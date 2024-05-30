Михаил Воронцов — благодетель Новороссии - 30.05.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
История обложка
История
https://ukraina.ru/20240530/1023733209.html
Михаил Воронцов — благодетель Новороссии
Михаил Воронцов — благодетель Новороссии - 30.05.2024 Украина.ру
Михаил Воронцов — благодетель Новороссии
30 мая 1782 года родился пожалуй самый знаменитый администратор новых территорий Российской империи Михаил Семёнович Воронцов. Граф, затем князь и фельдмаршал, герой нескольких войн, новороссийский и бессарабский генерал-губернатор в течение 31 года, создатель одесского порто-франко и прочее, прочее, прочее
2024-05-30T08:07
2024-05-30T08:07
история
одесса
новороссия
xix век
история
история новороссии
российская империя
пушкин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102373/33/1023733367_0:85:2848:1687_1920x0_80_0_0_b11957ce620d4f9fe71288d4a9a05cbb.jpg
Этот человек, возможно, остался бы в истории России как эталон благородства и усердия на своем посту, если бы не Пушкин, написавший злую эпиграмму."Полу-милорд, полу-купец,Полу-мудрец, полу-невежда,Полу-подлец, но есть надежда,Что будет полным наконец".За каждым пассажем поэта стоит факт родословной этого незаурядного человека*. А она реально выдающаяся. Сами Воронцовы вели её от легендарного Шимона Африкановича, выехавшего из варяжской земли в Киев в 1027 году. Однако точная поколенческая роспись рода существует лишь с тех времен, когда Протасий прибыл в Москву вместе с князем Даниилом Александровичем и стал одним из первых местных бояр, а впоследствии — тысяцким при Иване Калите. У Пушкина роспись была длиннее.Предков Михаила Семёновича мы видим на службе всем московским правителям и участниками почти всех славных битв, начиная с Куликовской. Его полный тёзка выполнял деликатные поручения Василия III, прапрадед Гаврила Никитич, сотник стрелецкого войска, погиб при осаде Чигирина в 1678 году. О них в Москве напоминают Воронцовские пруды и Воронцово поле.Но истинное возвышение началось с двоюродного деда, канцлера и первого графа Михаила Илларионовича, одного из самых ярких деятелей времен Елизаветы Петровны. Это был выдающийся интриган, но не отличавшийся образованностью (отсюда "полу-невежда").Его брат и дед нашего героя Роман Илларионович, по словам князя Михаила Щербатова, "во все время своей жизни признанный мздоимцем, был определён в наместники во Владимир и не преставал обыкновенные свои мздоимствы производить". "Полу-подлец" именно в честь него — человека, начавшего свою карьеру с вывоза несчастного Брауншвейгского семейства в Шлиссельбург и Холмогоры. Современники знали его под прозвищем "Роман — большой карман". Его супруга, рано скончавшаяся Марфа Ивановна, была из купцов, откуда и "полу-купец".Семейство Воронцовых раскололось по вопросу признания законности восхождения на престол Екатерины II.Елизавета Романовна чуть не сменила государыню в качестве супруги Петра III и была срочно выдана замуж за некоего Полянского. Многие другие подверглись опале. А вот Екатерина Романовна, по мужу — княгиня Дашкова, находилась в первых рядах сторонников своей августейшей тёзки. Она и стала одной из самых ярких фигур екатерининской эпохи, первой в мире женщиной — президентом Академии наук (оттуда и "полу-мудрец").Семён Романович пошел, как и брат, по дипломатической части и возвращался в Россию для того, чтобы сражаться с турками. Он рано овдовел. Сына Михаила воспитывал сам, подбирал учителей, составлял программы по разным предметам. В программу обучения будущего фельдмаршала входили несколько языков, математика, политические и естественные науки, литература, рисование, архитектура, музыка, военное дело. Михаил Семёнович же с 12 лет записывал депеши и письма под диктовку слабого глазами отца, тем самым приобщаясь к политике.Семён Романович, наблюдавший тяжелую участь французских аристократов, оказавшихся после революции в эмиграции без средств к существованию, заставил сына выучиться сапожному и столярному делу — им Михаил Семёнович впоследствии любил заниматься на досуге всю жизнь. Бессменный посол в Лондоне, Воронцов (отсюда "полу-милорд") в 18-летнем возрасте отправил сына в Россию без слуг и компаньонов.