Франция отправила свои войска на Украину - Asia Times
Первая группа французских военных прибыла в Славянск, который временно контролируют украинские подразделения. Бригады иностранцев должны помочь 54-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, пишет Asia Times, ссылаясь на заявление бывшего помощника замминистра обороны США Стивена Брайена
Отмечается, что военнослужащие Парижа, примкнувшие к украинской армии, были набраны из третьего пехотного полка Франции, который является одним из основных подразделений французского иностранного легиона.
"Первоначальная группа французских войск насчитывает около 100 человек. Это только первый транш из примерно 1500 солдат французского иностранного легиона, которые должны прибыть на Украину", – сказано в статье.
По данным источника, первую группу французских военных составили специалисты по артиллерии и наблюдению. Все они уже находятся в зоне активных боевых действий, где российская армия продолжает развивать наступление.
СМИ подчеркивает, что у Парижа не так много войск, чтобы разместить их на линии фронта на Украине, сегодня Франция не может поддержать развертывание за рубежом полноценной дивизии и "не будет иметь такой возможности минимум до 2027 года".
Отправка малых групп военнослужащих позволяет Макрону "вести себя как крутой парень, не встречая особого сопротивления внутри страны", добавляет Брайен.
В начале мая президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил намерение отправить войска на Украину, так как Россия якобы стала угрозой безопасности европейцев
Ранее сообщалось, что российская армия за весь период спецоперации ликвидировала 147 французских наёмников на Украине.
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