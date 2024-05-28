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Прелюдия к горячей фазе: Лукашенко напомнил о значении информационной войны
Прелюдия к горячей фазе: Лукашенко напомнил о значении информационной войны - 28.05.2024 Украина.ру
Прелюдия к горячей фазе: Лукашенко напомнил о значении информационной войны
Информационная война это прелюдия к горячей фазе противостояния. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на Форуме медийного сообщества Беларуси в Могилеве. Его слова приводят журналисты "БЕЛТА"
2024-05-28T12:36
2024-05-28T12:36
2024-05-28T12:37
новости
белоруссия
александр лукашенко
война
информационная война
информация
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Белорусский лидер напомнил, что такие понятия как "информационная война", "ментальная война", "фейки", "постправда" появились буквально 6-7 лет назад. При этом явления, которые они означают, вероятно, возникли одновременно с появлением человека.Форуме медийного сообщества Беларуси проходит во Дворце культуры области в Могилёве. На форум собрались более тысячи человек, в том числе журналисты, блогеры, руководители СМИ Беларуси, пресс-секретари.
https://ukraina.ru/20240525/1055281818.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, белоруссия, александр лукашенко, война, информационная война, информация
Новости, Белоруссия, Александр Лукашенко, война, информационная война, информация
Прелюдия к горячей фазе: Лукашенко напомнил о значении информационной войны
12:36 28.05.2024 (обновлено: 12:37 28.05.2024)
Информационная война это прелюдия к горячей фазе противостояния. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на Форуме медийного сообщества Беларуси в Могилеве. Его слова приводят журналисты "БЕЛТА"