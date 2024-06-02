https://ukraina.ru/20240602/1055413763.html

Экс-депутат Европарламента рассказал о реверансе Британии в сторону США

Экс-депутат Европарламента рассказал о реверансе Британии в сторону США - 02.06.2024 Украина.ру

Экс-депутат Европарламента рассказал о реверансе Британии в сторону США

Некоторые англичане радуются, что стали независимыми от брюссельских бюрократов. Но они из одной плохой ситуации попали в другую. Они были до сих пор полностью зависимы от Брюсселя, а теперь полностью подчинены Вашингтону

2024-06-02T05:10

2024-06-02T05:10

2024-06-02T05:10

британия

сша

брюссель

европарламент

запад

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал экс-депутат Европарламента Бела Ковач, который переехал из Европы в Москву, спасаясь от преследования за адекватный взгляд на Россию.Тем временем Британия принимает непосредственное участие в украинском конфликте. В декабре 2023 года журналист Збигнев Парафьянович поделился информацией, полученной от официальных лиц Польши."Это было время, когда русские всё ещё стояли в Буче, и маршрут был серой зоной. Можно было столкнуться с русскими. Мы миновали последний контрольно-пропускной пункт. Украинцы сказали нам, что мы продолжаем движение на свой страх и риск. Ну, и кого мы встретили следующим? Украинские солдаты и … британский спецназ. В форме. С оружием", — рассказал польский офицер.Более подробно о роли Великобритании в российско-украинском конфликте - в материале "Пентагон видит всё их глазами". Новые подробности о роли Британии в украинском конфликтеПолный текст интервью Экс-депутат Европарламента Бела Ковач: Сорос влияет на 63% евродепутатов, а Прибалтика ведет мир к гибели читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240523/1055239273.html

британия

сша

брюссель

запад

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

британия, сша, брюссель, европарламент, запад