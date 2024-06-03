https://ukraina.ru/20240603/1055457814.html

В Киеве запретили ЛГБТ*-марш в метро, прогнав желающих пройти шествием в другое место

В Киеве запретили ЛГБТ*-марш в метро, прогнав желающих пройти шествием в другое место - 03.06.2024 Украина.ру

В Киеве запретили ЛГБТ*-марш в метро, прогнав желающих пройти шествием в другое место

Власти украинской столицы не согласовали проведение ЛГБТ*-марша в метро Киева, потому как это может спровоцировать нападение на участников шествия. Взамен им предложили "выбрать другую локацию"

2024-06-03T18:18

2024-06-03T18:18

2024-06-03T18:20

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"Чтобы не подвергать опасности участников мероприятия и пассажиров, избежать возможных провокаций, городские власти не могут разрешить проведение Марша Равенства в метро. Организаторов просят выбрать другую локацию. В случае проведения мероприятия ответственность за соблюдение всех мер безопасности возлагается на организаторов", - говорится в опубликованном сообщении властей. Примечательно, что в метро представители и защитники ЛГБТ* как раз и хотели собраться, потому как боятся ракетных обстрелов российской армии, полагая, что их марш может стать потенциальной целью для удара. Помимо этого, в мэрии не подтверждают выделение средств из городского бюджета на проведение мероприятия. ЛГБТ*-марш или "КиевПрайд" запланирован на 16 июня. Ранее на Украине призвали отдать в штурмовики детей, заражённых идеологией ЛГБТ*. * Запрещенная в РФ экстремистская и террористическая организация.

https://ukraina.ru/20240504/1054884890.html

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