https://ukraina.ru/20240603/1055445253.html

"Это наши гастарбайтеры!" Безуглая потребовала от украинских мигрантов сдать паспорта

"Это наши гастарбайтеры!" Безуглая потребовала от украинских мигрантов сдать паспорта - 03.06.2024 Украина.ру

"Это наши гастарбайтеры!" Безуглая потребовала от украинских мигрантов сдать паспорта

Депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая потребовала от украинских мигрантов, которые предпочли жизнь в других странах, отказаться от гражданства... Украина.ру, 03.06.2024

2024-06-03T09:54

2024-06-03T09:54

2024-06-03T09:54

новости

марьяна безуглая

верховная рада

украина

всу

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Депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая потребовала от украинских мигрантов, которые предпочли жизнь в других странах, отказаться от гражданства. Предложение актуально для мужчин, которые не встали на воинский учет на Украине. Фактически, Безуглая призвала сдать паспорта 11 миллионов человек, подчеркнули в эфире украинского ток-шоу. - А они разве наши [люди]? - спросила Безуглая. - Это наши граждане! Марьяна, они двадцать лет отсылали Украине 18 миллиардов долларов каждый год. Это наши гастарбайтеры! - возразила Безуглой депутат Юлия Клименко.Безуглая была непреклонна: пусть сдают украинские паспорта и берут другие.

https://ukraina.ru/20240513/1055038492.html

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новости, марьяна безуглая, верховная рада, украина, всу