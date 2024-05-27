https://ukraina.ru/20240527/1055269109.html

Рассыпанные "зубы" и "полуокопы": военный эксперт о том, почему Украина не подготовила север к обороне

Рассыпанные "зубы" и "полуокопы": военный эксперт о том, почему Украина не подготовила север к обороне - 27.05.2024 Украина.ру

Рассыпанные "зубы" и "полуокопы": военный эксперт о том, почему Украина не подготовила север к обороне

Как показал опыт Харьковской операции и прорывов в районе Липцов и Волчанска, все рассказы о "мифическом пограничном вале" - не более чем украинская пропаганда. Фактически Украина не готовила эту границу к обороне. Об этом в интервью изданию Украина.ру сообщил военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов

2024-05-27T05:00

2024-05-27T05:00

2024-05-27T05:00

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Первые серьезные фортификационные сооружения ВСУ просматриваются в районе поселка Белый Колодезь, что говорит о том, что сейчас российская армия еще наступает в предполье.Линии украинской обороны хорошо видны на спутниковых снимках. Но вопрос в том, снабжены ли они достаточным количеством войск. У Украины крайне сложная ситуация с резервами, стратегических уже не осталось, рассказал эксперт.Это наглядно видно по ситуации под Волчанском. Сейчас туда стянули около 50 батальонно-тактических групп ВСУ, но это именно группы. То есть собирались не слаженные соединения, а из бригад выдергивали отдельные батальоны, чтобы закрыть прорыв, добавил он.Как показал опыт начала Харьковской операции и прорывов ВС РФ в районе Липцов и Волчанска, все рассказы о "мифическом пограничном вале" - не более чем украинская пропаганда, подчеркнул специалист.Беспорядочно рассыпанные бетонные "зубы дракона" и наполовину вырытые окопы свидетельствуют о том, что Украина не готовила эту границу к обороне, грех было этим не воспользоваться, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Анпилогова Россия сделала ВСУ заложниками географии в Харьковской области и погонит их до Чугуева читайте на сайте Украина.руВ чем состоит главная слабость режима Зеленского, можно прочитать в интервью Михаила Поликарпова: Россия нанесет ВСУ такое поражение, что бабий бунт превратит Зеленского в Зелинского

https://ukraina.ru/20240524/1055253161.html

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новости, волчанск, украина, россия, алексей анпилогов, север, вс рф, оборона, харьков, харьковская область, всу, наступление