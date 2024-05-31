Депутат Рады сообщил об отправке на Украину первой группы французских инструкторов
19:26 31.05.2024 (обновлено: 19:29 31.05.2024)
Первая группа инструкторов из Франции едет на Украину для обучения ее военнослужащих, сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* 31 мая
"Мои источники сообщают, что первая группа ранцузских инструкторов уже направляется на Украину", – говорится в его телеграм-канале.
О том, что Франция приняла решение направить инструкторов на Украину для обучения военнослужащих, заявил 27 мая главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Позже и Минобороны Франции и Украины опровергли эту информацию, утверждая, что переговоры на эту тему еще ведутся.
Еще раньше сообщалось, что первая группа французских военных из третьего пехотного полка Франции, который является одним из основных подразделений французского иностранного легиона, прибыла в Славянск. Уточнялось, что всего Париж намерен направить до 1500 солдат в зону боевых действий.
Когда Франция с поляками и прибалтами устроит "кровавую баню" на Украине в интервью Украина.ру сообщал эксперт.
* Признан террористом и экстремистом в РФ.
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