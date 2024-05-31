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Депутат Рады сообщил об отправке на Украину первой группы французских инструкторов

Депутат Рады сообщил об отправке на Украину первой группы французских инструкторов - 31.05.2024 Украина.ру

Депутат Рады сообщил об отправке на Украину первой группы французских инструкторов

Первая группа инструкторов из Франции едет на Украину для обучения ее военнослужащих, сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* 31 мая

2024-05-31T19:26

2024-05-31T19:26

2024-05-31T19:29

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О том, что Франция приняла решение направить инструкторов на Украину для обучения военнослужащих, заявил 27 мая главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Позже и Минобороны Франции и Украины опровергли эту информацию, утверждая, что переговоры на эту тему еще ведутся. Еще раньше сообщалось, что первая группа французских военных из третьего пехотного полка Франции, который является одним из основных подразделений французского иностранного легиона, прибыла в Славянск. Уточнялось, что всего Париж намерен направить до 1500 солдат в зону боевых действий. Когда Франция с поляками и прибалтами устроит "кровавую баню" на Украине в интервью Украина.ру сообщал эксперт. * Признан террористом и экстремистом в РФ.

https://ukraina.ru/20240519/1055159761.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, франция, алексей гончаренко, рада, верховная рада, вооруженные силы украины, инструктор, нато, всу