https://ukraina.ru/20240530/1055380681.html

Коалиция западных инструкторов, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 30 мая

Коалиция западных инструкторов, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 30 мая - 30.05.2024 Украина.ру

Коалиция западных инструкторов, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 30 мая

Президент Франции Эммануэль Макрон хочет создать европейскую коалицию для отправки военных инструкторов на Украину. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2024-05-30T13:00

2024-05-30T13:00

2024-05-30T13:00

хроники

эксклюзив

эммануэль макрон

украина

россия

вооруженные силы украины

ес

франция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/18/1055265942_0:0:1025:576_1920x0_80_0_0_ef466ed0c2b5bb42629bbe94d668f96e.jpg

О намерении президента Франции сообщило издание Le Monde."Отправка французских и европейских инструкторов на Украину может быть вопросом нескольких недель или даже дней. По нашей информации, французские власти хотят создать коалицию стран, желающих обучать украинских солдат на территории Украины", — отмечалось в публикации.По информации Le Monde, соответствующее заявление может быть сделано во время визита Владимира Зеленского во Францию на следующей неделе в честь 80-летия высадки союзников в Нормандии 6-7 июня."Идея в том, чтобы отправить вначале несколько десятков специалистов, чтобы определить потребности в обучении. Во вторую очередь — направить несколько сотен военных. Обсуждается обучение сапёров, а также обучение солдат новой мотострелковой бригады", — описало издание идею президента Франции.К предложенной им коалиции могут присоединиться Литва — ранее соответствующие заявления делал литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис. Также к коалиции могут присоединиться Эстония, Великобритания и ряд других государств."Для многих стран это является логичным продолжением тренировочной миссии ЕС по подготовке украинских войск (EUMAM), запущенной осенью 2022 года для обучения украинских солдат в Европе, в которой участвуют 24 страны ЕС и Норвегия", — указывалось в публикации.По информации Le Monde, миссия позволила обучить 52 тыс. украинских солдат ведению наземного боя, разминированию, борьбе с ядерными, радиологическими, биологическими и химическими угрозами, обслуживанию оборудования. Планируется обучить еще 8 тыс. солдат."Большая часть обучения, проводимого европейцами, в настоящее время проходит в Польше, Германии и Великобритании, что требует значительных усилий с точки зрения логистики и продлевает продолжительность недоступности украинских солдат", — отмечалось в публикации.При этом ВСУ страдают от нехватки пополнения и не желают направлять на обучение в Европу солдат, дислоцированных на фронте. Из-за этого прошлой осенью обучение во Франции пришлось перенести из-за отсутствия обучаемых. При этом в Франции проходили обучение нацистские подразделения, вроде 3-й отдельной штурмовой бригады, сформированный ветеранами запрещённого в РФ подразделения "Азов"*.Ранее, 27 мая, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что легализовал посещения французскими инструкторами учебных центров на Украине.До этого премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что некоторые западные страны уже отправили своих военных обучать украинских солдат, но эти государства не берут ответственность за гибель своих граждан в зоне боевых действий.При этом позже, в четверг, 30 мая, глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни в эфире телеканала Rai3 заявил, что Рим не пошлет ни одного солдата на Украину."Мы не пошлём ни одного итальянского солдата воевать на Украину и не хотим, чтобы военная техника, которую мы посылаем на Украину, использовалась за пределами ее границ. Мы не находимся в состоянии войны с Россией", - отметил Таяни.Он также отметил, что "всё оружие, которое покидает Италию, должно использоваться в пределах границ Украины".ОбстрелыКак сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 13 ударов по этому региону России.На донецком направлении ВСУ совершили 7 обстрелов, на горловском — 6 обстрелов, выпустив в общей сложности 32 различных боеприпаса.Поступили сведения о ранении гражданского лица. Огнём ВСУ были повреждены 1 автомобиль и 4 объекта гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Никитовскому району Горловки в общей сложности 11 снарядов калибром 155 мм, по Петровскому, Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка — 11 снарядов калибром 155 мм и один сброс ВОП с БпЛА.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили из ствольной артиллерии по территории этого региона России."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 21 снаряд из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Любимовка — 4; Коханы — 3; Каховка — 4; Каиры — 5; Таврийск — 2; Обрывка — 3", - указывалось в публикации канала.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 21 снаряд из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Солонцы, Козачьи Лагеря, Горностаевка.Утром 30 мая Минобороны РФ несколько раз сообщало о пресечённых атаках на территорию Россию. После первой атаки на Краснодарский край, отбитой около 07:00 по Москве, украинские военные снова попытались атаковать регион."Около 08:20 по московскому времени пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Краснодарского края", - сообщило Минобороны РФ в своём телеграм-канале.Позднее министерство обороны рассказало об атаках на Белгородскую область."Около 10:30 по московскому времени пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - указывалось в публикации.Спустя некоторое время ВСУ предприняли новую попытку атаковать регион."Около 11:30 по московскому времени пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - сообщило Минобороны РФ.Также утром и днём 30 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаках на регион дронами-камикадзе."ВСУ дважды атаковали заправочную станцию с помощью дронов-камикадзе. Инциденты произошли на въезде в село Замостье Грайворонского городского округа. В результате падения первого дрона с последующей детонацией пострадал мирный житель. У мужчины закрытая черепно-мозговая травма, осколочные ранения лица и нижних конечностей, участники территориальной самообороны пострадавшего доставили в Грайворонскую ЦРБ, где врачи оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь. На АЗС выбиты стекла и повреждены навес и фасад, также осколками посечены легковой автомобиль и трактор. При повторной атаке дрона повреждена заправочная колонка. Без возгорания. Оперативные службы работают на месте", - написал он в своём телеграм-канале в 10:52.Позже он рассказал об атаке села Грузского Борисовского района."Этим утром ВСУ несколько раз атаковали дронами-камикадзе село Грузское Борисовского района. В результате одной из детонаций взрывного устройства пострадал мирный житель - у мужчины контузия, множественные непроникающие осколочные ранения головы и спины. Бригадой скорой помощи пострадавшего доставили в Борисовскую ЦРБ, где врачи оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь. Всего в результате 4 взрывов повреждены здания местного филиала Почты России и храма села - посечены фасады и выбиты окна. Также повреждены 3 легковых автомобиля, один из которых загорелся. Очаг возгорания был оперативно потушен. Обход территории села продолжается", - отметил Гладков.Спустя некоторое время он рассказал о том, что дроном атакован хутор Мухин Шебекинского округа. Произошло возгорание кровли нежилого домовладения. Пострадавших нет.В приграничных с Украиной регионах России обстановка остаётся крайне напряжённой.

https://ukraina.ru/20240530/1055377141.html

https://ukraina.ru/20240529/1055367350.html

https://ukraina.ru/20240529/1055353455.html

https://ukraina.ru/20240529/1055346545.html

украина

россия

франция

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив, эммануэль макрон, украина, россия, вооруженные силы украины, ес, франция