Путин объяснил, зачем Россия приютила у себя детей из украинских семей
16:23 31.05.2024 (обновлено: 16:37 31.05.2024)
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с уполномоченным по правам ребёнка М. Львовой-Беловой
Дети из украинских семей оказались на территории России, поскольку РФ пыталась обезопасить их, вывезти из зоны ведения активных боевых действий. Об этом в ходе совещания с детским омбусменом Марией Львовой-Беловой сообщил президент России Владимир Путин
"Дети оказались на территории России, поскольку мы их спасали от обстрелов в зоне боевых действий", – сказал глава государства.
Уполномоченная при президенте по правам ребенка подчеркнула, что на сегодняшний день 70 детей были воссоединены с родственниками на Украине. В период их пребывания в России они были преимущественно со своими близкими, в редких случаях попадали в соответствующие учреждения.
"Ну, например, мама приехала и умерла, у нас был такой случай и мы передавали ребенка сестре на Украину. Или бабушка забирала своего внука из Херсонского детского дома, но не могла подтвердить свое родство и делали тест ДНК ей", – добавила Львова-Белова.
При этом, шестеро несовершеннолетних были возвращены в свои семьи в Россию с территории Украины, однако официальный Киев об этом не сообщает, так как мировому сообществу станут очевидными такие перемещения детей в условиях ведения боевых действий, подчеркнула омбусмен.
"Самое главное – это чтобы дети воссоединялись со своими семьями, родными людьми", – заявил Владимир Путин.
Комментируя первые переговоры с Украиной в Дохе, Львова-Белова рассказала о списке, состоящем из 29 детей, которые Москва пообещала передать домой. Президент России обратил внимание на то, что такая работа должна проходить вне политики, в интересах подрастающего поколения.
Официальный Киев неоднократно заявлял, что Москва якобы украла сотни детей с территории Украины. В прошлом году Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой. Уточнялось, что российская сторона "предположительно, несет ответственность за военные преступления, связанные с незаконной депортацией населения (детей) с оккупированных территорий Украины на территорию Российской Федерации".
Позже судья МУС, выдавший ордер на арест Путина и Львовой-Беловой, был объявлен в РФ розыск. Большинство детей, фигурировавших в этом деле, весной 2024 были "обнаружены" в Германии.
20 сентября 2023, 22:54Львова-Белова: обвинения России и Белоруссии в "краже детей" - заказная западная кампанияДети из новых регионов России получили возможность отдохнуть от обстрелов в Белоруссии, а обвинения Белоруссии и России в "краже детей" из зоны военного конфликта — это заказная западная кампания для дискредитации наших стран. Об этом 20 сентября заявила уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова.