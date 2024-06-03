"Это наши гастарбайтеры!" Безуглая потребовала от украинских мигрантов сдать паспорта
машины с украинскими номерами
Депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая потребовала от украинских мигрантов, которые предпочли жизнь в других странах, отказаться от гражданства. Предложение актуально для мужчин, которые не встали на воинский учет на Украине. Фактически, Безуглая призвала сдать паспорта 11 миллионов человек, подчеркнули в эфире украинского ток-шоу.
- А они разве наши [люди]? - спросила Безуглая.
- Это наши граждане! Марьяна, они двадцать лет отсылали Украине 18 миллиардов долларов каждый год. Это наши гастарбайтеры! - возразила Безуглой депутат Юлия Клименко.
Безуглая была непреклонна: пусть сдают украинские паспорта и берут другие.
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