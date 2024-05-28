"Завалены телами": в Крынках обнаружили подвалы с трупами ВСУшников - 28.05.2024 Украина.ру
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"Завалены телами": в Крынках обнаружили подвалы с трупами ВСУшников
"Завалены телами": в Крынках обнаружили подвалы с трупами ВСУшников - 28.05.2024 Украина.ру
"Завалены телами": в Крынках обнаружили подвалы с трупами ВСУшников
Губернатор Херсонской области рассказал о находках российских военных в Крынках. Об этом он написал 28 мая в своём телеграм-канале
2024-05-28T09:55
2024-05-28T09:55
новости
россия
херсонская область
владимир сальдо
сергей шойгу
вооруженные силы украины
всу
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В Минобороны РФ 20 февраля сообщили о завершении работы по зачистке территории в Крынках. Тогдашний министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что там находились четыре бригады корпуса морской пехоты ВСУ, у которых имелась задача достичь западного побережья Крыма. По словам Шойгу, потери ВСУ здесь составили почти 3,4 тысячи человек.Крынки расположены на левом берегу Днепра в Херсонской области.
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новости, россия, херсонская область, владимир сальдо, сергей шойгу, вооруженные силы украины, всу
Новости, Россия, Херсонская область, Владимир Сальдо, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, ВСУ

"Завалены телами": в Крынках обнаружили подвалы с трупами ВСУшников

09:55 28.05.2024
 
© AP / Mstyslav Chernov
- РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© AP / Mstyslav Chernov
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Губернатор Херсонской области рассказал о находках российских военных в Крынках. Об этом он написал 28 мая в своём телеграм-канале

"Что касается Крынок, то наши военные при обследовании разрушенных домов продолжают обнаруживать страшные находки — подвалы, заваленные телами так называемых "морских пехотинцев". Только в таком виде они присутствуют в Крынках", - написал Сальдо.

В Минобороны РФ 20 февраля сообщили о завершении работы по зачистке территории в Крынках.
Тогдашний министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что там находились четыре бригады корпуса морской пехоты ВСУ, у которых имелась задача достичь западного побережья Крыма. По словам Шойгу, потери ВСУ здесь составили почти 3,4 тысячи человек.
Крынки расположены на левом берегу Днепра в Херсонской области.
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НовостиРоссияХерсонская областьВладимир СальдоСергей ШойгуВооруженные силы УкраиныВСУ
 
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