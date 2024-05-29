Полковник запаса рассказал, как ВС РФ бьются за важные высоты в Липцах и утюжат логистику ВСУ - 29.05.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240529/1055343359.html
Полковник запаса рассказал, как ВС РФ бьются за важные высоты в Липцах и утюжат логистику ВСУ
Полковник запаса рассказал, как ВС РФ бьются за важные высоты в Липцах и утюжат логистику ВСУ - 29.05.2024 Украина.ру
Полковник запаса рассказал, как ВС РФ бьются за важные высоты в Липцах и утюжат логистику ВСУ
С захватом высот в Липцах ВС РФ смогут вести огонь по главной линии обороны ВСУ вокруг Харькова вдоль окружной трассы. От поселка до этой дороги всего 18 километров. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2024-05-29T04:20
2024-05-29T04:20
новости
россия
харьков
белгород
геннадий алехин
север
харьковская область
сво
трасса
логистика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/19/1055289854_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_13b48cec9419816bfa455f44483ab886.jpg
Населенный пункт Липцы - это важный транспортный узел. Поселок находится в низине, вокруг расположены высоты. Сейчас ВС РФ захватили высоты в районе Травянского водохранилища, но ВСУ еще удерживают позиции южнее Липцев, рассказал эксперт.Там идет дорога "Липцы — Харьков", которая проходит через Русские Тишки. Многие говорят, что там уже идут бои. Никаких боев там нет. Пока не выбьем ВСУ с высот и не овладеем Липцами, ничего не будет, добавил он.Повторюсь, бои идут за высоты. Если не взять эти высоты — Липцы останутся в низине и никто их не будет контролировать, уточнил обозреватель.Есть важный нюанс, который влияет на обстановку вокруг Липцев. Западнее поселка есть железная дорога в районе Больших и Малых Проходов, которая ведет через дамбу. За ними — расположен поселок Слатино, указал он."Через него проходит железная дорога от Белгорода до Харькова. Это основные пути подвоза боеприпасов и техники. Мы их тоже утюжим огневыми средствами", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Геннадий Алехин: Россия перережет ВСУ все транспортные артерии, чтобы вбить клин между Сумами и Конотопом читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240528/1055317838.html
россия
харьков
белгород
харьковская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/19/1055289854_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e4827c5f800db4f8c4d5a68b29c6ded0.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, харьков, белгород, геннадий алехин, север, харьковская область, сво, трасса, логистика, всу
Новости, Россия, Харьков, Белгород, Геннадий Алехин, север, Харьковская область, СВО, трасса, логистика, ВСУ

Полковник запаса рассказал, как ВС РФ бьются за важные высоты в Липцах и утюжат логистику ВСУ

04:20 29.05.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа САУ "Гиацинт-С" группировки "Центр"
Боевая работа САУ Гиацинт-С группировки Центр - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
С захватом высот в Липцах ВС РФ смогут вести огонь по главной линии обороны ВСУ вокруг Харькова вдоль окружной трассы. От поселка до этой дороги всего 18 километров. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Населенный пункт Липцы - это важный транспортный узел. Поселок находится в низине, вокруг расположены высоты. Сейчас ВС РФ захватили высоты в районе Травянского водохранилища, но ВСУ еще удерживают позиции южнее Липцев, рассказал эксперт.
Там идет дорога "Липцы — Харьков", которая проходит через Русские Тишки. Многие говорят, что там уже идут бои. Никаких боев там нет. Пока не выбьем ВСУ с высот и не овладеем Липцами, ничего не будет, добавил он.
Повторюсь, бои идут за высоты. Если не взять эти высоты — Липцы останутся в низине и никто их не будет контролировать, уточнил обозреватель.
"Более того, с захватом этих высот мы сможем вести огонь по главной линии обороны ВСУ вокруг Харькова вдоль автомобильной окружной трассы. От Липцев до этой дороги всего 18 километров. До нее уже сможет доставать наша ствольная артиллерия", - отметил Алехин.
Есть важный нюанс, который влияет на обстановку вокруг Липцев. Западнее поселка есть железная дорога в районе Больших и Малых Проходов, которая ведет через дамбу. За ними — расположен поселок Слатино, указал он.
"Через него проходит железная дорога от Белгорода до Харькова. Это основные пути подвоза боеприпасов и техники. Мы их тоже утюжим огневыми средствами", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Геннадий Алехин: Россия перережет ВСУ все транспортные артерии, чтобы вбить клин между Сумами и Конотопом читайте на сайте Украина.ру
Яна Амелина интервью
Вчера, 05:52
Яна Амелина о том, стоит ли разрешить "Талибан"* и какую цену Грузия потребует у России за свою дружбуИ впредь официальный Тбилиси будет заявлять о необходимости возвращения Осетии и Абхазии, в том числе силовыми методами, ведь добровольно они назад не пойдут. Россия должна понимать, что это — цена, которую нам придется заплатить, если мы рассчитываем на укрепление наших позиций в Грузии
 
НовостиРоссияХарьковБелгородГеннадий АлехинсеверХарьковская областьСВОтрассалогистикаВСУ
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
04:40Военный эксперт объяснил, зачем Драпатый перебросил под Волчанск все огневые средства и резервы ВСУ
04:30Роман Шкурлатов: Жать красную кнопку рано, но за "Воронеж" Россия может Западу ответить жестко
04:20Полковник запаса рассказал, как ВС РФ бьются за важные высоты в Липцах и утюжат логистику ВСУ
04:10"Своевременно и в полном объеме": эксперт рассказал, как прошел первый этап российских ядерных учений
04:00Все причастные к "Крокусу" будут наказаны: Ющук объяснил, почему по Зеленскому теперь "может прилететь"
03:45Упреждающий удар: эксперт рассказал, какую важную коррективу нужно внести в ядерную стратегию России
03:30Боеготовность и синхронизация: Владимир Козин объяснил, что означают ядерные учения России и Белоруссии
03:20Эксперт рассказал, почему Кишинев хочет "усидеть на двух стульях", но нужно пересесть поближе к России
03:10Владимир Козин объяснил, почему ТЯО можно отнести нестратегическому ядерному оружию лишь "с натяжкой"
03:00"Прекрасная Галиция" как идеальный вариант для Варшавы: эксперт о том, как в итоге могут поделить Украину
02:32Демилитаризация Украины: Как должен выглядеть успех СВО
23:58В России намерены изменить налоговую систему, Минфин подготовил законопроект
23:37Пентагон, Госдеп и Белый дом высказались против украинских ударов по РФ
23:13В России из участников СВО начали готовить лучших управленцев
22:57Анатолий Антонов, биография
22:42Спикер Рады ответил Путину о легитимности Зеленского, вспомнив о демократии
22:21Зеленского попросили больше не заикаться о вступлении Украины в НАТО – The Telegraph
21:52Макрон выступил за украинские удары по территории России
21:23Блэкауты не обошли стороной украинские оборонные заводы, отрасль ждут проблемы – СМИ
20:41Захарова поймала демократов на двойных стандартах в раскрытии причин "невероятно реальных кризисов"
Лента новостейМолния