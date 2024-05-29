https://ukraina.ru/20240529/1055362031.html

Атаковать РФ западным оружием ВСУ разрешили 10 стран-союзников Киева – СМИ

Атаковать РФ западным оружием ВСУ разрешили 10 стран-союзников Киева – СМИ - 29.05.2024 Украина.ру

Атаковать РФ западным оружием ВСУ разрешили 10 стран-союзников Киева – СМИ

На основе публичных заявлений западных лидеров, издание "Лига.нет" составило список стран, выступающих за украинские удары их оружием по территории России. К ним отнесли Францию, Латвию, Литву, Швецию, Эстонию, Польшу, Финляндию, Чехию, Великобританию и Нидерланды

2024-05-29T16:26

2024-05-29T16:26

2024-05-29T16:29

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вооруженные силы украины

нато

эммануэль макрон

йенс столтенберг

жозеп боррель

нидерланды

минобороны

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Так, журналисты напомнили недавнее заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Париж должен позволить Киеву "нейтрализовать военные базы, с которых россияне запускают ракеты по Украине". Аналогичное заявление делал и премьер Чехии Петр Фиала, а также замминистра обороны Польши Цезарий Томчик, который вовсе считает, что правил ведения боевых действий для ВСУ нет – пусть как хотят, так и используют западное оружие. Глава Минобороны Швеции Пол Йонсон чуть более сдержан в своих высказываниях. Он допускает, что Киев имеет право вести боевые действия на территории России, если они не нарушают законы войны. Ограничений на использование финского оружия у ВСУ нет, сообщал глава оборонного комитета парламента Юкка Копра. Великобритания, Эстония, Латвия, Литва и Нидерланды не только дают соответствующее разрешение, но и призывают к этом других союзников. Генсек НАТО Йенс Столтенберг согласен. "Министр обороны (Нидерландов - Ред.) Кайса Оллонгрен отметила, что Украина имеет право использовать все средства для обороны и восстановления территориальной целостности. По ее словам, это вообще не должно быть предметом дискуссии", – цитирует ее украинское СМИ. Накануне глава Евродипломатии Жозеп Боррель заявлял, что только пара стран, поставлявших военную помощь Киеву, разрешили ВСУ атаковать российский тыл. Он не смог указать ни точное количество стран, допустивших такие атаки, ни тем более, их назвать. После этого Пентагон, Госдеп и Белый дом вновь высказались против украинских ударов по РФ, указав, что не поддерживают такие атаки.

https://ukraina.ru/20240527/1055312836.html

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новости, киев, россия, вооруженные силы украины, нато, эммануэль макрон, йенс столтенберг, жозеп боррель, нидерланды, минобороны, литва, латвия, чехия, сво