Юноша попросил дать ему возможность начать службу в армии с низших чинов. В 1803 году был прикомандирован к кавказским войскам, во главе которых стоял князь Цицианов. 3 января 1804 года участвовал в штурме Гянджи. 15 января того же года едва не погиб во время неудачной экспедиции Гулякова в Закатальское ущелье. Начал воевать с персами, а продолжил — с французами и турками. Был ранен при Бородино, отказался от эвакуации имущества из своего дома на Немецкой улице в Москве, приказав вывезти на подводах раненых.Во время заграничного похода генерал Воронцов отметился во всех крупных сражениях, а 1815-18 годах он командовал оккупационным корпусом во Франции. Перед выводом войск Воронцов собрал сведения о долгах офицеров и солдат местным жителям и заплатил все долги, сумма которых составляла около 1,5 миллиона рублей, из собственных средств.В 1818 году в Париже Воронцов познакомился с княжной Елизаветой Ксаверьевной Браницкой. "Я вернулся в Париж в январе месяце 1819 года. Там я познакомился с графиней Лизой Браницкой и попросил её руки у матери. Получив согласие, в феврале я отправился в Лондон к отцу, чтобы получить его благословение на брак", — вспоминал он. Венчание состоялось 20 апреля (2 мая) 1819 года в Париже, в православной церкви.Он попытался организовать "Общество добрых помещиков", целью которого должно было стать освобождение крестьян от крепостной зависимости. Когда император запретил организацию этого общества, Михаил Семёнович создал условия безбедного существования и хозяйственного развития для крестьян своих имений.19 мая 1823 года М.С. Воронцов был назначен новороссийским генерал-губернатором и полномочным наместником Бессарабской области. В состав Новороссийского края входили Херсонская, Екатеринославская и Таврическая губернии, а также Одесское, Таганрогское, Феодосийское и Керчь-Еникальское градоначальства.В Одессе под его начало и попал молодой Пушкин. Исследователи его творчества так и не пришли к общему мнению, насколько серьезными были отношения поэта с Елизаветой Ксаверьевной. Факт лишь в том, что Михаил Семёнович добился удаления Александра Сергеевича с глаз долой."Наполовину девственный Новороссийский край ждал лишь искусной руки для развития в нём земледельческой и промышленной деятельности. Воронцову обязаны: Одесса — небывалым дотоле расширением своего торгового значения и увеличением благосостояния; Крым — развитием и усовершенствованием виноделия, устройством великолепного дворца в Алупке и превосходного шоссе, окаймляющего южный берег полуострова, разведением и умножением разных видов хлебных и других полезных растений, равно как и первыми опытами лесоводства.По его почину учреждено в Одессе Общество сельского хозяйства Южной России, в трудах которого сам Воронцов принимал деятельное участие. Многим обязана ему и одна из важнейших отраслей новороссийской промышленности — разведение тонкорунных овец. При нём же в 1828 году получило начало пароходство по Чёрному морю. 29 декабря 1826 года Воронцов был избран в почётные члены Императорской академии наук", — писал в посвященной Воронцову статье Витольд Руммель в энциклопедии Брокгауза-Ефрона.При нём были учреждены газеты, журналы "Одесский альманах" и "Новороссийский календарь". Губернатор способствовал открытию учебных заведений, публичной библиотеки и музеев, экспонаты в которые пополнялись за счет широко развернувшихся археологических раскопок. Являясь меценатом, граф поддерживал театральные труппы…Жители Екатеринослава в честь его прибытия распевали:"Гений благости, нам данныйОт Царя-Отца! ВзирайОком светлым на преданныйВвек тебе с любовью край,Осчастливленный тобою!Ты всемощною рукоюПревратил пустыню в рай!"Михаил Семёнович заботился обо всех вверенных ему подданных.Вот что говорится в "Еврейской энциклопедии": "Находясь в сношении с представителями одесской еврейской общины, выделявшейся в то время по своему высокому культурному уровню, Воронцов оказывал поддержку всяким начинаниям, направленным к духовному развитию еврейского населения и к поднятию его экономического благосостояния"Если Александр I ценил ратные подвиги Воронцова, то Николай I — административные таланты графа. За все годы своего правления этот суровый правитель ни разу не высказал недоверия своему наместнику, а с 1844 года поручил ему и Кавказское наместничество.