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Сырский поторопился с заявлением об отправке инструкторов, заявили в МО Франции и Украины

Сырский поторопился с заявлением об отправке инструкторов, заявили в МО Франции и Украины - 27.05.2024 Украина.ру

Сырский поторопился с заявлением об отправке инструкторов, заявили в МО Франции и Украины

Вопрос об отправке французских инструкторов на Украину для обучения солдат ВСУ еще прорабатывается, говорить об этом как о принятом решении преждевременно, опровергли заявление главкома украинской армии Александра Сырского в Министерстве обороны Франции

2024-05-27T23:28

2024-05-27T23:28

2024-05-27T23:30

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В ведомстве напомнили, что учения военных на Украине "являются одним из направлений, которые обсуждались" после конференции в поддержку Украины, созванной президентом Франции Эмманюэлем Макроном 26 февраля, однако на сегодня вопрос до конца якобы не решен. Позже и в украинском оборонном ведомстве подтвердили, что вопрос об отправке французских инструкторов на Украину для обучения военнослужащих "еще прорабатывается". Ранее в этот день главнокомандующий украинской армии Александр Сырский заявлял, что Франция якобы уже приняла решение направить инструкторов на Украину для обучения военнослужащих, для этого будто бы также подписаны документы, которые разрешат первым французским инструкторам посетить украинские учебные центры, ознакомиться с инфраструктурой и персоналом.

https://ukraina.ru/20240313/1053867224.html

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новости, украина, франция, александр сырский, вооруженные силы украины, сво, всу, военные учения, инструктор