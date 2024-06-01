"Видят перспективу": омбудсмен Херсонской области рассказал, какие школы выбрали дети - 01.06.2024 Украина.ру
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"Видят перспективу": омбудсмен Херсонской области рассказал, какие школы выбрали дети
"Видят перспективу": омбудсмен Херсонской области рассказал, какие школы выбрали дети - 01.06.2024 Украина.ру
"Видят перспективу": омбудсмен Херсонской области рассказал, какие школы выбрали дети
В Херсонской области дети решили обучаться в российских школах. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в регионе Сергей Георгиев. Его слова приводят РИА Новости
2024-06-01T10:01
2024-06-01T10:01
новости
россия
херсонская область
херсон
владимир путин
новые регионы
украина
школьники
школа
обучение
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Омбудсмен предложил сравнить количество учащихся в 2022 году, когда только открывали школы по российским стандартам и число тех, кто уже выпускается.Украинские власти пытались продолжить обучение в дистанционном формате."Но то количество детей, которое сегодня ходит в школы, несмотря на обстрелы… то количество детей, которое пошло в школу, говорит о том, что и родители, и дети видят перспективу в России", - сказал&nbsp;омбудсмен.Обучение в Херсонской области проводится в двух форматах. В тыловых районах обучение ведется очно. А в 15-километровой зоне от линии боевого соприкосновения школьники учатся удаленно по соображениям безопасности.Херсонская область вошла в состав РФ в сентябре 2022 года. Украинские власти не признают легитимность и продолжают обстреливать регион.Под контролем России на данный момент находится 75% Херсонской области. Правобережную часть региона, а также сам город&nbsp;Херсон контролирует Украина.Путин объяснил, зачем Россия приютила у себя детей из украинских семей
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новости, россия, херсонская область, херсон, владимир путин, новые регионы, украина, школьники, школа, обучение, дистанционное обучение
Новости, Россия, Херсонская область, Херсон, Владимир Путин, Новые регионы, Украина, школьники, Школа, обучение, дистанционное обучение

"Видят перспективу": омбудсмен Херсонской области рассказал, какие школы выбрали дети

10:01 01.06.2024
 
© РИА Новости . Григорий Василенко / Перейти в фотобанкОбучение русскому языку в одной из школ Киева
Обучение русскому языку в одной из школ Киева - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© РИА Новости . Григорий Василенко
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В Херсонской области дети решили обучаться в российских школах. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в регионе Сергей Георгиев. Его слова приводят РИА Новости
Омбудсмен предложил сравнить количество учащихся в 2022 году, когда только открывали школы по российским стандартам и число тех, кто уже выпускается.

"Это говорит о том, что и родители, и дети поверили в Россию. То есть они видят перспективы", - подчеркнул Георгиев.

Украинские власти пытались продолжить обучение в дистанционном формате.
"Но то количество детей, которое сегодня ходит в школы, несмотря на обстрелы… то количество детей, которое пошло в школу, говорит о том, что и родители, и дети видят перспективу в России", - сказал омбудсмен.
Обучение в Херсонской области проводится в двух форматах. В тыловых районах обучение ведется очно. А в 15-километровой зоне от линии боевого соприкосновения школьники учатся удаленно по соображениям безопасности.
Херсонская область вошла в состав РФ в сентябре 2022 года. Украинские власти не признают легитимность и продолжают обстреливать регион.
Под контролем России на данный момент находится 75% Херсонской области. Правобережную часть региона, а также сам город Херсон контролирует Украина.
Путин объяснил, зачем Россия приютила у себя детей из украинских семей
Президент РФ В. Путин встретился с уполномоченным по правам ребёнка М. Львовой-Беловой - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
Вчера, 16:23
Путин объяснил, зачем Россия приютила у себя детей из украинских семей Дети из украинских семей оказались на территории России, поскольку РФ пыталась обезопасить их, вывезти из зоны ведения активных боевых действий. Об этом в ходе совещания с детским омбусменом Марией Львовой-Беловой сообщил президент России Владимир Путин
 
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