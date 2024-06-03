https://ukraina.ru/20240603/1055448188.html

Белоруссия проведет военные учения в регионе, граничащем с Украиной и Россией

Белоруссия проведет военные учения в регионе, граничащем с Украиной и Россией - 03.06.2024 Украина.ру

Белоруссия проведет военные учения в регионе, граничащем с Украиной и Россией

Основное внимание будет уделено вопросу обеспечения мер военного положения с привлечением к выполнению задач отряда народного ополчения

2024-06-03T12:15

2024-06-03T12:15

2024-06-03T12:15

новости

белоруссия

черниговская область

украина

минобороны

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Белорусские власти объявили военные учения в Гомельской области, граничащей с Киевской и Черниговской областями Украины. Об этом сообщили в пресс-службы Минобороны Белоруссии. Командно-штабное учение пройдет с 3 по 5 июня. Мероприятие подведет итог сборам военно-обязанных территориальных войск Речницкого района Гомельской области. "В нем примут участие военнообязанные, призванные из запаса, на своих штатных должностях, а также отряд народного ополчения, созданный из добровольцев района.Учение позволит совершенствовать навыки должностных лиц воинских частей в руководстве подчиненными, а также обучить личный состав подразделений территориальных войск выполнять свои обязанности при решении задач территориальной обороны", - сообщили в Минобороны Республики. Основное внимание будет уделено вопросу обеспечения мер военного положения с привлечением к выполнению задач отряда народного ополчения.

https://ukraina.ru/20240531/1055416780.html

белоруссия

черниговская область

украина

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новости, белоруссия, черниговская область, украина, минобороны