Полковник запаса рассказал, как ВС РФ бьются за важные высоты в Липцах и утюжат логистику ВСУ
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа САУ "Гиацинт-С" группировки "Центр"
С захватом высот в Липцах ВС РФ смогут вести огонь по главной линии обороны ВСУ вокруг Харькова вдоль окружной трассы. От поселка до этой дороги всего 18 километров. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Населенный пункт Липцы - это важный транспортный узел. Поселок находится в низине, вокруг расположены высоты. Сейчас ВС РФ захватили высоты в районе Травянского водохранилища, но ВСУ еще удерживают позиции южнее Липцев, рассказал эксперт.
Там идет дорога "Липцы — Харьков", которая проходит через Русские Тишки. Многие говорят, что там уже идут бои. Никаких боев там нет. Пока не выбьем ВСУ с высот и не овладеем Липцами, ничего не будет, добавил он.
Повторюсь, бои идут за высоты. Если не взять эти высоты — Липцы останутся в низине и никто их не будет контролировать, уточнил обозреватель.
"Более того, с захватом этих высот мы сможем вести огонь по главной линии обороны ВСУ вокруг Харькова вдоль автомобильной окружной трассы. От Липцев до этой дороги всего 18 километров. До нее уже сможет доставать наша ствольная артиллерия", - отметил Алехин.
Есть важный нюанс, который влияет на обстановку вокруг Липцев. Западнее поселка есть железная дорога в районе Больших и Малых Проходов, которая ведет через дамбу. За ними — расположен поселок Слатино, указал он.
"Через него проходит железная дорога от Белгорода до Харькова. Это основные пути подвоза боеприпасов и техники. Мы их тоже утюжим огневыми средствами", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Геннадий Алехин: Россия перережет ВСУ все транспортные артерии, чтобы вбить клин между Сумами и Конотопом читайте на сайте Украина.ру
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