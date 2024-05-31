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Эскалация неизбежна? Мендкович о скоплении военной техники Молдавии на границе с Приднестровьем

Эскалация неизбежна? Мендкович о скоплении военной техники Молдавии на границе с Приднестровьем - 31.05.2024 Украина.ру

Эскалация неизбежна? Мендкович о скоплении военной техники Молдавии на границе с Приднестровьем

Политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в эфире Украина.ру прокомментировал заявления ряда стран о разрешении на удары ВСУ вглубь России, а также связал важность третьего зарубежного визита президента Владимира Путина с вероятным присутствием делегации Талибана* на ПМЭФ-2024

2024-05-31T16:45

2024-05-31T16:45

2024-05-31T16:45

видео

никита мендкович

россия

молдавия

афганистан

владимир путин

"талибан"

вооруженные силы украины

запад

вооружения

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00:25 - Заявления стран Запада о разрешении для Украины бить вглубь РФ; 03:18 - Молдавия как центр милитаризации на пути в ЕС; 06:25 - Атака дронами на радары СПРН в Краснодарском крае; 08:47 - Узбекистан как важная точка на карте; 12:06 - Перспективы экономического взаимодействия с Афганистаном; 15:41 - Политический ход России в отношении Афганистана. *во время интервью упоминаются движение Талибан и (ИГИЛ) "Исламское государство". Деятельность этих организаций признана террористической и запрещена на территории России

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