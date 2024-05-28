Прелюдия к горячей фазе: Лукашенко напомнил о значении информационной войны - 28.05.2024 Украина.ру
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Прелюдия к горячей фазе: Лукашенко напомнил о значении информационной войны
Прелюдия к горячей фазе: Лукашенко напомнил о значении информационной войны - 28.05.2024 Украина.ру
Прелюдия к горячей фазе: Лукашенко напомнил о значении информационной войны
Информационная война это прелюдия к горячей фазе противостояния. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на Форуме медийного сообщества Беларуси в Могилеве. Его слова приводят журналисты "БЕЛТА"
2024-05-28T12:36
2024-05-28T12:37
новости
белоруссия
александр лукашенко
война
информационная война
информация
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Белорусский лидер напомнил, что такие понятия как "информационная война", "ментальная война", "фейки", "постправда" появились буквально 6-7 лет назад. При этом явления, которые они означают, вероятно, возникли одновременно с появлением человека.Форуме медийного сообщества Беларуси проходит во Дворце культуры области в Могилёве. На форум собрались более тысячи человек, в том числе журналисты, блогеры, руководители СМИ Беларуси, пресс-секретари.
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новости, белоруссия, александр лукашенко, война, информационная война, информация
Новости, Белоруссия, Александр Лукашенко, война, информационная война, информация

Прелюдия к горячей фазе: Лукашенко напомнил о значении информационной войны

12:36 28.05.2024 (обновлено: 12:37 28.05.2024)
 
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© РИА Новости . Павел Бедняков
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Информационная война это прелюдия к горячей фазе противостояния. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на Форуме медийного сообщества Беларуси в Могилеве. Его слова приводят журналисты "БЕЛТА"
Белорусский лидер напомнил, что такие понятия как "информационная война", "ментальная война", "фейки", "постправда" появились буквально 6-7 лет назад. При этом явления, которые они означают, вероятно, возникли одновременно с появлением человека.
"Информационная война - это прелюдия к горячей фазе противостояния", - сказал Лукашенко.
Форуме медийного сообщества Беларуси проходит во Дворце культуры области в Могилёве. На форум собрались более тысячи человек, в том числе журналисты, блогеры, руководители СМИ Беларуси, пресс-секретари.
25 мая, 08:54
Белорусские намеки: о чем предупреждает ПутинПо итогам визита Владимир Путина в сопровождении новоназначенного министра обороны Андрея Белоусова и министра иностранных дел Сергея Лаврова было сделано много интересных, важных и интригующих сигналов.
 
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