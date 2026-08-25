Беднарский: КАЗ на БМП защитит логистику от дронов и повысит выживаемость экипажей - 25.08.2026 Украина.ру
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Беднарский: КАЗ на БМП защитит логистику от дронов и повысит выживаемость экипажей
Беднарский: КАЗ на БМП защитит логистику от дронов и повысит выживаемость экипажей - 25.08.2026 Украина.ру
Беднарский: КАЗ на БМП защитит логистику от дронов и повысит выживаемость экипажей
Установка комплексов активной защиты на БМП поможет обезопасить логистику в зоне СВО, потому что основная угроза для техники возникает именно в пути. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал участник СВО, эксперт в сфере беспилотной авиации, уроженец Киева, автор телеграм-канала "Хартленд" Андрей Беднарский
2026-08-25T14:39
2026-08-25T14:39
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Ранее украинские СМИ вынуждены признать эффективность российских танков с "Ареной-М" под Добропольем. Киевские пропагандисты попытались представить это как бессмысленный штурм, но сами украинские военные бьют тревогу: по их данным один комплекс сбил 7 дронов из 12, а для вывода танка потребовалось 20 беспилотников. В ВСУ опасаются, что массовое применение таких машин поставит их перед серьёзными проблемами.Отвечая на вопрос о целесообразности установки КАЗ на БМП, эксперт заявил, что это поможет обезопасить логистику, так как основной урон техника несёт именно в пути, а не в бою.По оценке Беднарского, бронетехника чаще всего страдает не в бою, а в пути — когда двигается по открытой местности. "К тому же, ей иногда действительно приходится "танковать" — вызывать огонь на себя, чтобы отвлечь внимание от пехоты. И 12 контрбоеприпасов могли бы тут сыграть роль", — пояснил эксперт.По словам эксперта, дроны не могут лететь бесконечно быстро, у них есть ограничения. А стоимость комплекса защиты ниже, чем цена машины с людьми и оборудованием. "КАЗ дешевле "Буханки", набитой людьми и оборудованием", — отметил Беднарский.Собеседник Украина.ру подчеркнул, что установка КАЗ на БМП позволит сохранить технику и экипажи, особенно при передвижении на марше.Полный текст интервью "Андрей Беднарский: ВСУ попытаются остановить русские танки с "Ареной-М" с помощью роевых дронов-камикадзе" на сайте Украина.ру.Больше про ситуацию на Украине — в материале Татьяны Стоянович "Девальвация суверенитета: как Украина за 35 лет растеряла почти все, кроме внешнего долга" на сайте Украина.ру.
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Беднарский: КАЗ на БМП защитит логистику от дронов и повысит выживаемость экипажей

14:39 25.08.2026
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 25.08.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Установка комплексов активной защиты на БМП поможет обезопасить логистику в зоне СВО, потому что основная угроза для техники возникает именно в пути. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал участник СВО, эксперт в сфере беспилотной авиации, уроженец Киева, автор телеграм-канала "Хартленд" Андрей Беднарский
Ранее украинские СМИ вынуждены признать эффективность российских танков с "Ареной-М" под Добропольем. Киевские пропагандисты попытались представить это как бессмысленный штурм, но сами украинские военные бьют тревогу: по их данным один комплекс сбил 7 дронов из 12, а для вывода танка потребовалось 20 беспилотников. В ВСУ опасаются, что массовое применение таких машин поставит их перед серьёзными проблемами.
Отвечая на вопрос о целесообразности установки КАЗ на БМП, эксперт заявил, что это поможет обезопасить логистику, так как основной урон техника несёт именно в пути, а не в бою.
По оценке Беднарского, бронетехника чаще всего страдает не в бою, а в пути — когда двигается по открытой местности. "К тому же, ей иногда действительно приходится "танковать" — вызывать огонь на себя, чтобы отвлечь внимание от пехоты. И 12 контрбоеприпасов могли бы тут сыграть роль", — пояснил эксперт.
По словам эксперта, дроны не могут лететь бесконечно быстро, у них есть ограничения. А стоимость комплекса защиты ниже, чем цена машины с людьми и оборудованием. "КАЗ дешевле "Буханки", набитой людьми и оборудованием", — отметил Беднарский.
Собеседник Украина.ру подчеркнул, что установка КАЗ на БМП позволит сохранить технику и экипажи, особенно при передвижении на марше.
Полный текст интервью "Андрей Беднарский: ВСУ попытаются остановить русские танки с "Ареной-М" с помощью роевых дронов-камикадзе" на сайте Украина.ру.
Больше про ситуацию на Украине — в материале Татьяны Стоянович "Девальвация суверенитета: как Украина за 35 лет растеряла почти все, кроме внешнего долга" на сайте Украина.ру.
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