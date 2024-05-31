Депутат Рады сообщил об отправке на Украину первой группы французских инструкторов - 31.05.2024 Украина.ру
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Депутат Рады сообщил об отправке на Украину первой группы французских инструкторов
Депутат Рады сообщил об отправке на Украину первой группы французских инструкторов - 31.05.2024 Украина.ру
Депутат Рады сообщил об отправке на Украину первой группы французских инструкторов
Первая группа инструкторов из Франции едет на Украину для обучения ее военнослужащих, сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* 31 мая
2024-05-31T19:26
2024-05-31T19:29
новости
украина
франция
алексей гончаренко
рада
верховная рада
вооруженные силы украины
инструктор
нато
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О том, что Франция приняла решение направить инструкторов на Украину для обучения военнослужащих, заявил 27 мая главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Позже и Минобороны Франции и Украины опровергли эту информацию, утверждая, что переговоры на эту тему еще ведутся. Еще раньше сообщалось, что первая группа французских военных из третьего пехотного полка Франции, который является одним из основных подразделений французского иностранного легиона, прибыла в Славянск. Уточнялось, что всего Париж намерен направить до 1500 солдат в зону боевых действий. Когда Франция с поляками и прибалтами устроит "кровавую баню" на Украине в интервью Украина.ру сообщал эксперт. * Признан террористом и экстремистом в РФ.
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новости, украина, франция, алексей гончаренко, рада, верховная рада, вооруженные силы украины, инструктор, нато, всу
Новости, Украина, Франция, Алексей Гончаренко, Рада, Верховная Рада, Вооруженные силы Украины, инструктор, НАТО, ВСУ

Депутат Рады сообщил об отправке на Украину первой группы французских инструкторов

19:26 31.05.2024 (обновлено: 19:29 31.05.2024)
 
© Алексей Гончаренко/Telegram
© Алексей Гончаренко/Telegram
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Первая группа инструкторов из Франции едет на Украину для обучения ее военнослужащих, сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* 31 мая
"Мои источники сообщают, что первая группа ранцузских инструкторов уже направляется на Украину", – говорится в его телеграм-канале.
О том, что Франция приняла решение направить инструкторов на Украину для обучения военнослужащих, заявил 27 мая главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Позже и Минобороны Франции и Украины опровергли эту информацию, утверждая, что переговоры на эту тему еще ведутся.
Еще раньше сообщалось, что первая группа французских военных из третьего пехотного полка Франции, который является одним из основных подразделений французского иностранного легиона, прибыла в Славянск. Уточнялось, что всего Париж намерен направить до 1500 солдат в зону боевых действий.
Когда Франция с поляками и прибалтами устроит "кровавую баню" на Украине в интервью Украина.ру сообщал эксперт.
* Признан террористом и экстремистом в РФ.
Макрон, Путин Байден Зеленский коллаж
19 мая, 17:10
Во Франции призвали Париж и Москву не доводить украинский конфликт до мировой войныИз-за конфликта на Украине диалог между Москвой и Парижем становится все более жестоким, что нежелательно для стран, владеющих мощным ядерным оружием массового поражения. Об этом заявил французский журналист Рене Жирар в эфире телеканала TF1
 
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