Воронцов начинает миротворческую политику, стараясь завоевать доверие у местного населения и проповедуя веротерпимость. За неполные десять лет управления Кавказом число сторонников Шамиля уменьшилось в несколько раз. В 1845 году граф Воронцов получил княжеский титул.Однако годы брали своё. Михаил Семёнович просил об отставке, которую получил 5 ноября 1854 года. На вверенной ему территории уже полыхала Крымская война. В день коронации императора Александра II князь Воронцов был пожалован чином генерал-фельдмаршала.Воронцов скончался в Одессе, и прах его упокоился в Одесском Спасо-Преображенском кафедральном соборе. Всего через семь лет после смерти рядом с собором светлейшему князю был воздвигнут памятник. При советской власти в 1936 году собор был разрушен, а останки Воронцова и его супруги перезахоронили на маленьком кладбище на окраине города.А вот монумент устоял. Лишь вместо бронзовой доски с текстом о том, что памятник воздвигнут благодарными соотечественниками, появилась новая, с текстом пушкинской эпиграммы. После войны эта табличка исчезла, а на месте собора появился памятник Сталину, но в 1963 году с Соборной площади исчез и он. В 1999 году началось восстановление Спасо-Преображенского собора, а в 2005-м в него вернули останки Воронцова.В настоящее время здравствуют только потомки Михаила Семеновича по женской линии. Соединив в себе две ветви рода, они носят фамилию князей Воронцовых-Дашковых. И сегодня мы можем видеть необычные дворцы Воронцова в Одессе и Алупке, памятники в его честь, а главное, освоенные во время его управления краем земли.* Есть также мнение, что эпиграмма связна с намёками Пушкина на личные качества самого Воронцова — англофильство, ангажированность в коммерческих сделках, особенности образования и др.
https://ukraina.ru/20240105/1022229698.html
https://ukraina.ru/20240502/1023471544.html
https://ukraina.ru/20240331/1043032121.html
https://ukraina.ru/20240428/1023456487.html
https://ukraina.ru/20240511/1046023205.html
https://ukraina.ru/20240109/1022287795.html
одесса
новороссия
российская империя
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Дмитрий Губин
Дмитрий Губин
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102373/33/1023733367_0:0:2848:2136_1920x0_80_0_0_b43a8f82c5a5ddaece3201c2c769c27b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
история, одесса, новороссия, xix век, история новороссии, российская империя, пушкин
История, Одесса, Новороссия, XIX век, История, история Новороссии, Российская империя, Пушкин

Михаил Воронцов — благодетель Новороссии

08:07 30.05.2024
 
© commons.wikimedia.org / Сергій Криниця (Haidamac)
- РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© commons.wikimedia.org / Сергій Криниця (Haidamac)
Читать в
Дмитрий Губин
Все материалы
30 мая 1782 года родился пожалуй самый знаменитый администратор новых территорий Российской империи Михаил Семёнович Воронцов. Граф, затем князь и фельдмаршал, герой нескольких войн, новороссийский и бессарабский генерал-губернатор в течение 31 года, создатель одесского порто-франко и прочее, прочее, прочее
Этот человек, возможно, остался бы в истории России как эталон благородства и усердия на своем посту, если бы не Пушкин, написавший злую эпиграмму.
"Полу-милорд, полу-купец,
Полу-мудрец, полу-невежда,
Полу-подлец, но есть надежда,
Что будет полным наконец".
За каждым пассажем поэта стоит факт родословной этого незаурядного человека*. А она реально выдающаяся. Сами Воронцовы вели её от легендарного Шимона Африкановича, выехавшего из варяжской земли в Киев в 1027 году. Однако точная поколенческая роспись рода существует лишь с тех времен, когда Протасий прибыл в Москву вместе с князем Даниилом Александровичем и стал одним из первых местных бояр, а впоследствии — тысяцким при Иване Калите. У Пушкина роспись была длиннее.
Предков Михаила Семёновича мы видим на службе всем московским правителям и участниками почти всех славных битв, начиная с Куликовской. Его полный тёзка выполнял деликатные поручения Василия III, прапрадед Гаврила Никитич, сотник стрелецкого войска, погиб при осаде Чигирина в 1678 году. О них в Москве напоминают Воронцовские пруды и Воронцово поле.
