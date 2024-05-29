Атаковать РФ западным оружием ВСУ разрешили 10 стран-союзников Киева – СМИ - 29.05.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240529/1055362031.html
Атаковать РФ западным оружием ВСУ разрешили 10 стран-союзников Киева – СМИ
Атаковать РФ западным оружием ВСУ разрешили 10 стран-союзников Киева – СМИ - 29.05.2024 Украина.ру
Атаковать РФ западным оружием ВСУ разрешили 10 стран-союзников Киева – СМИ
На основе публичных заявлений западных лидеров, издание "Лига.нет" составило список стран, выступающих за украинские удары их оружием по территории России. К ним отнесли Францию, Латвию, Литву, Швецию, Эстонию, Польшу, Финляндию, Чехию, Великобританию и Нидерланды
2024-05-29T16:26
2024-05-29T16:29
новости
киев
россия
вооруженные силы украины
нато
эммануэль макрон
йенс столтенберг
жозеп боррель
нидерланды
минобороны
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/07/1045104044_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_ffc3f7c0df28397460f90704e107e62a.jpg
Так, журналисты напомнили недавнее заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Париж должен позволить Киеву "нейтрализовать военные базы, с которых россияне запускают ракеты по Украине". Аналогичное заявление делал и премьер Чехии Петр Фиала, а также замминистра обороны Польши Цезарий Томчик, который вовсе считает, что правил ведения боевых действий для ВСУ нет – пусть как хотят, так и используют западное оружие. Глава Минобороны Швеции Пол Йонсон чуть более сдержан в своих высказываниях. Он допускает, что Киев имеет право вести боевые действия на территории России, если они не нарушают законы войны. Ограничений на использование финского оружия у ВСУ нет, сообщал глава оборонного комитета парламента Юкка Копра. Великобритания, Эстония, Латвия, Литва и Нидерланды не только дают соответствующее разрешение, но и призывают к этом других союзников. Генсек НАТО Йенс Столтенберг согласен. "Министр обороны (Нидерландов - Ред.) Кайса Оллонгрен отметила, что Украина имеет право использовать все средства для обороны и восстановления территориальной целостности. По ее словам, это вообще не должно быть предметом дискуссии", – цитирует ее украинское СМИ. Накануне глава Евродипломатии Жозеп Боррель заявлял, что только пара стран, поставлявших военную помощь Киеву, разрешили ВСУ атаковать российский тыл. Он не смог указать ни точное количество стран, допустивших такие атаки, ни тем более, их назвать. После этого Пентагон, Госдеп и Белый дом вновь высказались против украинских ударов по РФ, указав, что не поддерживают такие атаки.
https://ukraina.ru/20240527/1055312836.html
киев
россия
нидерланды
литва
латвия
чехия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/07/1045104044_0:0:1068:800_1920x0_80_0_0_6939f9abed9b37422fcf8a219d99a01a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, киев, россия, вооруженные силы украины, нато, эммануэль макрон, йенс столтенберг, жозеп боррель, нидерланды, минобороны, литва, латвия, чехия, сво
Новости, Киев, Россия, Вооруженные силы Украины, НАТО, Эммануэль Макрон, Йенс Столтенберг, Жозеп Боррель, Нидерланды, Минобороны, Литва, Латвия, Чехия, СВО

Атаковать РФ западным оружием ВСУ разрешили 10 стран-союзников Киева – СМИ

16:26 29.05.2024 (обновлено: 16:29 29.05.2024)
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский и Дуда
Зеленский и Дуда
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
На основе публичных заявлений западных лидеров, издание "Лига.нет" составило список стран, выступающих за украинские удары их оружием по территории России. К ним отнесли Францию, Латвию, Литву, Швецию, Эстонию, Польшу, Финляндию, Чехию, Великобританию и Нидерланды
Так, журналисты напомнили недавнее заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Париж должен позволить Киеву "нейтрализовать военные базы, с которых россияне запускают ракеты по Украине".
Аналогичное заявление делал и премьер Чехии Петр Фиала, а также замминистра обороны Польши Цезарий Томчик, который вовсе считает, что правил ведения боевых действий для ВСУ нет – пусть как хотят, так и используют западное оружие.
Глава Минобороны Швеции Пол Йонсон чуть более сдержан в своих высказываниях. Он допускает, что Киев имеет право вести боевые действия на территории России, если они не нарушают законы войны.
Ограничений на использование финского оружия у ВСУ нет, сообщал глава оборонного комитета парламента Юкка Копра. Великобритания, Эстония, Латвия, Литва и Нидерланды не только дают соответствующее разрешение, но и призывают к этом других союзников. Генсек НАТО Йенс Столтенберг согласен.

"Министр обороны (Нидерландов - Ред.) Кайса Оллонгрен отметила, что Украина имеет право использовать все средства для обороны и восстановления территориальной целостности. По ее словам, это вообще не должно быть предметом дискуссии", – цитирует ее украинское СМИ.

Накануне глава Евродипломатии Жозеп Боррель заявлял, что только пара стран, поставлявших военную помощь Киеву, разрешили ВСУ атаковать российский тыл. Он не смог указать ни точное количество стран, допустивших такие атаки, ни тем более, их назвать.
После этого Пентагон, Госдеп и Белый дом вновь высказались против украинских ударов по РФ, указав, что не поддерживают такие атаки.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
27 мая, 16:44
"НАТО впадает в военный экстаз": Песков о словах Столтенберга бить по России западным оружиемЗаявления генсека НАТО Йенса Столтенберга говорят о том, что альянс повышает градус эскалации. Об этом 27 мая заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков "Известиям"
 
НовостиКиевРоссияВооруженные силы УкраиныНАТОЭммануэль МакронЙенс СтолтенбергЖозеп БоррельНидерландыМинобороныЛитваЛатвияЧехияСВО
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:51Плохие новости из будущего: в июле 2024 года Украину опять не приняли в НАТО
16:45Захарова прокомментировала обыски в Европарламенте – электоральный цикл
16:36В Грузии принят закон об иноагентах. США уже готовят "неизвестных снайперов"?
16:32Макрон объяснил, зачем Украине разрешение бить по России - AP
16:31Кто воюет в ВСУ до того, как сдаться в плен, и что пока мешает России взять Часов Яр – Бородай
16:26Атаковать РФ западным оружием ВСУ разрешили 10 стран-союзников Киева – СМИ
16:13Хочу жить в России. Марина Фишер о том, что русские для немцев всегда будут чужими и "нетолерантными"
16:04Украинский генерал Омельянович-Павленко: от Николая II до Адольфа I
15:49"Как сыр в масле": Европа заплатит украинцам за возвращение домой
15:16Гонорар Иуды и двойные стандарты ведут Запад к суициду
14:50Немецкий политик нашла у Шольца "черты аутиста"
14:47Постукраина: контуры денацификации
14:46Техника, топливо, беспилотники: российские войска уничтожили склады ВСУ
14:20Алексей Громыко объяснил, в каком случае Лондон пойдет на уступки России по Украине
13:57Почему Ленин был гениальным политтехнологом, а Сталин – выдающимся политиком: Ищенко о наследии СССР
13:54"Может произойти в будущем": ЕС может вести общую политику в сфере обороны - Боррель
13:52Песков объяснил, почему экс-губернатор Тульской области Дюмин стал главой Госсовета
13:52"Мы не допустим": Венгрия исключила отправку солдат на Украину - Сийярто
13:00Госпреступление Зеленского, обстрел Энергодара, эффект бумеранга. Главное на Украине на 13:00 29 мая
12:55Резников против Украины. Заметит ли Европа пытки российских военнослужащих
Лента новостейМолния