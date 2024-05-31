Эскалация неизбежна? Мендкович о скоплении военной техники Молдавии на границе с Приднестровьем - 31.05.2024 Украина.ру
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Эскалация неизбежна? Мендкович о скоплении военной техники Молдавии на границе с Приднестровьем
Эскалация неизбежна? Мендкович о скоплении военной техники Молдавии на границе с Приднестровьем - 31.05.2024 Украина.ру
Эскалация неизбежна? Мендкович о скоплении военной техники Молдавии на границе с Приднестровьем
Политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в эфире Украина.ру прокомментировал заявления ряда стран о разрешении на удары ВСУ вглубь России, а также связал важность третьего зарубежного визита президента Владимира Путина с вероятным присутствием делегации Талибана* на ПМЭФ-2024
2024-05-31T16:45
2024-05-31T16:45
видео
никита мендкович
россия
молдавия
афганистан
владимир путин
"талибан"
вооруженные силы украины
запад
вооружения
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00:25 - Заявления стран Запада о разрешении для Украины бить вглубь РФ; 03:18 - Молдавия как центр милитаризации на пути в ЕС; 06:25 - Атака дронами на радары СПРН в Краснодарском крае; 08:47 - Узбекистан как важная точка на карте; 12:06 - Перспективы экономического взаимодействия с Афганистаном; 15:41 - Политический ход России в отношении Афганистана. *во время интервью упоминаются движение Талибан и (ИГИЛ) "Исламское государство". Деятельность этих организаций признана террористической и запрещена на территории России
россия
молдавия
афганистан
запад
краснодар
армия
узбекистан
приднестровская молдавская республика
приднестровье
средняя азия
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видео, никита мендкович, россия, молдавия, афганистан, владимир путин, "талибан", вооруженные силы украины, запад, вооружения, ракеты, дроны, атака, бпла, краснодар, война, армия, войска, сво, спецоперация, узбекистан, экономика, политика, приднестровская молдавская республика, приднестровье, санду, транзит, средняя азия, нато, иран, пакистан, логистика, китай, кнр (китай), дипломатия, ископаемые, сша, конфликт, пмэф, петербургский международный экономический форум (фонд), видео
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Эскалация неизбежна? Мендкович о скоплении военной техники Молдавии на границе с Приднестровьем

16:45 31.05.2024
 
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Политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в эфире Украина.ру прокомментировал заявления ряда стран о разрешении на удары ВСУ вглубь России, а также связал важность третьего зарубежного визита президента Владимира Путина с вероятным присутствием делегации Талибана* на ПМЭФ-2024
00:25 - Заявления стран Запада о разрешении для Украины бить вглубь РФ;
03:18 - Молдавия как центр милитаризации на пути в ЕС;
06:25 - Атака дронами на радары СПРН в Краснодарском крае;
08:47 - Узбекистан как важная точка на карте;
12:06 - Перспективы экономического взаимодействия с Афганистаном;
15:41 - Политический ход России в отношении Афганистана.
*во время интервью упоминаются движение Талибан и (ИГИЛ) "Исламское государство". Деятельность этих организаций признана террористической и запрещена на территории России
 
ВидеоНикита МендковичРоссияМолдавияАфганистанВладимир Путин"Талибан"Вооруженные силы УкраиныЗападвооруженияракетыдроныатакаБПЛАКраснодарвойнаАрмиявойскаСВОСпецоперацияУзбекистанэкономикаполитикаПриднестровская Молдавская РеспубликаПриднестровьеСандутранзитСредняя АзияНАТОИранПакистанлогистикаКитайКНР (Китай)дипломатияископаемыеСШАконфликтПМЭФПетербургский международный экономический форум (фонд)
 
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