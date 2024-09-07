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Новый глава украинского МИД попросил у Блинкена усилить антироссийские санкции

Новый глава украинского МИД попросил у Блинкена усилить антироссийские санкции - 07.09.2024 Украина.ру

Новый глава украинского МИД попросил у Блинкена усилить антироссийские санкции

Госсекретарь США Энтони Блинкен на своей странице в соцсети X сообщил, что провел разговор с новым министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой

2024-09-07T10:10

2024-09-07T10:10

2024-09-07T10:10

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"Я поговорил с новым министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой. Он давний партнер, и я уверен, что мы продолжим плодотворную работу и тесное сотрудничество, начатые его предшественником. Буду ждать личной встречи с ним в предстоящие недели", - написал Блинкен.Сибига подтвердил факт разговора.На днях украинский парламент поддержал назначение Сибиги на должность министра иностранных дел Украины вместо уволенного Дмитрия Кулебы.Член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев сообщал, что Сибига готовился Вашингтоном на этот пост экстренно под новые задачи и что в полной мере он проявит себя после выборов президента США.Подробнее о бессмысленности антироссийских санкций - в материале Более 21 тысячи санкций объявлено России, но политсистема выстояла - Володин на сайте Украина.ру.

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новости, украина, энтони блинкен, дмитрий кулеба, вашингтон, сша, мид, санкции, антироссийские санкции, россия