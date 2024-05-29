Зеленский был бы в шоке: что бы осталось от Украины, если бы Россия действовала как Израиль – Незалежко - 29.05.2024 Украина.ру
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Зеленский был бы в шоке: что бы осталось от Украины, если бы Россия действовала как Израиль – Незалежко
Зеленский был бы в шоке: что бы осталось от Украины, если бы Россия действовала как Израиль – Незалежко - 29.05.2024 Украина.ру
Зеленский был бы в шоке: что бы осталось от Украины, если бы Россия действовала как Израиль – Незалежко
Политический блогер, сооснователь информационного портала "Мрія" Тарик Незалежко в эфире Украина.ру оценил адекватность потерявшего легитимность Зеленского
2024-05-29T09:07
2024-05-29T09:07
тарас незалежко
видео
сша
россия
грузия
украина
владимир зеленский
владимир путин
игорь коломойский
ес
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Также он объяснил, почему столкновения с военкомами на Украине могут закончится настоящим бунтом, и рассказал, что нужно сделать властям Грузии, чтобы не допустить повторения майдана в их стране.00:23 – В каком мире пребывает Зеленский?06:07 – Зеленский обвинил Запад в сговоре с Путиным: куда смотрит Вашингтон?11:51 – Западные партнёры выдали разрешение Зеленскому на удары по России: а оно ему было нужно?15:58 – Нападения на украинских военкомов: народный бунт, осмысленный и беспощадный.22:13 – Грузия на пороге "цветной революции". Что дальше?* Во время интервью упоминается запрещенная в России террористическая организация "Русский добровольческий корпус" (РДК), а также признанные террористами и экстремистами Игорь Коломойский и Наталья Мосейчук.
сша
россия
грузия
украина
европа
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тарас незалежко, видео, сша, россия, грузия, украина, владимир зеленский, владимир путин, игорь коломойский, ес, вс рф, война, европа, мобилизация, израиль, военкомат, коррупция, избиратели, видео
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Зеленский был бы в шоке: что бы осталось от Украины, если бы Россия действовала как Израиль – Незалежко

09:07 29.05.2024
 
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Политический блогер, сооснователь информационного портала "Мрія" Тарик Незалежко в эфире Украина.ру оценил адекватность потерявшего легитимность Зеленского
Также он объяснил, почему столкновения с военкомами на Украине могут закончится настоящим бунтом, и рассказал, что нужно сделать властям Грузии, чтобы не допустить повторения майдана в их стране.
00:23 – В каком мире пребывает Зеленский?
06:07 – Зеленский обвинил Запад в сговоре с Путиным: куда смотрит Вашингтон?
11:51 – Западные партнёры выдали разрешение Зеленскому на удары по России: а оно ему было нужно?
15:58 – Нападения на украинских военкомов: народный бунт, осмысленный и беспощадный.
22:13 – Грузия на пороге "цветной революции". Что дальше?

* Во время интервью упоминается запрещенная в России террористическая организация "Русский добровольческий корпус" (РДК), а также признанные террористами и экстремистами Игорь Коломойский и Наталья Мосейчук.
 
Тарас НезалежкоВидеоСШАРоссияГрузияУкраинаВладимир ЗеленскийВладимир ПутинИгорь КоломойскийЕСВС РФвойнаЕвропамобилизацияИзраильвоенкоматкоррупцияИзбиратели
 
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Заголовок открываемого материала
09:07Зеленский был бы в шоке: что бы осталось от Украины, если бы Россия действовала как Израиль – Незалежко
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