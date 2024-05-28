https://ukraina.ru/20240528/1055323959.html

"Завалены телами": в Крынках обнаружили подвалы с трупами ВСУшников

"Завалены телами": в Крынках обнаружили подвалы с трупами ВСУшников - 28.05.2024 Украина.ру

"Завалены телами": в Крынках обнаружили подвалы с трупами ВСУшников

Губернатор Херсонской области рассказал о находках российских военных в Крынках. Об этом он написал 28 мая в своём телеграм-канале

2024-05-28T09:55

2024-05-28T09:55

2024-05-28T09:55

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В Минобороны РФ 20 февраля сообщили о завершении работы по зачистке территории в Крынках. Тогдашний министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что там находились четыре бригады корпуса морской пехоты ВСУ, у которых имелась задача достичь западного побережья Крыма. По словам Шойгу, потери ВСУ здесь составили почти 3,4 тысячи человек.Крынки расположены на левом берегу Днепра в Херсонской области.

https://ukraina.ru/20240528/1055322560.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, херсонская область, владимир сальдо, сергей шойгу, вооруженные силы украины, всу