Сырский поторопился с заявлением об отправке инструкторов, заявили в МО Франции и Украины - 27.05.2024 Украина.ру
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Сырский поторопился с заявлением об отправке инструкторов, заявили в МО Франции и Украины
Сырский поторопился с заявлением об отправке инструкторов, заявили в МО Франции и Украины - 27.05.2024 Украина.ру
Сырский поторопился с заявлением об отправке инструкторов, заявили в МО Франции и Украины
Вопрос об отправке французских инструкторов на Украину для обучения солдат ВСУ еще прорабатывается, говорить об этом как о принятом решении преждевременно, опровергли заявление главкома украинской армии Александра Сырского в Министерстве обороны Франции
2024-05-27T23:28
2024-05-27T23:30
новости
украина
франция
александр сырский
вооруженные силы украины
сво
всу
военные учения
инструктор
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В ведомстве напомнили, что учения военных на Украине "являются одним из направлений, которые обсуждались" после конференции в поддержку Украины, созванной президентом Франции Эмманюэлем Макроном 26 февраля, однако на сегодня вопрос до конца якобы не решен. Позже и в украинском оборонном ведомстве подтвердили, что вопрос об отправке французских инструкторов на Украину для обучения военнослужащих "еще прорабатывается". Ранее в этот день главнокомандующий украинской армии Александр Сырский заявлял, что Франция якобы уже приняла решение направить инструкторов на Украину для обучения военнослужащих, для этого будто бы также подписаны документы, которые разрешат первым французским инструкторам посетить украинские учебные центры, ознакомиться с инфраструктурой и персоналом.
https://ukraina.ru/20240313/1053867224.html
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новости, украина, франция, александр сырский, вооруженные силы украины, сво, всу, военные учения, инструктор
Новости, Украина, Франция, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, СВО, ВСУ, военные учения, инструктор

Сырский поторопился с заявлением об отправке инструкторов, заявили в МО Франции и Украины

23:28 27.05.2024 (обновлено: 23:30 27.05.2024)
 
© Скриншот видео ZDFАлександр Сырский
Александр Сырский
© Скриншот видео ZDF
Читать в
Вопрос об отправке французских инструкторов на Украину для обучения солдат ВСУ еще прорабатывается, говорить об этом как о принятом решении преждевременно, опровергли заявление главкома украинской армии Александра Сырского в Министерстве обороны Франции
В ведомстве напомнили, что учения военных на Украине "являются одним из направлений, которые обсуждались" после конференции в поддержку Украины, созванной президентом Франции Эмманюэлем Макроном 26 февраля, однако на сегодня вопрос до конца якобы не решен.
Позже и в украинском оборонном ведомстве подтвердили, что вопрос об отправке французских инструкторов на Украину для обучения военнослужащих "еще прорабатывается".

"Начиная с февраля 2024 года, Украина выразила заинтересованность в перспективе приема на Украине иностранных инструкторов. По состоянию на сейчас у нас до сих пор продолжаются дискуссии с Францией и другими странами по этому вопросу", – дважды за один день опровергли слова Сырского в МО.

Ранее в этот день главнокомандующий украинской армии Александр Сырский заявлял, что Франция якобы уже приняла решение направить инструкторов на Украину для обучения военнослужащих, для этого будто бы также подписаны документы, которые разрешат первым французским инструкторам посетить украинские учебные центры, ознакомиться с инфраструктурой и персоналом.
Командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
13 марта, 18:09
Сырский признал, что ВС РФ могут скоро прорвать фронт Положение украинской армии на ряде направлений остаётся сложным, не исключена угроза дальнейшего продвижения Вооружённых сил России. Об этом 13 марта сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский по итогам поездки в зону боевых действий
 
НовостиУкраинаФранцияАлександр СырскийВооруженные силы УкраиныСВОВСУвоенные ученияинструктор
 
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