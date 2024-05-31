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Путин объяснил, зачем Россия приютила у себя детей из украинских семей

Путин объяснил, зачем Россия приютила у себя детей из украинских семей - 31.05.2024 Украина.ру

Путин объяснил, зачем Россия приютила у себя детей из украинских семей

Дети из украинских семей оказались на территории России, поскольку РФ пыталась обезопасить их, вывезти из зоны ведения активных боевых действий. Об этом в ходе совещания с детским омбусменом Марией Львовой-Беловой сообщил президент России Владимир Путин

2024-05-31T16:23

2024-05-31T16:23

2024-05-31T16:37

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Уполномоченная при президенте по правам ребенка подчеркнула, что на сегодняшний день 70 детей были воссоединены с родственниками на Украине. В период их пребывания в России они были преимущественно со своими близкими, в редких случаях попадали в соответствующие учреждения. При этом, шестеро несовершеннолетних были возвращены в свои семьи в Россию с территории Украины, однако официальный Киев об этом не сообщает, так как мировому сообществу станут очевидными такие перемещения детей в условиях ведения боевых действий, подчеркнула омбусмен. "Самое главное – это чтобы дети воссоединялись со своими семьями, родными людьми", – заявил Владимир Путин. Комментируя первые переговоры с Украиной в Дохе, Львова-Белова рассказала о списке, состоящем из 29 детей, которые Москва пообещала передать домой. Президент России обратил внимание на то, что такая работа должна проходить вне политики, в интересах подрастающего поколения.Официальный Киев неоднократно заявлял, что Москва якобы украла сотни детей с территории Украины. В прошлом году Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой. Уточнялось, что российская сторона "предположительно, несет ответственность за военные преступления, связанные с незаконной депортацией населения (детей) с оккупированных территорий Украины на территорию Российской Федерации".Позже судья МУС, выдавший ордер на арест Путина и Львовой-Беловой, был объявлен в РФ розыск. Большинство детей, фигурировавших в этом деле, весной 2024 были "обнаружены" в Германии.

https://ukraina.ru/20230920/1049578340.html

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новости, россия, украина, мария львова-белова, владимир путин, киев, сво, несовершеннолетние, дети, боевые действия, гуманитарная политика