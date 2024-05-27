https://ukraina.ru/20240527/1055294963.html

"Это другое". Столтенберг против Байдена

"Это другое". Столтенберг против Байдена - 27.05.2024 Украина.ру

"Это другое". Столтенберг против Байдена

Статья, опубликованная в британском издании The Economist 24 мая называется не так, но начинается именно с такого утверждения: "чёткой, хотя и неназванной целью г-на Столтенберга была политика, проводимая Джо Байденом, президентом Америки, по контролю за тем, что Украина может и не может атаковать с помощью систем, поставляемых Америкой"

2024-05-27T06:04

2024-05-27T06:04

2024-05-27T08:08

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эскалация

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Интервью Столтенберга действительно было посвящено реалиям войны на Украине и актуальным ответам НАТО на вызовы этих реалий.Обеспокоенность формального руководителя НАТО вызвана российским наступлением в Харьковской области, но ссылается он, разумеется, на недовольство украинских руководителей: "украинцев уже давно раздражает тот факт, что, если они хотят атаковать цели на российской территории, они должны полагаться на беспилотники отечественного производства, которые имеют лишь ограниченную полезность". Казалось бы, проблемы индейцев, но шериф почему-то старательно делает вид, что они его волнуют, хотя, по его же собственным, словам оснований для волнения нет, прорыва не будет.С сугубо формальной точки зрения, нанося удары со своей территории Россия действительно получает "ассиметричное преимущество".Правда, ни Столтеберг, ни журналист, излагающий содержание интервью, не указали, какие "ассиметричные преимущества" имеет Украина, используя данные разведки стран НАТО и связи Starlink, которые базируются тоже за границами Украины. Но, очевидно, преимущества, которые получает союзник НАТО, "это другое".С другой стороны, Украина имеет все возможности наносить удары по территории России и постоянно этим пользуется. При этом, масштабно используется техника, разработанная и произведённая при поддержке западных союзников, да и собственно западное вооружение, пусть и не самое совершенное технологически. Те подразделения ВСУ, которые атаковали ранее Курскую и Белгородскую области имели именно НАТОвское вооружение. Но это, надо думать, тоже "другое".Что будет делать НАТО:- Поставлять оружие и боеприпасы.- Проводить обучение украинских военных, в том числе – за пределами Украины, что, вне всякого сомнения, тоже создаёт Украине "ассиметричные преимущества". Но мы не будем в очередной его попрекать.Что обсуждается:- Обсуждается возможность предоставления возможности использования западных вооружений (прежде всего, ракет ATACMS) для ударов по целям на территории России в границах 1991 года.- В случае кибератак на инфраструктуру стран НАТО "мы можем задействовать статью 5 и ответить в киберпространстве, а также в других областях, чтобы защитить союзников по НАТО".Тут, правда, надо заметить, что кибератаки никак в 5 статью не умещаются, как не умещается в неё, например, природные или даже техногенные катастрофы. Определить, кто именно осуществляет кибератаку и с какими целями можно только приблизительно. Даже если кто-то берёт на себя ответственность, это не даёт ответов на все вопросы…Кстати, что за ответ в киберпространстве тоже не ясно – будут строить великий северо-атлантический файрвол или атакуют компьютерные сети Гвинеи-Бисау? И о каких "других областях" идёт речь – не об упреждающем же ядерном ударе?Что точно не будет делаться:Столтенберг указывает, что задача состоит в том, "чтобы предотвратить превращение этой войны в полноценную войну между Россией и НАТО в Европе", а, значит, использование сухопутных войск НАТО на территории Украины исключается. Их там и правда нет – в виде боевых подразделений, а не консультантов и наёмников (слухи о переброске Иностранного легиона так и остались слухами).О чём в интервью не говорилось:Ничего не сказано о возможном использовании "украинских" вооружений с территории стран НАТО. Между тем, Зеленский упрашивает сбивать российские ракеты над территорией Украины, а российские эксперты обсуждают возможность базирования украинских F-16 на аэродромах в Румынии и Польши.А ведь странно – такие шаги уж точно ведут к выходу конфликта за пределы Украины – даже более надёжно, чем появление сухопутных войск (они, в конце концов, физически будут находиться на территории Украины). Но Столтенберг о таких возможностях не говорит. Видимо именно потому, что вопрос обсуждается, но определённого решения ещё не принято.Итак, что можно сказать о мотивации Столтенберга?Он, скорее всего, действительно не хочет начала большой европейской войны. Во всяком случае – при его генсековской каденции (полномочия истекают 1 октября).Но почему же он нападает на администрацию США, которая тоже стремится избежать эскалации конфликта и выхода его за пределы Украины?Очевидно, что генсек представляет те круги в НАТО, которые серьёзно обеспокоены возможностью выхода из альянса США в случае победы на ноябрьских выборах Дональда Трампа. И Столтенберг не столько атакует Байдена, сколько создаёт условия, при которых США окажутся слишком глубоко увязаны в украинском конфликте, чтобы просто так взять и выйти из него, бросив "союзников" на произвол судьбы.

https://ukraina.ru/20240507/1054953731.html

https://ukraina.ru/20240428/1054789144.html

https://ukraina.ru/20240517/1055120891.html

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эксклюзив, йенс столтенберг, россия, сша, украина, джо байден, нато, the economist, война, эскалация