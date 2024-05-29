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Полковник запаса рассказал, как ВС РФ бьются за важные высоты в Липцах и утюжат логистику ВСУ

Полковник запаса рассказал, как ВС РФ бьются за важные высоты в Липцах и утюжат логистику ВСУ - 29.05.2024 Украина.ру

Полковник запаса рассказал, как ВС РФ бьются за важные высоты в Липцах и утюжат логистику ВСУ

С захватом высот в Липцах ВС РФ смогут вести огонь по главной линии обороны ВСУ вокруг Харькова вдоль окружной трассы. От поселка до этой дороги всего 18 километров. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2024-05-29T04:20

2024-05-29T04:20

2024-05-29T04:20

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Населенный пункт Липцы - это важный транспортный узел. Поселок находится в низине, вокруг расположены высоты. Сейчас ВС РФ захватили высоты в районе Травянского водохранилища, но ВСУ еще удерживают позиции южнее Липцев, рассказал эксперт.Там идет дорога "Липцы — Харьков", которая проходит через Русские Тишки. Многие говорят, что там уже идут бои. Никаких боев там нет. Пока не выбьем ВСУ с высот и не овладеем Липцами, ничего не будет, добавил он.Повторюсь, бои идут за высоты. Если не взять эти высоты — Липцы останутся в низине и никто их не будет контролировать, уточнил обозреватель.Есть важный нюанс, который влияет на обстановку вокруг Липцев. Западнее поселка есть железная дорога в районе Больших и Малых Проходов, которая ведет через дамбу. За ними — расположен поселок Слатино, указал он."Через него проходит железная дорога от Белгорода до Харькова. Это основные пути подвоза боеприпасов и техники. Мы их тоже утюжим огневыми средствами", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Геннадий Алехин: Россия перережет ВСУ все транспортные артерии, чтобы вбить клин между Сумами и Конотопом читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240528/1055317838.html

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