Но истинное возвышение началось с двоюродного деда, канцлера и первого графа Михаила Илларионовича, одного из самых ярких деятелей времен Елизаветы Петровны. Это был выдающийся интриган, но не отличавшийся образованностью (отсюда "полу-невежда").
5 января, 09:21История
Елизавета Петровна: тайная жена малороссаИмператрица Елизавета Петровна скончалась 5 января 1762 года. Среди российских императоров она была ближе всего связана с Малороссией. Как заметил историк А. Васильчиков, с детства Елизавету Петровну окружали выходцы из Малороссии, преимущественно лица духовные. А дальше пошло по накатанной
Его брат и дед нашего героя Роман Илларионович, по словам князя Михаила Щербатова, "во все время своей жизни признанный мздоимцем, был определён в наместники во Владимир и не преставал обыкновенные свои мздоимствы производить". "Полу-подлец" именно в честь него — человека, начавшего свою карьеру с вывоза несчастного Брауншвейгского семейства в Шлиссельбург и Холмогоры. Современники знали его под прозвищем "Роман — большой карман". Его супруга, рано скончавшаяся Марфа Ивановна, была из купцов, откуда и "полу-купец".
Семейство Воронцовых раскололось по вопросу признания законности восхождения на престол Екатерины II.
Елизавета Романовна чуть не сменила государыню в качестве супруги Петра III и была срочно выдана замуж за некоего Полянского. Многие другие подверглись опале. А вот Екатерина Романовна, по мужу — княгиня Дашкова, находилась в первых рядах сторонников своей августейшей тёзки. Она и стала одной из самых ярких фигур екатерининской эпохи, первой в мире женщиной — президентом Академии наук (оттуда и "полу-мудрец").
Семён Романович пошел, как и брат, по дипломатической части и возвращался в Россию для того, чтобы сражаться с турками. Он рано овдовел. Сына Михаила воспитывал сам, подбирал учителей, составлял программы по разным предметам. В программу обучения будущего фельдмаршала входили несколько языков, математика, политические и естественные науки, литература, рисование, архитектура, музыка, военное дело. Михаил Семёнович же с 12 лет записывал депеши и письма под диктовку слабого глазами отца, тем самым приобщаясь к политике.
Семён Романович, наблюдавший тяжелую участь французских аристократов, оказавшихся после революции в эмиграции без средств к существованию, заставил сына выучиться сапожному и столярному делу — им Михаил Семёнович впоследствии любил заниматься на досуге всю жизнь. Бессменный посол в Лондоне, Воронцов (отсюда "полу-милорд") в 18-летнем возрасте отправил сына в Россию без слуг и компаньонов.
2 мая, 16:13История
"Вторая созидательница Новой России". Ко дню рождения Екатерины ВеликойВ новейшей истории Новороссии 2 мая – скорбная дата. Однако в этот же день 1729 года в Шеттине родилась София Августа Фредерика Ангальт-Цербстская – великая княгиня Екатерина Алексеевна, императрица Екатерина Великая. Новороссия начала создаваться до её рождения, но именно в её блестящее царствование бывшее "дикое поле" стало всероссийской житницей
Юноша попросил дать ему возможность начать службу в армии с низших чинов. В 1803 году был прикомандирован к кавказским войскам, во главе которых стоял князь Цицианов. 3 января 1804 года участвовал в штурме Гянджи. 15 января того же года едва не погиб во время неудачной экспедиции Гулякова в Закатальское ущелье. Начал воевать с персами, а продолжил — с французами и турками. Был ранен при Бородино, отказался от эвакуации имущества из своего дома на Немецкой улице в Москве, приказав вывезти на подводах раненых.
Во время заграничного похода генерал Воронцов отметился во всех крупных сражениях, а 1815-18 годах он командовал оккупационным корпусом во Франции. Перед выводом войск Воронцов собрал сведения о долгах офицеров и солдат местным жителям и заплатил все долги, сумма которых составляла около 1,5 миллиона рублей, из собственных средств.
В 1818 году в Париже Воронцов познакомился с княжной Елизаветой Ксаверьевной Браницкой. "Я вернулся в Париж в январе месяце 1819 года. Там я познакомился с графиней Лизой Браницкой и попросил её руки у матери. Получив согласие, в феврале я отправился в Лондон к отцу, чтобы получить его благословение на брак", — вспоминал он. Венчание состоялось 20 апреля (2 мая) 1819 года в Париже, в православной церкви.
