагается на организаторов", - говорится в опубликованном сообщении властей.
Примечательно, что в метро представители и защитники ЛГБТ* как раз и хотели собраться, потому как боятся ракетных обстрелов российской армии, полагая, что их марш может стать потенциальной целью для удара.
Помимо этого, в мэрии не подтверждают выделение средств из городского бюджета на проведение мероприятия. ЛГБТ*-марш или "КиевПрайд" запланирован на 16 июня.
Ранее на Украине призвали отдать в штурмовики детей, заражённых идеологией ЛГБТ*.
* Запрещенная в РФ экстремистская и террористическая организация.