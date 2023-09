https://ukraina.ru/20230920/1049562870.html

"Катюша" из Мариуполя прогремела на весь мир. Как китайская певица Ван Фан стала фаворитом мировой сети

"Катюша" из Мариуполя прогремела на весь мир. Как китайская певица Ван Фан стала фаворитом мировой сети - 20.09.2023 Украина.ру

"Катюша" из Мариуполя прогремела на весь мир. Как китайская певица Ван Фан стала фаворитом мировой сети

Ролик с исполнением китайской певицей Ван Фан легендарной песни "Катюша" в стенах отстраивающегося Мариупольского театра получил большой международный резонанс. Доказательство тому – более 110 млн просмотров в интернете, публикации об этом в ведущих мировых СМИ и гневный комментарий МИД Украины

2023-09-20T14:02

2023-09-20T14:02

2023-09-20T14:09

эксклюзив

китай

мариуполь

певица

театр

песня

украина

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/14/1049562249_0:73:638:432_1920x0_80_0_0_661ae6abfbaa825bde8c454f13551705.jpg

Ван Фан побывала в России в составе делегации китайских блогеров, приезд которой был организован изданием Украина.ру медиагруппы "Россия сегодня" в начале сентября. В ходе посещения Мариуполя, певица из КНР исполнила на камеру "Катюшу", что вызвало большой ажиотаж в сети и массмедиа."Песня "Катюша", которую исполняли воины Народно-освободительной армии Китая на параде на Красной площади в Москве, у нас в стране вошла в "Десятку величайших антифашистских песен" и по сей день вдохновляет и китайский народ", - объяснила она изданию Украина.ру выбор этой песни.Новость об этом, в частности, опубликовали британские The Economist, The Telegraph и BBC, американские CNN и The New York post, а также целый ряд других западных СМИ.Не смогли пройти мимо этого факта и на Украине. Так, официальный представитель МИД этой страны Олег Николенко написал у себя в соцсетях пост, в котором осудил приезд граждан Китая в ДНР.Украинский дипломат также сообщил, что всем членам китайской делегации будет запрещен въезд на Украину.Тем не менее, в украинском сегменте интернета ролик с Ван Фан посмотрели более 500 тыс. раз.Еще более впечатляющие цифры видео из Мариуполя набрало в России и Китае – более 6 и 100 млн соответственно.Что касается протестов украинской стороны, то по этому поводу высказалась сама Ван Фан на пресс-конференции, организованной изданием Украина.ру.В ДНР китайская делегация встречалась с врио главы Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным. Представители Китая также побывали в Крыму, где у них состоялся разговор с главой региона Сергеем Аксеновым.Блогеры выразили признательность изданию Украина.ру за организацию этой поездки.

https://ukraina.ru/20230911/1049328385.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Павел Котов

Павел Котов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Котов

эксклюзив, китай, мариуполь, певица, театр, песня, украина, россия