Он попытался организовать "Общество добрых помещиков", целью которого должно было стать освобождение крестьян от крепостной зависимости. Когда император запретил организацию этого общества, Михаил Семёнович создал условия безбедного существования и хозяйственного развития для крестьян своих имений.
19 мая 1823 года М.С. Воронцов был назначен новороссийским генерал-губернатором и полномочным наместником Бессарабской области. В состав Новороссийского края входили Херсонская, Екатеринославская и Таврическая губернии, а также Одесское, Таганрогское, Феодосийское и Керчь-Еникальское градоначальства.
31 марта, 07:18История
От Березины до Парижа: зарубежный поход русской армииОчередная, 210-я годовщина вступления русской армии в Париж 31 марта 1814 года происходит в условиях беспрецедентной напряженность в российско-французских отношениях. Хотя, не такой уж беспрецедентной - французская армия трижды бывала на территории России - в 1812, 1854 и 1918 годах
В Одессе под его начало и попал молодой Пушкин. Исследователи его творчества так и не пришли к общему мнению, насколько серьезными были отношения поэта с Елизаветой Ксаверьевной. Факт лишь в том, что Михаил Семёнович добился удаления Александра Сергеевича с глаз долой.
"Наполовину девственный Новороссийский край ждал лишь искусной руки для развития в нём земледельческой и промышленной деятельности. Воронцову обязаны: Одесса — небывалым дотоле расширением своего торгового значения и увеличением благосостояния; Крым — развитием и усовершенствованием виноделия, устройством великолепного дворца в Алупке и превосходного шоссе, окаймляющего южный берег полуострова, разведением и умножением разных видов хлебных и других полезных растений, равно как и первыми опытами лесоводства.
По его почину учреждено в Одессе Общество сельского хозяйства Южной России, в трудах которого сам Воронцов принимал деятельное участие. Многим обязана ему и одна из важнейших отраслей новороссийской промышленности — разведение тонкорунных овец. При нём же в 1828 году получило начало пароходство по Чёрному морю. 29 декабря 1826 года Воронцов был избран в почётные члены Императорской академии наук", — писал в посвященной Воронцову статье Витольд Руммель в энциклопедии Брокгауза-Ефрона.
- РИА Новости, 1920, 28.04.2024
28 апреля, 07:59История
Одесса: эпоха порто-франкоВ этот день в 1817 году Одесса получила льготный таможенный режим порто-франко. Он давал возможность беспошлинного ввоза в город иностранных товаров, включая те, импорт которых в Россию был ограничен. Данный проект позволил Одессе укрепиться в качестве крупнейшего центра черноморской торговли
При нём были учреждены газеты, журналы "Одесский альманах" и "Новороссийский календарь". Губернатор способствовал открытию учебных заведений, публичной библиотеки и музеев, экспонаты в которые пополнялись за счет широко развернувшихся археологических раскопок. Являясь меценатом, граф поддерживал театральные труппы…
Жители Екатеринослава в честь его прибытия распевали:
"Гений благости, нам данный
От Царя-Отца! Взирай
Оком светлым на преданный
Ввек тебе с любовью край,
Осчастливленный тобою!
Ты всемощною рукою
Превратил пустыню в рай!"
Михаил Семёнович заботился обо всех вверенных ему подданных.
Вот что говорится в "Еврейской энциклопедии": "Находясь в сношении с представителями одесской еврейской общины, выделявшейся в то время по своему высокому культурному уровню, Воронцов оказывал поддержку всяким начинаниям, направленным к духовному развитию еврейского населения и к поднятию его экономического благосостояния"
Михаил Семёнович Воронцов. Открытый источник
11 мая, 08:00История
Как Бессарабия стала полноценной частью РоссииПосле Русско-турецкой войны 1806-1812 года Днестровско-Прутское междуречье было присоединено к России и на этой территории в 1818 году образована Бессарабская область, устав которой был утверждён 11 марта
Если Александр I ценил ратные подвиги Воронцова, то Николай I — административные таланты графа. За все годы своего правления этот суровый правитель ни разу не высказал недоверия своему наместнику, а с 1844 года поручил ему и Кавказское наместничество.
Воронцов начинает миротворческую политику, стараясь завоевать доверие у местного населения и проповедуя веротерпимость. За неполные десять лет управления Кавказом число сторонников Шамиля уменьшилось в несколько раз. В 1845 году граф Воронцов получил княжеский титул.
