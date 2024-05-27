ВСУ ждут французских инструкторов, Сырский похвалил решительность Парижа

Не будет выбора: эксперт о том, когда Франция с поляками и прибалтами устроит "кровавую баню" на Украине

Для начала большой войны достаточно одного крупного игрока в союзе с поляками и прибалтами. Если Франция станет таким игроком, в Европе начнется кровавая баня, в которую будут втянуты остальные страны. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру офицер ВС США в отставке Станислав Крапивник