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Польша передает Украине оружие без ограничений в использовании

Польша передает Украине оружие без ограничений в использовании - 31.05.2024 Украина.ру

Польша передает Украине оружие без ограничений в использовании

В продолжение дискуссии об ударах украинской армии западным оружием в тыл России, польская сторона заявила, что никаких ограничений в использовании передаваемого Киеву военной техники нет

2024-05-31T17:45

2024-05-31T17:45

2024-05-31T17:48

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В ходе встречи глав дипломатий стран НАТО в Праге это подтвердил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, отвечая на вопрос о возможности использования Украиной оружия, поставляемого Варшавой для поражения целей в России. "Что касается применения оружия, которое мы поставляем на Украину, то мне не известны никакие ограничения на поставки польского оружия. Ряд союзников подтвердили, что у них тоже нет ограничений. А госсекретарь США подтвердил, что украинцы могут с помощью американского оружия защищаться в районе границы, где российские военные непосредственно им угрожают", – цитирует его газета Rzeczpospolita. Автор публикации напомнил, что накануне Вашингтон дал соответствующее разрешение Киеву с поправкой, что ВСУ якобы могут поражать военные цели у "границы Харьковской области, которые связаны с атаками России на регион". Аналогичное заявление 31 мая сделали в ФРГ, а в НАТО полагают, что такие атаки ВСУ – это самооборона. Ранее СМИ сообщали, что десять стран разрешили ВСУ атаковать территорию РФ своим оружием. К ним отнесли Францию, Латвию, Литву, Швецию, Эстонию, Польшу, Финляндию, Чехию, Великобританию и Нидерланды. В России обсуждение украинских ударов в российский тыл назвали выдуманной дискуссией, так как ВСУ никогда самостоятельно не распоряжались ни дальнобойными ракетами ATACMS, ни англо-французскими крылатыми ракетами большой дальности Storm Shadow, поскольку те не могут использоваться без космической разведки.

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