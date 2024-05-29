Кто воюет в ВСУ до того, как сдаться в плен, и что пока мешает России взять Часов Яр – Бородай - 29.05.2024 Украина.ру
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Кто воюет в ВСУ до того, как сдаться в плен, и что пока мешает России взять Часов Яр – Бородай
Кто воюет в ВСУ до того, как сдаться в плен, и что пока мешает России взять Часов Яр – Бородай - 29.05.2024 Украина.ру
Кто воюет в ВСУ до того, как сдаться в плен, и что пока мешает России взять Часов Яр – Бородай
Депутат Государственной Думы РФ, глава Союза добровольцев Донбасса (СДД) Александр Бородай в эфире Украина.ру объяснил, какие сложности на пути к освобождению Часова Яра испытывает российская армия, а также рассказал об арсенале дронов, задействованных в украинском конфликте
2024-05-29T16:31
2024-05-29T16:31
видео
александр бородай
часов яр
харьковская область
вооруженные силы украины
сво
спецоперация
освобождение
артемовск
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01:36 - О нюансах освобождения Часова Яра;02:39 - Об особенностях ландшафта этой местности и естественных препятствиях внутри города;09:09 - О количественном соотношении FPV-дронов у сторон;13:04 - Есть ли в армии подразделения, специализирующиеся на БПЛА?15:01 - Об эффективности РЭБ в борьбе с дронами;20:25 - Почему вопрос с Часовом Яром не решают при помощи ФАБов?23:21 - О продвижении в Харьковской области.
часов яр
харьковская область
артемовск
армия
украина
донбасс
харьков
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Кто воюет в ВСУ до того, как сдаться в плен, и что пока мешает России взять Часов Яр – Бородай

16:31 29.05.2024
 
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Депутат Государственной Думы РФ, глава Союза добровольцев Донбасса (СДД) Александр Бородай в эфире Украина.ру объяснил, какие сложности на пути к освобождению Часова Яра испытывает российская армия, а также рассказал об арсенале дронов, задействованных в украинском конфликте
01:36 - О нюансах освобождения Часова Яра;
02:39 - Об особенностях ландшафта этой местности и естественных препятствиях внутри города;
09:09 - О количественном соотношении FPV-дронов у сторон;
13:04 - Есть ли в армии подразделения, специализирующиеся на БПЛА?
15:01 - Об эффективности РЭБ в борьбе с дронами;
20:25 - Почему вопрос с Часовом Яром не решают при помощи ФАБов?
23:21 - О продвижении в Харьковской области.
 
ВидеоАлександр БородайЧасов ЯрХарьковская областьВооруженные силы УкраиныСВОСпецоперацияосвобождениеАртемовскАрмияВС РФУкраинаВСУтерриториявойнаплендроныБПЛАфронтРЭБДонбассХарьковавиабомбыавиацияартиллерияконфликтДНРДонецкая Народная Республикарека
 
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