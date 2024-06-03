"Это наши гастарбайтеры!" Безуглая потребовала от украинских мигрантов сдать паспорта - 03.06.2024 Украина.ру
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"Это наши гастарбайтеры!" Безуглая потребовала от украинских мигрантов сдать паспорта
"Это наши гастарбайтеры!" Безуглая потребовала от украинских мигрантов сдать паспорта - 03.06.2024 Украина.ру
"Это наши гастарбайтеры!" Безуглая потребовала от украинских мигрантов сдать паспорта
Депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая потребовала от украинских мигрантов, которые предпочли жизнь в других странах, отказаться от гражданства... Украина.ру, 03.06.2024
2024-06-03T09:54
2024-06-03T09:54
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марьяна безуглая
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Депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая потребовала от украинских мигрантов, которые предпочли жизнь в других странах, отказаться от гражданства. Предложение актуально для мужчин, которые не встали на воинский учет на Украине. Фактически, Безуглая призвала сдать паспорта 11 миллионов человек, подчеркнули в эфире украинского ток-шоу. - А они разве наши [люди]? - спросила Безуглая. - Это наши граждане! Марьяна, они двадцать лет отсылали Украине 18 миллиардов долларов каждый год. Это наши гастарбайтеры! - возразила Безуглой депутат Юлия Клименко.Безуглая была непреклонна: пусть сдают украинские паспорта и берут другие.
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новости, марьяна безуглая, верховная рада, украина, всу
Новости, Марьяна Безуглая, Верховная Рада, Украина, ВСУ

"Это наши гастарбайтеры!" Безуглая потребовала от украинских мигрантов сдать паспорта

09:54 03.06.2024
 
машины с украинскими номерами
 машины с украинскими номерами
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Депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая потребовала от украинских мигрантов, которые предпочли жизнь в других странах, отказаться от гражданства. Предложение актуально для мужчин, которые не встали на воинский учет на Украине. Фактически, Безуглая призвала сдать паспорта 11 миллионов человек, подчеркнули в эфире украинского ток-шоу.
- А они разве наши [люди]? - спросила Безуглая.
- Это наши граждане! Марьяна, они двадцать лет отсылали Украине 18 миллиардов долларов каждый год. Это наши гастарбайтеры! - возразила Безуглой депутат Юлия Клименко.
Безуглая была непреклонна: пусть сдают украинские паспорта и берут другие.
флаг Ирландии
13 мая, 17:08
Украинским беженцам в Ирландии сократили выплаты с 200 евро до 2-х пачек сигарет в неделю Правительство Ирландии сократило меры поддержки украинцам, которые продолжают прибывать в страну на фоне продолжающихся боевых действий. Вновь прибывшие будут получать 39 евро в неделю – за эти средства беженцы смогут купить не более двух пачек сигарет
 
НовостиМарьяна БезуглаяВерховная РадаУкраинаВСУ
 
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