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Кто воюет в ВСУ до того, как сдаться в плен, и что пока мешает России взять Часов Яр – Бородай

Кто воюет в ВСУ до того, как сдаться в плен, и что пока мешает России взять Часов Яр – Бородай - 29.05.2024 Украина.ру

Кто воюет в ВСУ до того, как сдаться в плен, и что пока мешает России взять Часов Яр – Бородай

Депутат Государственной Думы РФ, глава Союза добровольцев Донбасса (СДД) Александр Бородай в эфире Украина.ру объяснил, какие сложности на пути к освобождению Часова Яра испытывает российская армия, а также рассказал об арсенале дронов, задействованных в украинском конфликте

2024-05-29T16:31

2024-05-29T16:31

2024-05-29T16:31

видео

александр бородай

часов яр

харьковская область

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спецоперация

освобождение

артемовск

армия

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01:36 - О нюансах освобождения Часова Яра;02:39 - Об особенностях ландшафта этой местности и естественных препятствиях внутри города;09:09 - О количественном соотношении FPV-дронов у сторон;13:04 - Есть ли в армии подразделения, специализирующиеся на БПЛА?15:01 - Об эффективности РЭБ в борьбе с дронами;20:25 - Почему вопрос с Часовом Яром не решают при помощи ФАБов?23:21 - О продвижении в Харьковской области.

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