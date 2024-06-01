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"Видят перспективу": омбудсмен Херсонской области рассказал, какие школы выбрали дети
"Видят перспективу": омбудсмен Херсонской области рассказал, какие школы выбрали дети - 01.06.2024 Украина.ру
"Видят перспективу": омбудсмен Херсонской области рассказал, какие школы выбрали дети
В Херсонской области дети решили обучаться в российских школах. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в регионе Сергей Георгиев. Его слова приводят РИА Новости
2024-06-01T10:01
2024-06-01T10:01
2024-06-01T10:01
новости
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херсон
владимир путин
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обучение
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Омбудсмен предложил сравнить количество учащихся в 2022 году, когда только открывали школы по российским стандартам и число тех, кто уже выпускается.Украинские власти пытались продолжить обучение в дистанционном формате."Но то количество детей, которое сегодня ходит в школы, несмотря на обстрелы… то количество детей, которое пошло в школу, говорит о том, что и родители, и дети видят перспективу в России", - сказал омбудсмен.Обучение в Херсонской области проводится в двух форматах. В тыловых районах обучение ведется очно. А в 15-километровой зоне от линии боевого соприкосновения школьники учатся удаленно по соображениям безопасности.Херсонская область вошла в состав РФ в сентябре 2022 года. Украинские власти не признают легитимность и продолжают обстреливать регион.Под контролем России на данный момент находится 75% Херсонской области. Правобережную часть региона, а также сам город Херсон контролирует Украина.Путин объяснил, зачем Россия приютила у себя детей из украинских семей
https://ukraina.ru/20240531/1055416183.html
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новости, россия, херсонская область, херсон, владимир путин, новые регионы, украина, школьники, школа, обучение, дистанционное обучение
Новости, Россия, Херсонская область, Херсон, Владимир Путин, Новые регионы, Украина, школьники, Школа, обучение, дистанционное обучение
"Видят перспективу": омбудсмен Херсонской области рассказал, какие школы выбрали дети
В Херсонской области дети решили обучаться в российских школах. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в регионе Сергей Георгиев. Его слова приводят РИА Новости
Омбудсмен предложил сравнить количество учащихся в 2022 году, когда только открывали школы по российским стандартам и число тех, кто уже выпускается.
"Это говорит о том, что и родители, и дети поверили в Россию. То есть они видят перспективы", - подчеркнул Георгиев.
Украинские власти пытались продолжить обучение в дистанционном формате.
"Но то количество детей, которое сегодня ходит в школы, несмотря на обстрелы… то количество детей, которое пошло в школу, говорит о том, что и родители, и дети видят перспективу в России", - сказал омбудсмен.
Обучение в Херсонской области проводится в двух форматах. В тыловых районах обучение ведется очно. А в 15-километровой зоне от линии боевого соприкосновения школьники учатся удаленно по соображениям безопасности.
Херсонская область вошла в состав РФ в сентябре 2022 года. Украинские власти не признают легитимность и продолжают обстреливать регион.
Под контролем России на данный момент находится 75% Херсонской области. Правобережную часть региона, а также сам город Херсон контролирует Украина.