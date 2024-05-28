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Бельгия поставит Украине 30 истребителей F-16

Бельгия поставит Украине 30 истребителей F-16 - 28.05.2024 Украина.ру

Бельгия поставит Украине 30 истребителей F-16

Бельгия обязуется поставить Украине тридцать истребителей F-16 к 2028 году. Об этом заявила глава МИД Бельгии Аджа Лябиб. Её слова приводит бельгийская газета Het Laatste Nieuws

2024-05-28T12:00

2024-05-28T12:00

2024-05-28T12:00

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нидерланды

владимир зеленский

f-16

вооруженные силы украины

истребитель

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По итогам визита Владимира Зеленского в Бельгию Брюссель пообещал поставить Украине 30 истребителей F-16 до 2028 года. По словам главы МИД Бельгии, первые истребители будут поставлены в этом году. Это обязательство будет официально закреплено в документе.В прошлом году Бельгия вместе с Нидерландами, Данией и Норвегией присоединилась к коалиции F-16. Осенью 2023 года бельгийское правительство пообещало поставить некоторое количество F-16 после того, как в страну прибудут первые F-35.Издание отмечает, что со временем Бельгия хочет поставить Украине 45 истребителей F-16.Ранее сообщалось, что Нидерланды планируют передать Украине истребители F-16 не раньше осени этого года.А представитель воздушных сил ВСУ Илья Евлаш 5 мая заявил, что первые истребители F-16 американского производства могут появиться на Украине уже после Пасхи.

https://ukraina.ru/20240430/1054821463.html

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новости, бельгия, украина, нидерланды, владимир зеленский, f-16, вооруженные силы украины, истребитель