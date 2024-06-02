Экс-депутат Европарламента рассказал о реверансе Британии в сторону США
Некоторые англичане радуются, что стали независимыми от брюссельских бюрократов. Но они из одной плохой ситуации попали в другую. Они были до сих пор полностью зависимы от Брюсселя, а теперь полностью подчинены Вашингтону
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал экс-депутат Европарламента Бела Ковач, который переехал из Европы в Москву, спасаясь от преследования за адекватный взгляд на Россию.
"Такое настроение Англии видно по конкретным политическим шагам, которые британцы предпринимают на сегодняшний день. Это реверанс в сторону США. Не вижу иной причины, по которой можно было бы проводить выборы 4 июля — День независимости США", — заявил Ковач.
Тем временем Британия принимает непосредственное участие в украинском конфликте. В декабре 2023 года журналист Збигнев Парафьянович поделился информацией, полученной от официальных лиц Польши.
"Это было время, когда русские всё ещё стояли в Буче, и маршрут был серой зоной. Можно было столкнуться с русскими. Мы миновали последний контрольно-пропускной пункт. Украинцы сказали нам, что мы продолжаем движение на свой страх и риск. Ну, и кого мы встретили следующим? Украинские солдаты и … британский спецназ. В форме. С оружием", — рассказал польский офицер.
Более подробно о роли Великобритании в российско-украинском конфликте - в материале "Пентагон видит всё их глазами". Новые подробности о роли Британии в украинском конфликте
Полный текст интервью Экс-депутат Европарламента Бела Ковач: Сорос влияет на 63% евродепутатов, а Прибалтика ведет мир к гибели читайте на сайте Украина.ру.