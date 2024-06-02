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По одной бригаде в день: военный эксперт пророчит крах ВСУ в ближайшие недели

По одной бригаде в день: военный эксперт пророчит крах ВСУ в ближайшие недели - 02.06.2024 Украина.ру

По одной бригаде в день: военный эксперт пророчит крах ВСУ в ближайшие недели

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут большие потери, резервы украинской армии исчерпаны. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин

2024-06-02T04:44

2024-06-02T04:44

2024-06-02T04:44

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запад

алексей подберезкин

вооруженные силы украины

сво

новости

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Эксперт отметил, что на Западе прекрасно понимают, что ВСУ придется переходить к стратегической обороне, потому что не хватает ни войск, которые стремительно тают, причем потери катастрофически нарастают, ни вооружений, ни военной техники."Обрушение ВСУ может произойти уже в эти недели. Уже сейчас потери ВСУ достигают двух тысяч человек, а с санитарными потерями и беглецами превышают эти цифры. То есть это бригада в день. Нет столько бригад у ВСУ, и уже резервы все исчерпаны", - сказал Подберезкин.Запад хочет остаться формально в стороне от конфликта, чтобы ВСУ тратили свою кровь, деньги, которые американцы очень эффективно инвестируют в эту войну, резюмировал он.Подробнее о положении ВСУ и роли Запада в событиях на Украине читайте в интервью Алексей Подберезкин: ВСУ и НАТО готовят "второй фронт" к сентябрю, но все может рухнуть гораздо раньше на сайте Украина.ру.

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украина, запад, алексей подберезкин, вооруженные силы украины, сво, новости