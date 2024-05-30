"Мы отгрызали метр за метром": подполковник запаса объяснил, как набирает обороты наступление ВС РФ
Позиционный кризис существовал только в реляциях украинских военачальников. Впервые о позиционном тупике в интервью The Economist заявил экс-главком ВСУ Валерий Залужный. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник запаса, председатель правления организации "Офицеры России" Роман Шкурлатов
Ранее Минобороны подтвердило освобождение поселков Ивановка (Купянское направление) и Нетайлово (Донецкое направление).
Начиная с освобождения Артемовска, ВС РФ постоянно удерживали инициативу. Это можно было назвать активной обороной. Да, не было стремительного глобального продвижения, но ВС РФ постоянно держали инициативу на всех направлениях, рассказал эксперт.
На самом деле позиционный кризис существовал только в реляциях украинских военачальников. Впервые о позиционном тупике в интервью The Economist заявил экс-главком ВСУ Валерий Залужный. В российском лексиконе такое определение не звучало, отметил военный.
"После освобождения Авдеевки этот наступательный порыв сохранился. Мы на плечах противника ворвались в близлежащие к Авдеевке населенные пункты, которые находились ниже нее (господствующие высоты остались за нами)", - подчеркнул Шкурлатов.
ВСУ не сумели закрепиться на рубежах, которые выстроили как вторую линию обороны. Теперь инерция их отступления стала открыто проявляться, заключил собеседник издания.
"Повторюсь, никакого позиционного тупика не было. Мы постоянно отгрызали метр за метром нашей земли. Да, было некоторое замедление или ослабление динамики. Но сейчас эта динамика снова набрала обороты, и мы продолжаем освобождать наши населенные пункты", - заключил собеседник издания.
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