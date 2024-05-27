ВСУ ждут французских инструкторов, Сырский похвалил решительность Парижа - 27.05.2024 Украина.ру
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ВСУ ждут французских инструкторов, Сырский похвалил решительность Парижа
ВСУ ждут французских инструкторов, Сырский похвалил решительность Парижа - 27.05.2024 Украина.ру
ВСУ ждут французских инструкторов, Сырский похвалил решительность Парижа
Франция приняла решение направить инструкторов на Украину для обучения военнослужащих, заявил 27 мая главнокомандующий ВСУ Александр Сырский
2024-05-27T19:08
2024-05-27T19:10
новости
франция
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сво
иностранные наемники
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Он вместе с министром обороны Украины Рустемом Умеровым провел онлайн-переговоры с главой МО Франции Себастьяном Лекорню, в ходе которых похвалил Париж за такую поддержку и выразил надежду, что такая инициатива послужит примером другим союзникам Киева. "Приветствую инициативу Франции направить на Украину инструкторов для подготовки украинских военнослужащих", – сказано в телеграм-канале Сырского. Главком также уточнил, что уже подписал документы, которые разрешат первым французским инструкторам посетить украинские учебные центры, ознакомиться с инфраструктурой и персоналом. Ранее бывший помощник замминистра обороны США Стивен Брайена заявил, что первая группа французских военных из третьего пехотного полка Франции, который является одним из основных подразделений французского иностранного легиона, прибыла в Славянск. Уточнялось, что всего Париж намерен направить до 1500 солдат в зону боевых действий. В МИД Франции эту информацию не подтвердили, хотя прежде президент Эммануэль Макрон неоднократно заявлял о намерении отправить солдат западных войск на Украину.Украинские эксперты и политики призывают Париж дать Киеву денег, а ВСУ будут воевать, потому как о вводе войск Макрона якобы никто не просил.
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новости, франция, украина, александр сырский, рустем умеров, эммануэль макрон, вооруженные силы украины, сво, иностранные наемники, война
Новости, Франция, Украина, Александр Сырский, Рустем Умеров, Эммануэль Макрон, Вооруженные силы Украины, СВО, иностранные наемники, война

ВСУ ждут французских инструкторов, Сырский похвалил решительность Парижа

19:08 27.05.2024 (обновлено: 19:10 27.05.2024)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутні війська ЗС УкраїниКомандующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский
Командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутні війська ЗС України
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Франция приняла решение направить инструкторов на Украину для обучения военнослужащих, заявил 27 мая главнокомандующий ВСУ Александр Сырский
Он вместе с министром обороны Украины Рустемом Умеровым провел онлайн-переговоры с главой МО Франции Себастьяном Лекорню, в ходе которых похвалил Париж за такую поддержку и выразил надежду, что такая инициатива послужит примером другим союзникам Киева.

"Приветствую инициативу Франции направить на Украину инструкторов для подготовки украинских военнослужащих", – сказано в телеграм-канале Сырского.

Главком также уточнил, что уже подписал документы, которые разрешат первым французским инструкторам посетить украинские учебные центры, ознакомиться с инфраструктурой и персоналом.
Ранее бывший помощник замминистра обороны США Стивен Брайена заявил, что первая группа французских военных из третьего пехотного полка Франции, который является одним из основных подразделений французского иностранного легиона, прибыла в Славянск. Уточнялось, что всего Париж намерен направить до 1500 солдат в зону боевых действий.
В МИД Франции эту информацию не подтвердили, хотя прежде президент Эммануэль Макрон неоднократно заявлял о намерении отправить солдат западных войск на Украину.
Украинские эксперты и политики призывают Париж дать Киеву денег, а ВСУ будут воевать, потому как о вводе войск Макрона якобы никто не просил.
Армия Франция - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
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