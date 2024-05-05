Франция отправила свои войска на Украину - Asia Times - 05.05.2024 Украина.ру
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Франция отправила свои войска на Украину - Asia Times
Франция отправила свои войска на Украину - Asia Times - 05.05.2024 Украина.ру
Франция отправила свои войска на Украину - Asia Times
Первая группа французских военных прибыла в Славянск, который временно контролируют украинские подразделения. Бригады иностранцев должны помочь 54-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, пишет Asia Times, ссылаясь на заявление бывшего помощника замминистра обороны США Стивена Брайена
2024-05-05T17:22
2024-05-05T17:22
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Отмечается, что военнослужащие Парижа, примкнувшие к украинской армии, были набраны из третьего пехотного полка Франции, который является одним из основных подразделений французского иностранного легиона. По данным источника, первую группу французских военных составили специалисты по артиллерии и наблюдению. Все они уже находятся в зоне активных боевых действий, где российская армия продолжает развивать наступление. СМИ подчеркивает, что у Парижа не так много войск, чтобы разместить их на линии фронта на Украине, сегодня Франция не может поддержать развертывание за рубежом полноценной дивизии и "не будет иметь такой возможности минимум до 2027 года". Отправка малых групп военнослужащих позволяет Макрону "вести себя как крутой парень, не встречая особого сопротивления внутри страны", добавляет Брайен. В начале мая президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил намерение отправить войска на Украину, так как Россия якобы стала угрозой безопасности европейцевРанее сообщалось, что российская армия за весь период спецоперации ликвидировала 147 французских наёмников на Украине.
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новости, франция, украина, вооруженные силы украины, сво, иностранные наемники, спецоперация, всу, славянск, днр, донбасс, наступление, вс рф
Новости, Франция, Украина, Вооруженные силы Украины, СВО, иностранные наемники, Спецоперация, ВСУ, Славянск, ДНР, Донбасс, наступление, ВС РФ

Франция отправила свои войска на Украину - Asia Times

17:22 05.05.2024
 
© NATO
- РИА Новости, 1920, 05.05.2024
© NATO
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Первая группа французских военных прибыла в Славянск, который временно контролируют украинские подразделения. Бригады иностранцев должны помочь 54-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, пишет Asia Times, ссылаясь на заявление бывшего помощника замминистра обороны США Стивена Брайена
Отмечается, что военнослужащие Парижа, примкнувшие к украинской армии, были набраны из третьего пехотного полка Франции, который является одним из основных подразделений французского иностранного легиона.
"Первоначальная группа французских войск насчитывает около 100 человек. Это только первый транш из примерно 1500 солдат французского иностранного легиона, которые должны прибыть на Украину", – сказано в статье.
По данным источника, первую группу французских военных составили специалисты по артиллерии и наблюдению. Все они уже находятся в зоне активных боевых действий, где российская армия продолжает развивать наступление.
СМИ подчеркивает, что у Парижа не так много войск, чтобы разместить их на линии фронта на Украине, сегодня Франция не может поддержать развертывание за рубежом полноценной дивизии и "не будет иметь такой возможности минимум до 2027 года".
Отправка малых групп военнослужащих позволяет Макрону "вести себя как крутой парень, не встречая особого сопротивления внутри страны", добавляет Брайен.
В начале мая президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил намерение отправить войска на Украину, так как Россия якобы стала угрозой безопасности европейцев
Ранее сообщалось, что российская армия за весь период спецоперации ликвидировала 147 французских наёмников на Украине.
Национальный флаг Украины и флаг Организации Североатлантического договора (НАТО). - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
23 апреля, 11:44
По стопам иностранных наемников: что ждет военных НАТО на УкраинеРодственники иностранных наемников жалуются, что не могут получить от Украины тела погибших там солдат удачи. Наряду с этим продолжают множиться слухи о скором появлении военных НАТО в зоне российской спецоперации. Для западных военных будет полезно изучить опыт погибших наемников, так как судьба их будет ждать там ровно такая же
 
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