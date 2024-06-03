В Киеве запретили ЛГБТ*-марш в метро, прогнав желающих пройти шествием в другое место - 03.06.2024 Украина.ру
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В Киеве запретили ЛГБТ*-марш в метро, прогнав желающих пройти шествием в другое место
В Киеве запретили ЛГБТ*-марш в метро, прогнав желающих пройти шествием в другое место - 03.06.2024 Украина.ру
В Киеве запретили ЛГБТ*-марш в метро, прогнав желающих пройти шествием в другое место
Власти украинской столицы не согласовали проведение ЛГБТ*-марша в метро Киева, потому как это может спровоцировать нападение на участников шествия. Взамен им предложили "выбрать другую локацию"
2024-06-03T18:18
2024-06-03T18:20
новости
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"Чтобы не подвергать опасности участников мероприятия и пассажиров, избежать возможных провокаций, городские власти не могут разрешить проведение Марша Равенства в метро. Организаторов просят выбрать другую локацию. В случае проведения мероприятия ответственность за соблюдение всех мер безопасности возлагается на организаторов", - говорится в опубликованном сообщении властей. Примечательно, что в метро представители и защитники ЛГБТ* как раз и хотели собраться, потому как боятся ракетных обстрелов российской армии, полагая, что их марш может стать потенциальной целью для удара. Помимо этого, в мэрии не подтверждают выделение средств из городского бюджета на проведение мероприятия. ЛГБТ*-марш или "КиевПрайд" запланирован на 16 июня. Ранее на Украине призвали отдать в штурмовики детей, заражённых идеологией ЛГБТ*. * Запрещенная в РФ экстремистская и террористическая организация.
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Новости, Киев, Украина, ЛГБТ, экстремизм, экстремисты

В Киеве запретили ЛГБТ*-марш в метро, прогнав желающих пройти шествием в другое место

18:18 03.06.2024 (обновлено: 18:20 03.06.2024)
 
Одесса ЛГБТ
Одесса ЛГБТ
Читать в
Власти украинской столицы не согласовали проведение ЛГБТ*-марша в метро Киева, потому как это может спровоцировать нападение на участников шествия. Взамен им предложили "выбрать другую локацию"
"Чтобы не подвергать опасности участников мероприятия и пассажиров, избежать возможных провокаций, городские власти не могут разрешить проведение Марша Равенства в метро. Организаторов просят выбрать другую локацию. В случае проведения мероприятия ответственность за соблюдение всех мер безопасности возлагается на организаторов", - говорится в опубликованном сообщении властей.
Примечательно, что в метро представители и защитники ЛГБТ* как раз и хотели собраться, потому как боятся ракетных обстрелов российской армии, полагая, что их марш может стать потенциальной целью для удара.
Помимо этого, в мэрии не подтверждают выделение средств из городского бюджета на проведение мероприятия. ЛГБТ*-марш или "КиевПрайд" запланирован на 16 июня.
Ранее на Украине призвали отдать в штурмовики детей, заражённых идеологией ЛГБТ*.
* Запрещенная в РФ экстремистская и террористическая организация.
ЛГБТ-парад в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
4 мая, 06:29
Западу придётся отказаться от пропаганды ЛГБТ*, политолог объяснил почемуМир переходит к идеологии милитаризма, а это требует отказа от пропаганды ЛГБТ* и феминизма. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт РСМД Алексей Фененко
 
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