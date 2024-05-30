"Мы отгрызали метр за метром": подполковник запаса объяснил, как набирает обороты наступление ВС РФ - 30.05.2024 Украина.ру
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"Мы отгрызали метр за метром": подполковник запаса объяснил, как набирает обороты наступление ВС РФ
"Мы отгрызали метр за метром": подполковник запаса объяснил, как набирает обороты наступление ВС РФ - 30.05.2024 Украина.ру
"Мы отгрызали метр за метром": подполковник запаса объяснил, как набирает обороты наступление ВС РФ
Позиционный кризис существовал только в реляциях украинских военачальников. Впервые о позиционном тупике в интервью The Economist заявил экс-главком ВСУ Валерий Залужный. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник запаса, председатель правления организации "Офицеры России" Роман Шкурлатов
2024-05-30T03:20
2024-05-30T03:20
новости
россия
авдеевка
артемовск
валерий залужный
наступление
вс рф
бои
сво
освобождение
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Ранее Минобороны подтвердило освобождение поселков Ивановка (Купянское направление) и Нетайлово (Донецкое направление).Начиная с освобождения Артемовска, ВС РФ постоянно удерживали инициативу. Это можно было назвать активной обороной. Да, не было стремительного глобального продвижения, но ВС РФ постоянно держали инициативу на всех направлениях, рассказал эксперт.На самом деле позиционный кризис существовал только в реляциях украинских военачальников. Впервые о позиционном тупике в интервью The Economist заявил экс-главком ВСУ Валерий Залужный. В российском лексиконе такое определение не звучало, отметил военный.ВСУ не сумели закрепиться на рубежах, которые выстроили как вторую линию обороны. Теперь инерция их отступления стала открыто проявляться, заключил собеседник издания."Повторюсь, никакого позиционного тупика не было. Мы постоянно отгрызали метр за метром нашей земли. Да, было некоторое замедление или ослабление динамики. Но сейчас эта динамика снова набрала обороты, и мы продолжаем освобождать наши населенные пункты", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Романа Шкурлатова: Жать красную кнопку рано, но за "Воронеж" Россия может Западу ответить жестко читайте на сайте Украина.руО том, почему протесты, направленные против Пашиняна не спасут Армению можно прочитать в статье Татьяны Стоянович Армия не поможет. Почему протесты армян против сдачи территорий обречены на провал
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россия
авдеевка
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новости, россия, авдеевка, артемовск, валерий залужный, наступление, вс рф, бои, сво, освобождение, оборона, всу
Новости, Россия, Авдеевка, Артемовск, Валерий Залужный, наступление, ВС РФ, бои, СВО, освобождение, оборона, ВСУ

"Мы отгрызали метр за метром": подполковник запаса объяснил, как набирает обороты наступление ВС РФ

03:20 30.05.2024
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКапитан Александр Зиновьев
Капитан Александр Зиновьев - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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Позиционный кризис существовал только в реляциях украинских военачальников. Впервые о позиционном тупике в интервью The Economist заявил экс-главком ВСУ Валерий Залужный. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник запаса, председатель правления организации "Офицеры России" Роман Шкурлатов
Ранее Минобороны подтвердило освобождение поселков Ивановка (Купянское направление) и Нетайлово (Донецкое направление).
Начиная с освобождения Артемовска, ВС РФ постоянно удерживали инициативу. Это можно было назвать активной обороной. Да, не было стремительного глобального продвижения, но ВС РФ постоянно держали инициативу на всех направлениях, рассказал эксперт.
На самом деле позиционный кризис существовал только в реляциях украинских военачальников. Впервые о позиционном тупике в интервью The Economist заявил экс-главком ВСУ Валерий Залужный. В российском лексиконе такое определение не звучало, отметил военный.
"После освобождения Авдеевки этот наступательный порыв сохранился. Мы на плечах противника ворвались в близлежащие к Авдеевке населенные пункты, которые находились ниже нее (господствующие высоты остались за нами)", - подчеркнул Шкурлатов.
ВСУ не сумели закрепиться на рубежах, которые выстроили как вторую линию обороны. Теперь инерция их отступления стала открыто проявляться, заключил собеседник издания.
"Повторюсь, никакого позиционного тупика не было. Мы постоянно отгрызали метр за метром нашей земли. Да, было некоторое замедление или ослабление динамики. Но сейчас эта динамика снова набрала обороты, и мы продолжаем освобождать наши населенные пункты", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Романа Шкурлатова: Жать красную кнопку рано, но за "Воронеж" Россия может Западу ответить жестко читайте на сайте Украина.ру
О том, почему протесты, направленные против Пашиняна не спасут Армению можно прочитать в статье Татьяны Стоянович Армия не поможет. Почему протесты армян против сдачи территорий обречены на провал
- РИА Новости, 1920, 29.05.2024
Вчера, 05:50
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