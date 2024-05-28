Бельгия поставит Украине 30 истребителей F-16 - 28.05.2024 Украина.ру
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Бельгия поставит Украине 30 истребителей F-16
Бельгия поставит Украине 30 истребителей F-16 - 28.05.2024 Украина.ру
Бельгия поставит Украине 30 истребителей F-16
Бельгия обязуется поставить Украине тридцать истребителей F-16 к 2028 году. Об этом заявила глава МИД Бельгии Аджа Лябиб. Её слова приводит бельгийская газета Het Laatste Nieuws
2024-05-28T12:00
2024-05-28T12:00
новости
бельгия
украина
нидерланды
владимир зеленский
f-16
вооруженные силы украины
истребитель
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По итогам визита Владимира Зеленского в Бельгию Брюссель пообещал поставить Украине 30 истребителей F-16 до 2028 года. По словам главы МИД Бельгии, первые истребители будут поставлены в этом году. Это обязательство будет официально закреплено в документе.В прошлом году Бельгия вместе с Нидерландами, Данией и Норвегией присоединилась к коалиции F-16. Осенью 2023 года бельгийское правительство пообещало поставить некоторое количество F-16 после того, как в страну прибудут первые F-35.Издание отмечает, что со временем Бельгия хочет поставить Украине 45 истребителей F-16.Ранее сообщалось, что Нидерланды планируют передать Украине истребители F-16 не раньше осени этого года.А представитель воздушных сил ВСУ Илья Евлаш 5 мая заявил, что первые истребители F-16 американского производства могут появиться на Украине уже после Пасхи.
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новости, бельгия, украина, нидерланды, владимир зеленский, f-16, вооруженные силы украины, истребитель
Новости, Бельгия, Украина, Нидерланды, Владимир Зеленский, F-16, Вооруженные силы Украины, истребитель

Бельгия поставит Украине 30 истребителей F-16

12:00 28.05.2024
 
© Пресс-служба президента УкраиныF-16
F-16
© Пресс-служба президента Украины
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Бельгия обязуется поставить Украине тридцать истребителей F-16 к 2028 году. Об этом заявила глава МИД Бельгии Аджа Лябиб. Её слова приводит бельгийская газета Het Laatste Nieuws
По итогам визита Владимира Зеленского в Бельгию Брюссель пообещал поставить Украине 30 истребителей F-16 до 2028 года. По словам главы МИД Бельгии, первые истребители будут поставлены в этом году. Это обязательство будет официально закреплено в документе.
В прошлом году Бельгия вместе с Нидерландами, Данией и Норвегией присоединилась к коалиции F-16. Осенью 2023 года бельгийское правительство пообещало поставить некоторое количество F-16 после того, как в страну прибудут первые F-35.
Издание отмечает, что со временем Бельгия хочет поставить Украине 45 истребителей F-16.
Ранее сообщалось, что Нидерланды планируют передать Украине истребители F-16 не раньше осени этого года.
А представитель воздушных сил ВСУ Илья Евлаш 5 мая заявил, что первые истребители F-16 американского производства могут появиться на Украине уже после Пасхи.
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НовостиБельгияУкраинаНидерландыВладимир ЗеленскийF-16Вооруженные силы Украиныистребитель
 
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