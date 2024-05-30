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Москву уже никто не может заставить! Почему корейская модель не подходит для завершения СВО – Тильман

Москву уже никто не может заставить! Почему корейская модель не подходит для завершения СВО – Тильман - 30.05.2024 Украина.ру

Москву уже никто не может заставить! Почему корейская модель не подходит для завершения СВО – Тильман

Директор Центра богословско-политических исследований, раввин Михаил Тильман в эфире Украина.ру объяснил на примере 1953 года, почему "корейская модель" не подходит России для решения украинского конфликта , а также рассказал о ситуации в США и о предстоящих президентских выборах на фоне войны на Ближнем Востоке

2024-05-30T12:39

2024-05-30T12:39

2024-05-30T12:39

видео

сша

россия

москва

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ес

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сво

спецоперация

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00:24 - Почему "корейская модель" урегулирования на Украине не приемлема для России?03:50 - Есть ли разница для России в том, кто сидит в Вашингтоне?07:25 - О предстоящих выборах президента США;09:44 - О влиянии США на дальнейшие действия судей МУС по ближневосточному конфликту;13:44 - О масштабах внутренних протестов в США;16:55 - О влиянии пропалестинских настроений в США на выборы президента;19:58 - О геополитическом влиянии США в Европе и страхе ЕС перед Дональдом Трампом.

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