https://ukraina.ru/20240531/1055388012.html

Подполковник Подлесный: Россия собрала на севере "кулак" из трех армий, который может изменить ход СВО

Подполковник Подлесный: Россия собрала на севере "кулак" из трех армий, который может изменить ход СВО - 31.05.2024 Украина.ру

Подполковник Подлесный: Россия собрала на севере "кулак" из трех армий, который может изменить ход СВО

По информации западных источников, ВС РФ сосредоточили около 180 тысяч человек на территории Белгородской и Курской области. Также есть 20 тысяч в Белоруссии. Таким образом, на Северном направлении собран кулак из трех армий. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог (Краснодар), подполковник в отставке Геннадий Подлесный

2024-05-31T05:40

2024-05-31T05:40

2024-05-31T05:40

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Российская группировка "Север" на Харьковском направлении воюет в численном меньшинстве. Для наступления по правилам военной науки нужно соотношение сил 3 к 1 (три наступающих на одного обороняющегося), но там это происходит с точностью до наоборот, рассказал политолог.Украина стянула туда около 50–60 тысяч, а российский военных предположительно 20–25 тысяч. Тем не менее там ВС РФ успешно наступают благодаря новой тактике малых групп и огромного преимущества в авиации. ФАБы – это спасение для российской стороны и ужас для врага, добавил эксперт.По информации западных источников, ВС РФ сосредоточили около 180 тысяч человек на территории Белгородской и Курской области. Также есть 20 тысяч в Белоруссии. Таким образом, на Северном направлении собран кулак из трех армий. А именно это направление может изменить исход СВО, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Геннадия Подлесного Если Россия не заминирует ВСУ в Чернигове и Полтаве, Запад попробует выбить ей "глаз" читайте на сайте Украина.руО том, как российские бойцы занимают новые высоты в Липцах можно прочитать в интервью Геннадия Алехина: Россия перережет ВСУ все транспортные артерии, чтобы вбить клин между Сумами и Конотопом

https://ukraina.ru/20240530/1055383964.html

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новости, россия, курская область, владимир путин, дмитрий медведев, всу, белоруссия, белгород, курск, армия, сво, спецоперация