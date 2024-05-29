https://ukraina.ru/20240529/1055347442.html

Зеленский был бы в шоке: что бы осталось от Украины, если бы Россия действовала как Израиль – Незалежко

Зеленский был бы в шоке: что бы осталось от Украины, если бы Россия действовала как Израиль – Незалежко - 29.05.2024 Украина.ру

Зеленский был бы в шоке: что бы осталось от Украины, если бы Россия действовала как Израиль – Незалежко

Политический блогер, сооснователь информационного портала "Мрія" Тарик Незалежко в эфире Украина.ру оценил адекватность потерявшего легитимность Зеленского

2024-05-29T09:07

2024-05-29T09:07

2024-05-29T09:07

тарас незалежко

видео

сша

россия

грузия

украина

владимир зеленский

владимир путин

игорь коломойский

ес

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Также он объяснил, почему столкновения с военкомами на Украине могут закончится настоящим бунтом, и рассказал, что нужно сделать властям Грузии, чтобы не допустить повторения майдана в их стране.00:23 – В каком мире пребывает Зеленский?06:07 – Зеленский обвинил Запад в сговоре с Путиным: куда смотрит Вашингтон?11:51 – Западные партнёры выдали разрешение Зеленскому на удары по России: а оно ему было нужно?15:58 – Нападения на украинских военкомов: народный бунт, осмысленный и беспощадный.22:13 – Грузия на пороге "цветной революции". Что дальше?* Во время интервью упоминается запрещенная в России террористическая организация "Русский добровольческий корпус" (РДК), а также признанные террористами и экстремистами Игорь Коломойский и Наталья Мосейчук.

сша

россия

грузия

украина

европа

израиль

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