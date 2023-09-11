https://ukraina.ru/20230911/1049323501.html

"Мир узнает, кто разрушил Мариуполь". Китайские блогеры и журналисты рассказали о поездке по России

"Мир узнает, кто разрушил Мариуполь". Китайские блогеры и журналисты рассказали о поездке по России - 11.09.2023 Украина.ру

"Мир узнает, кто разрушил Мариуполь". Китайские блогеры и журналисты рассказали о поездке по России

Блогеры и журналисты из Китая посетили Россию по приглашению издания Украина.ру, провели здесь более недели, побывав и на новых территориях РФ.

2023-09-11T13:53

2023-09-11T13:53

2023-09-11T14:00

пресс-конференция

россия

китай

новые регионы

сво

сми

сотрудничество

донбасс

крым

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О своих впечатлениях китайские коллеги рассказали на пресс-конференции "Информационное сотрудничество России и Китая", состоявшейся в понедельник, 11 сентября, в пресс-центре Международной медиагруппы "Россия сегодня".Открывая пресс-конференцию, главный редактор издания Украина.ру Искандер Хисамов отметил, что поездка китайских блогеров состоялась в рамках реализуемой ныне стратегии разворота России на Восток и особого внимания к Китаю.Блогер, председатель правления "Апрель медиа" Жао Цзинь поблагодарил МИА "Россия сегодня" за возможность посетить Россию."Мы, конечно, с большим интересом посетили Москву, съездили на Донбасс, побывали на Крымском полуострове. Этот визит принес для нас очень большие результаты", - сказал он, добавив, что на них большое впечатление произвели гостеприимство россиян. Блогеры посетили музеи, осмотрели исторические достопримечательности."И мы очень хорошо понимаем, что Россия и Китай – это два героических народа", - сказал Жао Цзинь. Он продолжил: "В Мариуполе мы видели вновь отстроенные учебные заведения, больницы, инфраструктурные объекты. Мы увидели те бедствия и раны, которые принесла война, а также увидели процесс восстановления, который идет очень быстро. И это тоже впечатляет. Мы надеемся, что на Донбассе как можно скорее воцарится мир, и все жители этого региона смогут наслаждаться в будущем мирной и счастливой жизнью".Жао Цзинь рассказал о встречах с руководством Крыма, из которых узнал, что в Крыму будут рады китайским туристам. Журналисты и блогеры посетили ряд предприятий полуострова, побывали в Севастопольском университете. Все эти встречи показали, что перспективы гуманитарного сотрудничества между Россией и Китаем имеют очень хорошие перспективы, подчеркнул он."В составе нашей делегации есть представители сетевых СМИ, есть блогеры, есть и деятели искусства. Поэтому можно сказать, что наша делегация очень хорошо представляет то, что называется народной дипломатией. И мы бы хотели продолжать прикладывать усилия для того, чтобы укреплять взаимодействие и общение между народами двух наших стран", - отметил Жао Цзинь. Он добавил, что народная дипломатия дополнит то взаимодействие и сотрудничество между двумя странами, которое достаточно успешно развивается на уровне руководства государств.Искандер Хисамов спроси, что более всего впечатлило китайских журналистов во время поездки и что больше всего опечалило? На этот вопрос ответил блогер-миллионник, публицист Сюй Цзицзюнь. По его словам, народный визит состоялся с целью посмотреть, как живут рядовые россияне, как развивается Россия, в том числе ее новые регионы."И мы увидели, что после войны в Донбассе быстро строят очень хорошие, соответствующие самым высоким стандартам учебные заведения, больницы и другие объекты социальной инфраструктуры. Мы видим стремление жителей региона Донбасса вернуться к нормальной жизни как можно скорее. И мы видим, что органы власти Российской Федерации прилагают колоссальные усилия для того, чтобы решать эти вопросы", - рассказал о своих впечатлениях китайский публицист.Своими впечатлениями о поездке поделилась блогер, певица, профессор искусствоведения Ван Фан, чье выступление в Мариупольском драмтеатре вызвало настоящий фурор (а украинский МИД даже выступил с грозным заявлением о запрете на въезд для китайской делегации, посетившей новые регионы РФ)."Я не только певица, я еще и мать, у меня двое детей, и я надеюсь, что будет еще больше детей. Поэтому, когда я видела в репортажах СМИ сообщения об убийстве детей Донбасса украинскими нацистами, это вызывало во мне гнев, возмущение и целую гамму переживаний. Я все время хотела приехать на Донбасс, посмотреть, как там живут люди, как там живут дети", - сказала певица, добавив: она надеется, что будет возможность что-то для них сделать.