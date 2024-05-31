Путин объяснил, зачем Россия приютила у себя детей из украинских семей - 31.05.2024 Украина.ру
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Путин объяснил, зачем Россия приютила у себя детей из украинских семей
Путин объяснил, зачем Россия приютила у себя детей из украинских семей - 31.05.2024 Украина.ру
Путин объяснил, зачем Россия приютила у себя детей из украинских семей
Дети из украинских семей оказались на территории России, поскольку РФ пыталась обезопасить их, вывезти из зоны ведения активных боевых действий. Об этом в ходе совещания с детским омбусменом Марией Львовой-Беловой сообщил президент России Владимир Путин
2024-05-31T16:23
2024-05-31T16:37
новости
россия
украина
мария львова-белова
владимир путин
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несовершеннолетние
дети
боевые действия
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Уполномоченная при президенте по правам ребенка подчеркнула, что на сегодняшний день 70 детей были воссоединены с родственниками на Украине. В период их пребывания в России они были преимущественно со своими близкими, в редких случаях попадали в соответствующие учреждения. При этом, шестеро несовершеннолетних были возвращены в свои семьи в Россию с территории Украины, однако официальный Киев об этом не сообщает, так как мировому сообществу станут очевидными такие перемещения детей в условиях ведения боевых действий, подчеркнула омбусмен. "Самое главное – это чтобы дети воссоединялись со своими семьями, родными людьми", – заявил Владимир Путин. Комментируя первые переговоры с Украиной в Дохе, Львова-Белова рассказала о списке, состоящем из 29 детей, которые Москва пообещала передать домой. Президент России обратил внимание на то, что такая работа должна проходить вне политики, в интересах подрастающего поколения.Официальный Киев неоднократно заявлял, что Москва якобы украла сотни детей с территории Украины. В прошлом году Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой. Уточнялось, что российская сторона "предположительно, несет ответственность за военные преступления, связанные с незаконной депортацией населения (детей) с оккупированных территорий Украины на территорию Российской Федерации".Позже судья МУС, выдавший ордер на арест Путина и Львовой-Беловой, был объявлен в РФ розыск. Большинство детей, фигурировавших в этом деле, весной 2024 были "обнаружены" в Германии.
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новости, россия, украина, мария львова-белова, владимир путин, киев, сво, несовершеннолетние, дети, боевые действия, гуманитарная политика
Новости, Россия, Украина, Мария Львова-Белова, Владимир Путин, Киев, СВО, несовершеннолетние, дети, боевые действия, гуманитарная политика

Путин объяснил, зачем Россия приютила у себя детей из украинских семей

16:23 31.05.2024 (обновлено: 16:37 31.05.2024)
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с уполномоченным по правам ребёнка М. Львовой-Беловой
Президент РФ В. Путин встретился с уполномоченным по правам ребёнка М. Львовой-Беловой - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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Дети из украинских семей оказались на территории России, поскольку РФ пыталась обезопасить их, вывезти из зоны ведения активных боевых действий. Об этом в ходе совещания с детским омбусменом Марией Львовой-Беловой сообщил президент России Владимир Путин
"Дети оказались на территории России, поскольку мы их спасали от обстрелов в зоне боевых действий", – сказал глава государства.
Уполномоченная при президенте по правам ребенка подчеркнула, что на сегодняшний день 70 детей были воссоединены с родственниками на Украине. В период их пребывания в России они были преимущественно со своими близкими, в редких случаях попадали в соответствующие учреждения.
"Ну, например, мама приехала и умерла, у нас был такой случай и мы передавали ребенка сестре на Украину. Или бабушка забирала своего внука из Херсонского детского дома, но не могла подтвердить свое родство и делали тест ДНК ей", – добавила Львова-Белова.
При этом, шестеро несовершеннолетних были возвращены в свои семьи в Россию с территории Украины, однако официальный Киев об этом не сообщает, так как мировому сообществу станут очевидными такие перемещения детей в условиях ведения боевых действий, подчеркнула омбусмен.

"Самое главное – это чтобы дети воссоединялись со своими семьями, родными людьми", – заявил Владимир Путин.

Комментируя первые переговоры с Украиной в Дохе, Львова-Белова рассказала о списке, состоящем из 29 детей, которые Москва пообещала передать домой. Президент России обратил внимание на то, что такая работа должна проходить вне политики, в интересах подрастающего поколения.
Официальный Киев неоднократно заявлял, что Москва якобы украла сотни детей с территории Украины. В прошлом году Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой. Уточнялось, что российская сторона "предположительно, несет ответственность за военные преступления, связанные с незаконной депортацией населения (детей) с оккупированных территорий Украины на территорию Российской Федерации".
Позже судья МУС, выдавший ордер на арест Путина и Львовой-Беловой, был объявлен в РФ розыск. Большинство детей, фигурировавших в этом деле, весной 2024 были "обнаружены" в Германии.
Визит уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка М. Львовой-Беловой в ДНР - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
20 сентября 2023, 22:54
Львова-Белова: обвинения России и Белоруссии в "краже детей" - заказная западная кампанияДети из новых регионов России получили возможность отдохнуть от обстрелов в Белоруссии, а обвинения Белоруссии и России в "краже детей" из зоны военного конфликта — это заказная западная кампания для дискредитации наших стран. Об этом 20 сентября заявила уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова.
 
НовостиРоссияУкраинаМария Львова-БеловаВладимир ПутинКиевСВОнесовершеннолетниедетибоевые действиягуманитарная политика
 
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