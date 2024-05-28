https://ukraina.ru/20240528/1055309006.html

"В какой-то момент окажется, что Украины нет". Украинские эксперты о планах власти "сократить Украину"

"В какой-то момент окажется, что Украины нет". Украинские эксперты о планах власти "сократить Украину" - 28.05.2024 Украина.ру

"В какой-то момент окажется, что Украины нет". Украинские эксперты о планах власти "сократить Украину"

В украинском экспертном сообществе констатируют реальную возможность революции и гражданской войны. По крайней мере, все предпосылки к этому есть. Спорят и о цене вопроса, спорят о том, что теперь считать Украиной

2024-05-28T06:11

2024-05-28T06:11

2024-05-28T06:13

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Такую тему поднял украинский политический философ Сергей Дацюк в связи с ситуацией, сложившейся вокруг Харькова."Мы удерживаем Харьков - не в военном плане, а в демографическом? То есть, после того, как мы отобьем врага, Харьков будет?" - задал вопрос философ. Он выразил сомнение в том, что об этом думают во властных кабинетах."Мы будем вообще удерживать Восточную Украину или мы считаем, что Украина — это только Западная Украина и Киев - и все, то есть, до Днепра? Если мы так считаем, то оно так и произойдет", - сказал Дацюк в эфире ютуб-канала политолога Юрия Романенко. По его мнению, если не бороться за города Юго-востока страны, то "в какой-то момент окажется, что Украины нет"."То есть, есть какая-то ее часть, которая продолжает считать себя Украиной, но это уже не Украина", - описал эксперт вероятное будущее. Он добавил, что следовало еще до войны дать ответ на вопрос, "зачем нам быть вместе с Харьковом".По его словам, "если мы скажем, что кто-то там говорит по-русски, поэтому они нам такие не нужны, то это не ответ, это тот ответ, который не удерживает Харьков". Дацюк добавил, что в таком случае, даже "если мы (киевский режим — Ред.) отобьем его территориально, мы превратим город в ничто".По мнению эксперта, именно "вот в этом сегодня проблема, и это условие гражданской войны, а не что-то другое".Эта гражданская война, собственно, давно идет.Экс-депутат Верховной Рады Олег Царев напоминает в своем телеграм-канале, что десять лет тому назад президентские выборы выиграл Петр Порошенко. Он через посла РФ и через другие каналы посылал в Москву сигналы о том, что "будет "президентом мира", причем мира в желательном для России смысле". Сигналы были услышаны.Политик напомнил также и о том, что "до признания Москвой избрания Порошенко, украинская власть была в статусе заговорщиков, незаконно захвативших власть в стране и преступным путем её удерживающих". Он продолжил: "Для тех, кто знал Петра (Порошенко – Ред.) лично, было очевидно, что он обманет. Вся его жизнь — это череда обещаний и обманов. Но решение было принято. Вскоре стало понятно, что Россия своим признанием этих выборов допустила, пожалуй, наибольшую ошибку в этом веке".По словам Царева, прошло десять лет — и вот "очередной президент Украины имеет проблемы с признанием его легитимности. И опять перед Россией дилемма — признавать или нет".Напомним, президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров заявил, что легитимность Зеленского закончилась. Он также отметил, что "мирные переговоры должны быть возобновлены, и не с помощью ультиматумов, а с помощью здравого смысла, и основаны должны быть на здравом смысле".Но России при возобновлении переговоров с Киевом нужно понять, с кем можно и нужно иметь дело при подписании юридических документов. И тогда мы должны быть полностью уверены в том, что имеем дело с легитимными властями.Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в своем телеграм-канале отметил, что "народ Украины — единственный источник власти в стране, который находится в заложниках у диктатора-марионетки". Он добавил, что это необходимо понимать всем и внутри Украины, и за ее пределами - "прежде всего, главам европейских государств".Председатель совета движения "Другая Украина", доктор юридических наук Виктор Медведчук в интервью РИА Новости проанализировал ситуацию и сделал вывод: "Зеленский по истечении срока своих полномочий с 21 мая 2024 года не может их выполнять, то есть является нелегитимным".По словам политика, "это означает нелегитимность не только самого Зеленского, но и всей вертикали президентской власти".Что дальше? Военное положение когда-нибудь да закончится, тогда выборы все равно состоятся, считает украинский бизнесмен, телеведущий и политический деятель Андрей Пальчевский. Возможные кандидаты? Например, Дмитрий Разумков - как "более нейтральная фигура". Это в том случае, если у него будет олигархическая поддержка и не будет западного противодействия...Вообще, по словам Пальчевского, выбор кандидатов в президенты на сей раз — "с гулькин нос", но нельзя исключать ничего. В частности, по его мнению, украинцы могут уже с большой ностальгией вспоминать, какие были цены и тарифы, как работала экономика, когда правительство Украины возглавлял Николай Азаров.Возможно, отмена военного положения — дело отдаленного будущего, но вот покинувший страну экс-советник ОП Алексей Арестович* полагает, что мировые игроки — Запад, Китай, Россия — приняли решение о прекращении огня на Украине. Против — Зеленский и Британия. Но в Британии скоро выборы и - как знать, возможно скоро Зеленский может остаться один, считает экс-советник украинского президента.По его мнению, высказанному в эфире одного из ютуб-каналов, сейчас США, Европа, Китай и Россия (до некоторой степени) будут принуждать Зеленского к согласию на перемирие. Принуждать будут "разными средствами" и достаточно жестко.Пока Зеленский остается на своей позиции – продолжать конфликт. В интервью казахстанскому порталу "Орда" он заявил: "Прекращение огня сегодня… Для нас (для киевского режима – Ред.) это очень опасно, очень". По мнению Зеленского, это даст России возможности для усиления своих позиций.Отметим, что стремление мировых игроков к перемирию тоже под вопросом. Так, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью YouTube-каналу Patrióta отметил, что блок НАТО хочет стать участником конфликта на Украине. По мнению политика, "шансы, что Альянс удастся от этого удержать, ограничены, потому что они не хотят, чтобы их убеждали". В общем, может случится так, что "реализуются худшие сценарии".О том, что думают украинские эксперты о демографической ситуации в стране - в материале Половина страны потеряна навсегда. Украинские эксперты с беспокойством о том, кем заменить украинцев* Включен в РФ в перечень террористов и экстремистов.

https://ukraina.ru/20240526/1055290951.html

https://ukraina.ru/20240525/1055266935.html

https://ukraina.ru/20240522/1055193989.html

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эксклюзив, сво, украина, россия, владимир путин, вячеслав володин, запад, виктор орбан, олег царев, петр порошенко, алексей арестович, политика, эксперты, андрей пальчевский