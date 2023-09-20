"Катюша" из Мариуполя прогремела на весь мир. Как китайская певица Ван Фан стала фаворитом мировой сети
14:02 20.09.2023 (обновлено: 14:09 20.09.2023)
© скриншот видео
© скриншот видео
Ролик с исполнением китайской певицей Ван Фан легендарной песни "Катюша" в стенах отстраивающегося Мариупольского театра получил большой международный резонанс. Доказательство тому – более 110 млн просмотров в интернете, публикации об этом в ведущих мировых СМИ и гневный комментарий МИД Украины
Ван Фан побывала в России в составе делегации китайских блогеров, приезд которой был организован изданием Украина.ру медиагруппы "Россия сегодня" в начале сентября. В ходе посещения Мариуполя, певица из КНР исполнила на камеру "Катюшу", что вызвало большой ажиотаж в сети и массмедиа.
"Песня "Катюша", которую исполняли воины Народно-освободительной армии Китая на параде на Красной площади в Москве, у нас в стране вошла в "Десятку величайших антифашистских песен" и по сей день вдохновляет и китайский народ", - объяснила она изданию Украина.ру выбор этой песни.
Новость об этом, в частности, опубликовали британские The Economist, The Telegraph и BBC, американские CNN и The New York post, а также целый ряд других западных СМИ.
Не смогли пройти мимо этого факта и на Украине. Так, официальный представитель МИД этой страны Олег Николенко написал у себя в соцсетях пост, в котором осудил приезд граждан Китая в ДНР.
"Украина уважает территориальную целостность Китая и ожидает от китайской стороны объяснений цели пребывания китайских граждан в Мариуполе, а также пути их попадания во временно оккупированный украинский город", - написал он.
Украинский дипломат также сообщил, что всем членам китайской делегации будет запрещен въезд на Украину.
Тем не менее, в украинском сегменте интернета ролик с Ван Фан посмотрели более 500 тыс. раз.
Еще более впечатляющие цифры видео из Мариуполя набрало в России и Китае – более 6 и 100 млн соответственно.
Что касается протестов украинской стороны, то по этому поводу высказалась сама Ван Фан на пресс-конференции, организованной изданием Украина.ру.
"По китайскому закону надо уважать законы страны пребывания. Если у нас есть российская виза, мы можем посещать любые регионы. Если у Украины есть вопросы, она может прояснить их с российскими властями. А у украинцев, посещающих Тайвань, не было китайских виз", - сказала она.
В ДНР китайская делегация встречалась с врио главы Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным. Представители Китая также побывали в Крыму, где у них состоялся разговор с главой региона Сергеем Аксеновым.
Блогеры выразили признательность изданию Украина.ру за организацию этой поездки.
11 сентября, 15:32Дружбу и доверие между РФ и Китаем не построить без культурного общения – китайская певица Ван ФанМежду Россией и Китаем должно быть культурное общение, без этого не получится построить настоящее доверие и дружбу, заявила китайская оперная певица, профессор искусствоведения Ван Фан в ходе пресс-конференции, организованной изданием Украина.ру 11 сентября