Однако годы брали своё. Михаил Семёнович просил об отставке, которую получил 5 ноября 1854 года. На вверенной ему территории уже полыхала Крымская война. В день коронации императора Александра II князь Воронцов был пожалован чином генерал-фельдмаршала.
Воронцов скончался в Одессе, и прах его упокоился в Одесском Спасо-Преображенском кафедральном соборе. Всего через семь лет после смерти рядом с собором светлейшему князю был воздвигнут памятник. При советской власти в 1936 году собор был разрушен, а останки Воронцова и его супруги перезахоронили на маленьком кладбище на окраине города.
А вот монумент устоял. Лишь вместо бронзовой доски с текстом о том, что памятник воздвигнут благодарными соотечественниками, появилась новая, с текстом пушкинской эпиграммы. После войны эта табличка исчезла, а на месте собора появился памятник Сталину, но в 1963 году с Соборной площади исчез и он. В 1999 году началось восстановление Спасо-Преображенского собора, а в 2005-м в него вернули останки Воронцова.
Павел Иванович Пестель
9 января, 17:41История
Без плана и цели. Восстание южных декабристов и малороссийский сепаратизмВосстание Северного общества 26 декабря 1825 года окончилось поражением восставших, но не поражением декабристского движения как такового. 10 января 1826 года в Киевской губернии началось восстание Черниговского полка. Восставшим удалось ненадолго занять Васильков, но в первом же сражении с правительственными войсками они были легко разбиты
В настоящее время здравствуют только потомки Михаила Семеновича по женской линии. Соединив в себе две ветви рода, они носят фамилию князей Воронцовых-Дашковых. И сегодня мы можем видеть необычные дворцы Воронцова в Одессе и Алупке, памятники в его честь, а главное, освоенные во время его управления краем земли.
* Есть также мнение, что эпиграмма связна с намёками Пушкина на личные качества самого Воронцова — англофильство, ангажированность в коммерческих сделках, особенности образования и др.
 
ИсторияИсторияОдессаНовороссияXIX векистория НовороссииРоссийская империяПушкин
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:08Главное за ночь 30 мая
07:50Байден может одобрить удары американским оружием вглубь России - New York Times
07:38Россия попытается вразумить Запад при помощи ядерного оружия — Лавров
07:17ВС РФ минимум пять раз ударили по Староконстантинову, поврежден аэродром ВСУ
07:02Мифы Украины и судьба уже не президента Зеленского
06:14Украинские обстрелы России и западные запреты — настоящие цели и задачи США и НАТО
06:00"Армия России не остановится". Военкор назвал причину по которой вся оборона ВСУ может рухнуть
05:50"На грани". Украинские эксперты о возможности перерастания спецоперации России на Украине в ядерную войну
05:50"Почему не идем вперед?": эксперт объяснил, как армия РФ выравнивает фронт между Липцами и Волчанском
05:45"Быстро только котята рождаются": Алехин о том, что сейчас происходит под Волчанском
05:40Полковник Алехин: ВС РФ взяли Ивановку и Берестовое, пока ВСУ тянули бригады под Липцы и Волчанск
05:30Наведались на аэродром в Староконстантинове: эксперт раскрыл, как ВС РФ разносят боевую авиацию ВСУ
05:22Экс-депутат Европарламента Бела Ковач: Сорос влияет на 63% евродепутатов, а Прибалтика ведет мир к гибели
05:20"Открывается огонь на поражение": офицер рассказал, как заградотряды расстреливают сбежавших солдат ВСУ
05:15Алексей Подберезкин: ВСУ и НАТО готовят "второй фронт" к сентябрю, но все может рухнуть гораздо раньше
05:10"У противника горит везде": Шкурлатов рассказал, как армия РФ стачивает под Харьковом резервы ВСУ
05:09Союзники и партнеры России. Будет ли новая жизнь у Моста Дружбы
05:00"Тех, кого не жалко": подполковник запаса раскрыл, как киевский режим выстраивает свою линию обороны
04:45"Кровью и потом русского солдата": эксперт о том, почему нет волшебной палочки, чтобы переломить ход СВО
04:40Александр Полищук: Россия двумя "бомбами" разобрала ВСУ на запчасти, чтобы сотворить шедевр у Чернигова
Лента новостейМолния