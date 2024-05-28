"Завалены телами": в Крынках обнаружили подвалы с трупами ВСУшников
© AP / Mstyslav Chernov
© AP / Mstyslav Chernov
Губернатор Херсонской области рассказал о находках российских военных в Крынках. Об этом он написал 28 мая в своём телеграм-канале
"Что касается Крынок, то наши военные при обследовании разрушенных домов продолжают обнаруживать страшные находки — подвалы, заваленные телами так называемых "морских пехотинцев". Только в таком виде они присутствуют в Крынках", - написал Сальдо.
В Минобороны РФ 20 февраля сообщили о завершении работы по зачистке территории в Крынках.
Тогдашний министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что там находились четыре бригады корпуса морской пехоты ВСУ, у которых имелась задача достичь западного побережья Крыма. По словам Шойгу, потери ВСУ здесь составили почти 3,4 тысячи человек.
Крынки расположены на левом берегу Днепра в Херсонской области.