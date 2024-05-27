ВСУ ждут французских инструкторов, Сырский похвалил решительность Парижа
19:08 27.05.2024 (обновлено: 19:10 27.05.2024)
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутні війська ЗС УкраїниКомандующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутні війська ЗС України
Франция приняла решение направить инструкторов на Украину для обучения военнослужащих, заявил 27 мая главнокомандующий ВСУ Александр Сырский
Он вместе с министром обороны Украины Рустемом Умеровым провел онлайн-переговоры с главой МО Франции Себастьяном Лекорню, в ходе которых похвалил Париж за такую поддержку и выразил надежду, что такая инициатива послужит примером другим союзникам Киева.
"Приветствую инициативу Франции направить на Украину инструкторов для подготовки украинских военнослужащих", – сказано в телеграм-канале Сырского.
Главком также уточнил, что уже подписал документы, которые разрешат первым французским инструкторам посетить украинские учебные центры, ознакомиться с инфраструктурой и персоналом.
Ранее бывший помощник замминистра обороны США Стивен Брайена заявил, что первая группа французских военных из третьего пехотного полка Франции, который является одним из основных подразделений французского иностранного легиона, прибыла в Славянск. Уточнялось, что всего Париж намерен направить до 1500 солдат в зону боевых действий.
В МИД Франции эту информацию не подтвердили, хотя прежде президент Эммануэль Макрон неоднократно заявлял о намерении отправить солдат западных войск на Украину.
Украинские эксперты и политики призывают Париж дать Киеву денег, а ВСУ будут воевать, потому как о вводе войск Макрона якобы никто не просил.
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