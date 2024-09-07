https://ukraina.ru/20240907/1057298625.html

Последний "Рамштайн". Зеленский просит, США опасаются а Польша с Германией спорят, кто больше дает

Последний "Рамштайн". Зеленский просит, США опасаются а Польша с Германией спорят, кто больше дает - 07.09.2024 Украина.ру

Последний "Рамштайн". Зеленский просит, США опасаются а Польша с Германией спорят, кто больше дает

На очередной сентябрьской сессии "Рамштайна", где уже в который раз собрались лидеры Североатлантического альянса, Владимир Зеленский в который раз просил у Запада помощи.

2024-09-07T14:08

2024-09-07T14:08

2024-09-07T14:08

эксклюзив

украина

сша

запад

борис писториус

верховная рада

рамштайн

владимир зеленский

пентагон

германия

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Таких встреч было лишь двадцать четыре, но бывший президент Украины появился там только второй раз – в надежде мотивировать западные страны на поставку оружия"Давайте сделаем так, чтобы эта осень стала временем, когда кончится российская агрессия. Таким образом, чтобы восстановить надежный международный порядок, приемлемые условия безопасности, мы должны сделать это", – сказал бывший президент Украины.Очевидно, что ни в какую победу Зеленский на самом деле не верит. Не верит он и в то, что российские войска оставят его покое нынешней осенью. А главное, он не очень верит, что в этот раз ему дадут много вооружений. И даже не пытается это особо от кого-то скрывать.Между тем своих собственных – то есть, говоря честными словами, одолженных раньше денег, у Украины действительно очень мало.Глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа, которая отвечает в парламенте за финансы, доходы и сборы, честно сообщила прессе, что у украинского министерства обороны на данный момент нет денег на боевые выплаты для армии даже за текущий сентябрь.По её словам, выпрошенные с начала года западные деньги, которые хотели потратить на выплаты военным) целиком пошли на закупку оружия, потому что США до весны оттягивали новые транши.Пидласа обещает, что 17-18 сентября Верховная Рада срочно проголосует за соответствующие изменения в госбюджет, но главная проблема в том, что Роксолана наверняка жульничает – денег там почти нет. Украина ведет войну на средства Америки, и этого даже не особо скрывают, на высшем уровне рассказывая, как выгодна для американцев прокси-война с россиянами. У Киева нет гривен даже для того, чтобы заплатить учителям и строителям – не то что снайперам и минерам.Еще одной темой, которую активно продвигал Зеленский, были поставки новых дальнобойных ракет класса ATACMS, на которую он делает ключевую ставку – совсем как фюрер, помешавшийся в свое время на вундерфаффе.Напомним, ранее Киев запросил у США разрешение задействовать ракетные комплексы ATACMS, для ударов по российским аэродромам, расположенным далеко от прифронтовых зон.Причем, Зеленский прямо требовал, чтобы Запад снял все ограничения на атаки по территории России – "для того, то чтобы у нее был стимул стремиться к миру". А Ллойд Остин, в свою очередь, такого же прямого разрешения пока что не дал.В Пентагоне по-прежнему уходят от ответов, сформулированных в ультимативном виде. А Остин еще добавил, что, российское командование уже переместило большинство военных самолетов за пределы досягаемости ATACMS.Этот частный момент представляется экспертам весьма значительным. Выступая на заседании с западными лидерами, Зеленский потребовал, чтобы его партнеры сняли все ограничения на атаки по территории России – "чтобы у нее был стимул стремиться к миру".Однако все понимают, что борьба не ограничивается одними ракетами. Российская стратегическая авиация способна дать на оруэлловскую фразу Зеленского в шекспировском духе. А на Западе этого явно бы не хотели.Поэтому Зеленскому дадут не так много – около 250 миллионов долларов. Хотя в новый пакет вооружений войдет многое – боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, 155-миллиметровые и 105-миллиметровые снаряды для артиллерии, противотанковые комплексы Javelin и AT-4, БМП Bradley, бронетранспортеры M113, патроны и даже патрульные катера, знакомые нам по вьетнамским фильмам.Остальное собирали с миру по нитке. Руководитель министерства обороны ФРГ Борис Писториус пообещал, что Берлин передаст Украине 12 самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitz 2000 на сумму 150 миллионов евро.При этом, немцы тут же передрались с поляками, которые, по мнению федерального канцлера Олафа Шольца, жертвуют Киеву слишком мало. Хотя Варшава, разумеется, придерживается противоположной точки зрения в этом вопросе, обвиняя в скупости немцев.Кроме того, ФРГ, Дания и Нидерланды общими усилиями передадут Украине 77 танков Leopard 1A5 – судя по всему, изрядно отремонтированных. Однако их боевые возможности уже неплохо опробованы в украинских степях и никого особо не впечатлили.Но хуже всего для украинской армии то, что любым оружием надо воевать – а депутат Рады Руслан Горбенко утверждает, что за время СВО произошло более 80 тысяч случаев самовольного оставления части. Причем, это самые заниженные из всех показателей.Отчаявшиеся украинские призывники даже пытались пересечь контролируемую войсками белорусскую границу прямо по минным полям – но, к счастью, нарвались на кордон. Прежние беглецы пытались покинуть Украины через Румынию, Молдавию, Венгрию. Но там усилилась активность украинских патрулей.Это означает, что ради бегства из Украины среднестатистический призывник – пятидесятилетний пузатый дядька – готов сейчас очень на многое. Ведь речь идет о его жизни, или о жизни его детей.Вопреки сокращениям льгот для украинских беженцев в Европе, с начала года туда выехало с Украины дополнительно около 400 тысяч человек. В результате численность украинских беженцев за рубежом, по данным нацбанка Украины, достигла 6,7 миллионов человек. И это только официальные данные.Однако нелегитимное украинское руководство не испытывает к соотечественникам никакого подобия жалости. После провала курской авантюры Зеленский делает ставку на эскалацию войны – требуя, чтобы немцы, французы и англичане разрешили ему ракетные удары в глубину территории России.Такие разговоры велись и на "Рамштайне" -- хотя очевидно, что подобные действия в прямом смысле уничтожат разжигающую войну Европу.О скандальной ситуации, произошедшей в Офисе украинского президента, - в статье Елены Мурзиной "Кричал и бил рукой по столу", - Зеленский в истерике. Почему?"

https://ukraina.ru/20240907/1057295968.html

https://ukraina.ru/20240405/1054239817.html

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Игорь Сердюков

Игорь Сердюков

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Игорь Сердюков

эксклюзив, украина, сша, запад, борис писториус, верховная рада, рамштайн, владимир зеленский, пентагон, германия, ллойд остин