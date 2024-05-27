Рассыпанные "зубы" и "полуокопы": военный эксперт о том, почему Украина не подготовила север к обороне - 27.05.2024 Украина.ру
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Рассыпанные "зубы" и "полуокопы": военный эксперт о том, почему Украина не подготовила север к обороне
Рассыпанные "зубы" и "полуокопы": военный эксперт о том, почему Украина не подготовила север к обороне - 27.05.2024 Украина.ру
Рассыпанные "зубы" и "полуокопы": военный эксперт о том, почему Украина не подготовила север к обороне
Как показал опыт Харьковской операции и прорывов в районе Липцов и Волчанска, все рассказы о "мифическом пограничном вале" - не более чем украинская пропаганда. Фактически Украина не готовила эту границу к обороне. Об этом в интервью изданию Украина.ру сообщил военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
2024-05-27T05:00
2024-05-27T05:00
новости
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Первые серьезные фортификационные сооружения ВСУ просматриваются в районе поселка Белый Колодезь, что говорит о том, что сейчас российская армия еще наступает в предполье.Линии украинской обороны хорошо видны на спутниковых снимках. Но вопрос в том, снабжены ли они достаточным количеством войск. У Украины крайне сложная ситуация с резервами, стратегических уже не осталось, рассказал эксперт.Это наглядно видно по ситуации под Волчанском. Сейчас туда стянули около 50 батальонно-тактических групп ВСУ, но это именно группы. То есть собирались не слаженные соединения, а из бригад выдергивали отдельные батальоны, чтобы закрыть прорыв, добавил он.Как показал опыт начала Харьковской операции и прорывов ВС РФ в районе Липцов и Волчанска, все рассказы о "мифическом пограничном вале" - не более чем украинская пропаганда, подчеркнул специалист.Беспорядочно рассыпанные бетонные "зубы дракона" и наполовину вырытые окопы свидетельствуют о том, что Украина не готовила эту границу к обороне, грех было этим не воспользоваться, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Анпилогова Россия сделала ВСУ заложниками географии в Харьковской области и погонит их до Чугуева читайте на сайте Украина.руВ чем состоит главная слабость режима Зеленского, можно прочитать в интервью Михаила Поликарпова: Россия нанесет ВСУ такое поражение, что бабий бунт превратит Зеленского в Зелинского
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новости, волчанск, украина, россия, алексей анпилогов, север, вс рф, оборона, харьков, харьковская область, всу, наступление
Новости, Волчанск, Украина, Россия, Алексей Анпилогов, север, ВС РФ, оборона, Харьков, Харьковская область, ВСУ, наступление

Рассыпанные "зубы" и "полуокопы": военный эксперт о том, почему Украина не подготовила север к обороне

05:00 27.05.2024
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкВойска ЛНР заняли опорный пункт ВСУ у поселка Новотошковский
Войска ЛНР заняли опорный пункт ВСУ у поселка Новотошковский - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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Как показал опыт Харьковской операции и прорывов в районе Липцов и Волчанска, все рассказы о "мифическом пограничном вале" - не более чем украинская пропаганда. Фактически Украина не готовила эту границу к обороне. Об этом в интервью изданию Украина.ру сообщил военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
Первые серьезные фортификационные сооружения ВСУ просматриваются в районе поселка Белый Колодезь, что говорит о том, что сейчас российская армия еще наступает в предполье.
Линии украинской обороны хорошо видны на спутниковых снимках. Но вопрос в том, снабжены ли они достаточным количеством войск. У Украины крайне сложная ситуация с резервами, стратегических уже не осталось, рассказал эксперт.
Это наглядно видно по ситуации под Волчанском. Сейчас туда стянули около 50 батальонно-тактических групп ВСУ, но это именно группы. То есть собирались не слаженные соединения, а из бригад выдергивали отдельные батальоны, чтобы закрыть прорыв, добавил он.
"Украинская сторона сейчас отстает в темпах наращивания своей группировки. Причем как такового наращивания не происходит, идет процесс частичного замещения численности. Сколько они теряют, столько и могут насильно рекрутировать в действующую армию", - отметил Анпилогов.
Как показал опыт начала Харьковской операции и прорывов ВС РФ в районе Липцов и Волчанска, все рассказы о "мифическом пограничном вале" - не более чем украинская пропаганда, подчеркнул специалист.
Беспорядочно рассыпанные бетонные "зубы дракона" и наполовину вырытые окопы свидетельствуют о том, что Украина не готовила эту границу к обороне, грех было этим не воспользоваться, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Анпилогова Россия сделала ВСУ заложниками географии в Харьковской области и погонит их до Чугуева читайте на сайте Украина.ру
В чем состоит главная слабость режима Зеленского, можно прочитать в интервью Михаила Поликарпова: Россия нанесет ВСУ такое поражение, что бабий бунт превратит Зеленского в Зелинского
Евгений Линин интервью - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
24 мая, 05:45
Евгений Линин: Россия сбросила ВСУ с высоты на высоте, чтобы "одной ротой" загнать их куда-то за ХарьковМы почему-то до сих пор измеряем силы сторон количеством у них людей и дронов. Дроны – это оружие бедных. Мы же должны быть уверены в том, что у нас достаточно снарядов и авиабомб, а также достаточно технических средств, которые доставят все это на вражеские укрепления
 
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