Член политического консультативного совета КНР, политический обозреватель и писатель Чжоу Сяопин рассказал, что во время посещения Москвы обратил внимание на некоторые особенности: например, в Китае европейским туристам предлагают в ресторанах нож и вилку, а вот в московских ресторанах есть проблема с палочками."Это маленькая деталь, но она показывает то, что по-прежнему очень мало общения между людьми наших стран. И мне кажется, здесь нам нужно прикладывать усилия для того, чтобы развивать гуманитарные, культурные обмены для того, чтобы заполнить этот вакуум", – сказал он.Китайский политобозреватель также добавил, что китайские блогеры пока черпают информацию в основном из западных СМИ, обращают на них больше внимания, нежели на СМИ российские. По его словам, "Эту тенденцию нужно переломить, поскольку сейчас мы стоим плечом к плечу и стремимся к общему будущему и к общему процветанию, это очень важно".Он напомнил, что в свое время СССР оказал большую помощь оказавшемуся в изоляции Китаю в строительстве предприятий. Есть общее прошлое, когда были заложены основы отношений, но сейчас эти темы очень мало звучат в СМИ – наверное, есть необходимость организовывать совместно соответствующие выставки, "больше рассказывать о славном историческом прошлом и традициях российско-китайской дружбы".С этим согласился Искандер Хисамов, отметивший, что информационная работа должна быть гораздо более интенсивной и со стороны Китая, и со стороны России – "мы должны свою правду доносить до своих народов и вовне… а правда за нами".Что нужно делать? Китай и Россия – лучшие друзья, но пока люди в этих двух странах мало знают язык соседа, отметил Сюй Цзицзюнь. По его словам, такую ситуацию надо бы исправить. В КНР уже стоит задача по подготовке большого количества специалистов со знанием русского языка, в России президент Владимир Путин высказывал пожелание, что нужно больше внимания уделить изучению китайского языка российскими студентами и школьниками. Если все это будет реализовано синхронно с двух сторон, то скоро в двух странах появится значительное количество людей, знающих язык страны-соседа – и чем больше будет таких людей, тем больше будет контактов между Россией и Китаем в самых различных областях, больше будет понимания, подчеркнул китайский публицист.В свою очередь, Искандер Хисамов отметил, что период 90-х, когда в России во всем главенствовал поиск прибыли, а "бесприбыльные" духовные и культурные связи предавались забвению, уже прошел – "мы выбираемся из этой ситуации". Он подчеркнул, что снова есть понимание важности культурного взаимодействия – и в этом смысле исполнение песни "Катюша" в мариупольском театре, возможно, значит больше, чем многие дискуссии.Обсудили и реакцию украинских властей на исполнение "Катюши". Жао Цзинь рассказал, что члены делегации обратили внимание на заявление украинского МИД и считают это проявлением двойных стандартов. Он напомнил, что 9 сентября украинская делегация посетила Тайвань и спросил: "Нужно узнать, не наносит ли это вред взаимоотношения между народами? Этот визит в Тайвань вызвал бурю возмущения в Китае". Кроме того, китайский блогер предложил вспомнить ситуацию с предприятием "Мотор Сич", когда Украина на захотела возмещать Китаю убытки."Хотел бы подчеркнуть, что наш визит направлен на то, чтобы продвигать мирное взаимодействие и осуществлять культурное взаимодействие с населением территорий, которые мы посетили, Поэтому, я считаю, что украинский МИД делает беспочвенные заявления", - сказал Жао Цзинь.В свою очередь, Ван Фан добавила: история расставит все по своим местам, мир узнает, кто разрушил Мариуполь, "эта тайна не будет погребена навечно". Она рассказала, что одна французская журналистка сняла фильм о событиях на Донбассе, там приведены доказательства зверств и преступлений украинских нацистов."К сожалению, этот фильм был запрещен к показу (на Украине – Ред.). И это характерный способ действия современных украинских властей", - отметила Ван Фан.В завершение первый заместитель главного редактора Международной медиагруппы "Россия Сегодня" Сергей Кочетков поблагодарил китайских блогеров и журналистов за мужество – не каждый решится посетить места, находящиеся недалеко от "ленточки", от зоны боевых действий. Он выразил надежду на то, что и другие китайские журналисты будут приезжать в Россию.

https://ukraina.ru/20230807/1048531380.html

https://ukraina.ru/20230908/1049280657.html

https://ukraina.ru/20230908/1049264155.html

https://ukraina.ru/20230512/1046179759.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

пресс-конференция, россия, китай, новые регионы, сво, сми, сотрудничество, донбасс, крым