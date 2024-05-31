Подполковник Подлесный: Россия собрала на севере "кулак" из трех армий, который может изменить ход СВО
По информации западных источников, ВС РФ сосредоточили около 180 тысяч человек на территории Белгородской и Курской области. Также есть 20 тысяч в Белоруссии. Таким образом, на Северном направлении собран кулак из трех армий. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог (Краснодар), подполковник в отставке Геннадий Подлесный
Российская группировка "Север" на Харьковском направлении воюет в численном меньшинстве. Для наступления по правилам военной науки нужно соотношение сил 3 к 1 (три наступающих на одного обороняющегося), но там это происходит с точностью до наоборот, рассказал политолог.
Украина стянула туда около 50–60 тысяч, а российский военных предположительно 20–25 тысяч. Тем не менее там ВС РФ успешно наступают благодаря новой тактике малых групп и огромного преимущества в авиации. ФАБы – это спасение для российской стороны и ужас для врага, добавил эксперт.
"Верховный главнокомандующий [Президент России Владимир Путин] ранее заявлял, что у нас на ЛБС сейчас около 600 тысяч человек. [Заместитель Председателя Совета Безопасности РФ] Дмитрий Медведев (а он отвечает за мобилизацию) ранее говорил, что мы смогли набрать около 500 тысяч добровольцев. Если отминусовать потери, можно предположить, что у нас есть резерв в 100–200 тысяч человек", - подчеркнул Подлесный.
По информации западных источников, ВС РФ сосредоточили около 180 тысяч человек на территории Белгородской и Курской области. Также есть 20 тысяч в Белоруссии. Таким образом, на Северном направлении собран кулак из трех армий. А именно это направление может изменить исход СВО, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Геннадия Подлесного Если Россия не заминирует ВСУ в Чернигове и Полтаве, Запад попробует выбить ей "глаз" читайте на сайте Украина.ру
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